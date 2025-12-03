Eventbriteがベンディング・スプーンズに約5億ドルで買収される最終合意を締結、次なる成長段階の加速へ

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 共有体験の主要なグローバルマーケットプレイスであるEventbrite, Inc. (NYSE: EB)は、ベンディング・スプーンズに買収される最終合意を締結したと発表しました 。これは約5億ドルと評価される全額現金取引となります 。この買収は、規制当局の承認やEventbriteの株主による承認を含む、慣習的なクロージング条件および承認を前提としています 。

「Eventbriteは20年間にわたり、エクスペリエンス・エコノミーの最前線に立ち、数千万人が忘れられないイベントを創造し、発見し、参加するのを支援してきました」と、ベンディング・スプーンズのCEO兼共同創設者であるルカ・フェラーリは述べています。「ベンディング・スプーンズと手を組むことで、イノベーションが加速し、Eventbriteのツールとリソースが強化され、今後何年にもわたり、共有されたライブ体験を通じてさらに多くの人々を結びつけることができるようになるでしょう。長年のファンとして、私たちは取引完了後にEventbriteチームと共に取り組むことに意欲を持ついくつかの機会を特定しました。これには、専用のメッセージング機能の構築、イベント作成を容易にするAIの導入、検索機能の向上、そして二次流通チケット市場向けのシステムの作成が含まれます。私たちは長期的な投資を約束しており、Eventbriteが新たな高みに到達するのを支援できることを願っています。」

「Eventbriteは、集まり、つながり、私たちが共有する情熱の周りにコミュニティを構築するという、極めて人間的なニーズを引き出す存在となりました。地元のクリエイターやコミュニティリーダーが人々を集めることを可能にするという、満たされていなかったニーズから始まったものが、何百万もの有意義な体験を形づくり、イベント参加者が最も大切な瞬間に仲間を見つけることを支援する世界的なムーブメントに成長しました」と、Eventbriteの共同創設者、CEO兼エグゼクティブチェアのジュリア・ハーツは述べています。「世界をリアルな場でつなぐことがこれまで以上に重要となる中、私たちは未来を見据えています。ベンディング・スプーンズのスピード、リソース、そして革新的な力によって、Eventbriteが次の章へと進むことに大きな期待を寄せています。」

Eventbriteは、ベンディング・スプーンズのポートフォリオに加わる最新の有力なグローバルブランドとなるでしょう。先月、ベンディング・スプーンズはAOLを買収する最終合意を発表しました。これも慣習的なクロージング条件および承認を前提としています。また、ベンディング・スプーンズによる13億8,000万ドル規模のVimeo買収は最近完了しました。

提案された取引の詳細

本合意の条件に基づき、Eventbriteの株主は、保有する同社の資本株式1株につき4.50ドルの現金を受け取ります。この1株あたりの買収価格は、2025年12月1日の市場終値時点でのEventbriteの60日間の出来高加重平均株価に対し、82%のプレミアムとなります。

Eventbriteの取締役会によって満場一致で承認された本提案取引は、必要な規制当局の承認やEventbriteの株主による承認を含む、慣習的なクロージング条件および承認を前提として、2026年上半期に完了する見込みです。提案された取引の完了に伴い、Eventbriteは非公開企業となり、その資本株式はいかなる公開証券取引所にも上場されなくなります。

アドバイザー

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLPはEventbriteの法務顧問、Allen & Company LLCはEventbriteの財務顧問を務めています。

Simpson Thacher & Bartlett LLPはベンディング・スプーンズの法務顧問、JPモルガンは単独の財務顧問を務めています。

Sullivan & Cromwell LLPはジュリア・ハーツの法務顧問を務めました。

Eventbriteについて

Eventbriteは、世界約180か国のイベント主催者および参加者を支援するグローバルなイベント・マーケットプレイスです。創業以来、Eventbriteはエクスペリエンス・エコノミーの中心的存在として、人々がイベントを企画し参加する方法を変革してきました。同社は、ジュリア・ハーツ、ケビン・ハーツ、ルノー・ヴィサージュにより設立され、誰もがライブ体験を主催し、発見できるセルフサービス型プラットフォームを構築するというビジョンを掲げてきました。2024年、Eventbriteは470万件以上のイベントに対し8,300万枚以上の有料チケットを流通させ、人々が新しいことを見つけたり、好きなことにもっと取り組んだりすることを後押ししました。また、Eventbriteは業界を代表するトップ・エンプロイヤーとしても評価されており、Fast Companyが選出する「世界で最も革新的な企業50社」および「Brands That Matter」リストで注目すべきポジションを獲得し、米国でのGreat Place to Work® Award、Inc.誌の「Best-Led Companies」などの特別な評価を受けています。詳細は www.eventbrite.com をご覧ください。

ベンディング・スプーンズについて

ベンディング・スプーンズは、デジタル事業の買収と変革を手がける企業です。同社はブライトコーブ、エバーノート、komoot、Meetup、Remini、StreamYard、Vimeo、WeTransferなど、多数の事業を保有しています。同社の製品はこれまでに10億人以上に利用されており、月間アクティブユーザーは4億人超、有料顧客は1,000万人に達します。その中にはFortune 500企業の大半が含まれます。

ベンディング・スプーンズは永久保有を目指しており、買収した事業を売却したことは一度もありません。買収後は通常、技術基盤の再構築、ユーザーインターフェースの刷新、新機能のリリース加速、マーケティングおよびマネタイズの最適化、長期的な業績向上のための組織の再構築といった大規模な取り組みに投資します。

同社の中核には、人材の密度と職場の卓越性に対する絶え間ない追求があります。2025年だけで70万件以上の応募が寄せられ、採用率は0.04%という狭き門となっており、働きがいのある会社を評価するGreat Place to Workの各種アワードでも多数の1位を獲得しています。

詳細は bendingspoons.com をご覧ください。

ベンディング・スプーンズのロゴおよび写真は、https://we.tl/t-NXGPsC6Gtn からダウンロードできます。

追加情報および入手方法

Eventbrite, Inc.（以下「当社」）とBending Spoons S.p.A.の完全所有子会社（以下「ベンディング・スプーンズ」）との間で提案された取引（以下「本取引」）に関して、当社はSECに委任状説明書を提出し、その確定版が当社株主に送付または提供されます 。当社はまた、提案された取引に関してSECに他の文書を提出する可能性があります 。本文書は、委任状説明書または当社がSECに提出する可能性のあるその他の文書の代替ではありません 。投資家および証券保有者の皆様には、提案された取引および関連事項に関する重要な情報が含まれているため、委任状説明書および当社が SEC に既に提出した、または提出する予定のその他の関連文書ならびにそれらの修正・補足を、注意深くかつ全文お読みいただくよう強くお勧めします。投資家および証券保有者の皆様は、委任状説明書（入手可能になった場合）および当社によってSECに提出されるまたは提出される予定のその他の文書の無料コピーを、SECが維持するウェブサイト（www.sec.gov）、当社のウェブサイト（https://investor.eventbrite.com）、または当社のIRチームに連絡することで入手できます 。

Eventbrite, Inc.

宛先： Investor Relations

95 Third Street, 2nd Floor

San Francisco, California 94103

勧誘への参加者

当社およびその取締役、執行役員、その他の従業員の一部は、提案された取引に関連して当社株主からの委任状の勧誘に参加する者と見なされる可能性があります 。参加者の身元に関する追加情報（証券保有またはその他の方法による彼らの直接的または間接的利害の説明を含む）は、提案された取引に関連してSEC に提出される委任状説明書およびその他の資料に記載されます（それらが入手可能になった場合） 。上記に関連する情報は、当社が2025年4月24日にSECに提出した2025年年次株主総会の委任状説明書（以下「年次総会委任状説明書」）にも記載されています 。年次総会委任状説明書に記載された情報から変更が生じている場合、その範囲に応じて、潜在的な参加者による証券保有（またはかかる参加者の身元）が変更された情報は、当社が SEC に提出した Form 3 および Form 4 の所有権変更報告書に反映されているか、今後反映される予定です。上記に示された情報源を使用して、これらの文書の無料コピーを入手できます。

将来見通しに関する記述

本プレスリリースには、1933年証券法第27A条および1934年証券取引法第21E条の意味における、一定の将来見通しに関する記述が含まれており、これらには重大なリスクや不確実性が伴います。歴史的事実に関する記述を除き、すべての記述は将来見通しに関する記述となり得ます。これらの将来見通しに関する記述は、本取引に関する記述（取引の完了予定時期、完了そのもの、およびその効果や見込まれる利点に関する推定や期待）、その他の計画や予測が含まれますが、これらに限定されません。これらの将来見通しに関する記述は、当社が現在有している期待、推定、予測（取引の完了予定日やその潜在的利点、事業および業界に関する前提、経営陣の信念および当社が置く一定の前提）に基づくもので、状況に応じて変更される可能性があります。将来見通しに関する記述は、「〜する可能性がある」「〜となる見込みである」「〜と見られる」「〜するものとする」「〜すべきである」「〜と期待している」「〜を計画している」「〜と予想している」「〜し得る」「〜する意図がある」「〜を目標としている」「〜を見込んでいる」「〜を検討している」「〜と考えている」「〜と推定している」「〜と予測している」「〜となり得る」「〜を継続する」といった表現によって識別できる場合があります。また、これらの語の否定形、または当社の期待、戦略、計画もしくは意図に関するその他の類似の表現によって識別される場合もあります。性質上、将来見通しに関する記述は、例えば本取引の成立やその利点など、今後発生する可能性がある、または発生しない可能性もある事象や状況に依存するため、将来の結果を保証するものではなく、またリスクや不確実性および一定の前提に左右され、実際の結果が記述された内容と大きく異なる可能性があります。重要なリスク要因には以下が含まれますが、これらに限定されるものではありません。(i) 必要な株主承認および規制当局の承認取得、ならびにその他の完了条件の充足を含む、想定された条件およびタイミングでの取引完了、(ii) ベンディング・スプーンズ、当社、またはそれぞれの取締役・役員・管理職に対して提起され得る本取引に関連する訴訟およびその影響、(iii) 取引による業務計画、事業運営、人材維持への混乱、ならびに当社の事業戦略の遂行能力への影響、(iv) 取引の発表または完了に起因するビジネス関係の悪化や変更、(v) 立法・規制・経済環境の変動、(vi) マクロ経済環境や地政学的状況の変化、ならびに市場動向や市況、(vii) 取引成立前の不確実性により既存のビジネス関係に生じる変化、ならびに当社の財務実績に影響を及ぼし得る不確実性、 (viii) 取引成立前に当社が特定の事業機会や戦略的取引を追求する能力に影響を及ぼし得る制約、(ix) テロ、パンデミック、戦争・紛争などを含む、予測困難で深刻な大規模事象と、それらに対する当社の対応、(x) 本取引に関連する多額のコスト、(xi) 予期しない要因や事象により取引完了が想定以上に高コストとなる可能性、(xii) 本取引の終了を引き起こし得る、いかなる事象・変更またはその他の状況の発生、およびその場合に当社が負担し得る契約終了手数料その他の費用、(xiii) ベンディング・スプーンズによる当社事業・製品ライン・サービスの統合能力、(xiv) 当社の事業に関係するリスクおよび不確実性（当社がSECに提出した最新のForm 10-KのPart I、Item 1Aおよびその後に提出されたForm 10-QのPart II、Item 1Aに記載されたリスク要因を含み、これらのリスク要因は、当社がSECに提出する他の報告書によって随時修正・補足または置換され得るもの）、(xv) 本取引に関連して提出される委任状説明書に記載されるその他のリスク。これらのリスクおよび本取引に関連するその他のリスクについては、本取引に関連してSECに提出される委任状説明書において、より詳しく記載されます。これらのリスクは代表的なものであり、すべての可能性を網羅するものではありません。ここに記載されていない要因が将来見通しに関する記述の実現に重大な障害となる可能性もあります。将来見通しに関する記述と実際の結果との差異により、事業の混乱、運営上の問題、財務的損失、第三者への法的責任などが生じる可能性があり、これらの結果として、当社の財務状況、業績、信用格付け、流動性に重大な影響を及ぼし得ます。これらの将来見通しに関する記述は、記載された日付時点におけるものであり、当社は新たな情報、将来の事象、その他の理由によりこれらの記述を更新または修正する義務を負わず、その意図もありません（適用される証券法などにより要求される場合を除きます）。

