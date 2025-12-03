CorriXR Therapeutics, InhaTarget Therapeutics y Merxin Ltd anuncian una colaboración estratégica para el desarrollo de un tratamiento inhalado contra el cáncer de pulmón

NEWARK, Delaware--(BUSINESS WIRE)--CorriXR Therapeutics, una empresa bioterapéutica dedicada a la oncología y pionera en una innovadora tecnología de plataforma de edición genética, InhaTarget Therapeutics, una empresa dedicada al desarrollo temprano y la validación clínica de tratamientos innovadores para enfermedades pulmonares mediante inhalación, y Merxin Ltd, diseñadora y proveedora de dispositivos inhaladores, han establecido una colaboración estratégica para desarrollar una terapia genética inhalada pionera contra el cáncer de pulmón.

La asociación se basa en la plataforma de edición genética basada en CRISPR patentada por CorriXR dirigida a NRF2, la plataforma de formulación patentada por InhaTarget y su amplia experiencia en el desarrollo de fármacos pulmonares, y la avanzada tecnología de dispositivos de inhalación de Merxin Ltd.

