Kioxia与Google携手合作，助力日本清洁能源推广

日本四日市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为践行构建更可持续未来的承诺，Kioxia Corporation (“Kioxia”)今日宣布与Google LLC (“Google”)开展合作，以提高其对日本中部地区水电站改造项目所产生的清洁电力的利用率。该项目由Chubu Electric Power集团运营，预计将增加年度清洁能源发电量，为电网脱碳做出贡献，同时支持两家公司的净零排放目标。

作为存储解决方案领域的领导者，Kioxia已开始购入该水电站项目的部分电力，预计年购电量将达160吉瓦时(GWh)，足以满足约4万户日本家庭的用电需求。这一举措直接助力Kioxia实现两大目标：2040财年前自身业务活动100%使用可再生能源，以及2050财年前实现温室气体净零排放。Kioxia购入的水电可提供“全天候”清洁能源，同时有助于减少Google的范围3排放，支持其实现运营和价值链净零排放的宏伟目标。

水电站改造是通过升级现有发电设备机组来提高效率和发电量，为以最小的环境影响扩大可再生能源规模提供了重要契机。该项目对Kioxia在日本的业务布局具有重要的战略意义，因为在这个面临脱碳挑战的地区，改造后设施产生的可再生电力将提升Kioxia为其业务运营可持续供电的能力。

该项目的落地得益于Google牵头的一项举措，旨在为日本制造商提供更多经济高效的清洁电力。

通过聚焦现有基础设施的焕新升级，Kioxia和Google正倡导一种切实有效的方式，以增加日本清洁能源的供应。

注：

Kioxia Group通过其可持续发展网站定期披露应对气候变化的相关举措。如需了解更多信息，请访问：

https://www.kioxia-holdings.com/en-jp/sustainability/environment/climate.html

* 公司名称、产品名称和服务名称可能第三方公司的商标。

* 本公告旨在提供有关我们业务的信息，并非也不构成出售要约或邀请或者在任何司法管辖区购买、认购或以其他方式收购任何证券的要约邀请，无意引导参与投资活动，也不应构成任何相关合同的基础或依据。

* 本文档中的信息（包括产品价格和规格、服务内容和联系信息）在公告发布之日是正确的，但如有更改，恕不另行通知。

关于Kioxia

Kioxia是全球存储解决方案领域的领军企业，致力于闪存和固态硬盘(SSD)的开发、生产和销售。其前身Toshiba Memory于2017年4月从1987年发明NAND闪存的公司Toshiba Corporation分拆而出。Kioxia致力于通过提供产品、服务和系统来为客户创造选择，并为社会创造基于存储技术的价值，从而提升世界的“记忆”。Kioxia创新的3D闪存技术BiCS FLASH™正在塑造存储技术在高密度应用领域（包括高级智能手机、PC、汽车系统、数据中心和生成式AI系统）的未来。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。