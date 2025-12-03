Eventbrite firma contrato definitivo para ser adquirida pela Bending Spoons por cerca de US$ 500 milhões, para acelerar a próxima fase de crescimento da empresa

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Eventbrite, Inc. (NYSE: EB), principal plataforma mundial para experiências compartilhadas, anunciou hoje que firmou um contrato definitivo para ser adquirida pela Bending Spoons, em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em cerca de US$ 500 milhões. A aquisição está sujeita às condições e aprovações usuais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias e aprovação dos acionistas da Eventbrite.

"Durante duas décadas, a Eventbrite esteve na vanguarda da economia da experiência, ajudando dezenas de milhões de pessoas a criar, descobrir e participar de eventos inesquecíveis", disse Luca Ferrari, Diretor Executivo e Cofundador da Bending Spoons. "Unir forças com a Bending Spoons irá acelerar a inovação e fortalecer as ferramentas e os recursos da Eventbrite para reunir ainda mais pessoas mediante experiências ao vivo compartilhadas nos próximos anos. Como fãs de longa data, identificamos algumas oportunidades que estamos animados para explorar com a equipe da Eventbrite após concluir a transação. Isso inclui o desenvolvimento de um recurso de mensagens dedicado, a introdução de IA para facilitar a geração de eventos, a melhoria da capacidade de busca e a criação de um sistema para o mercado secundário de ingressos. Estamos comprometidos em investir na Eventbrite a longo prazo e esperamos poder ajudá-la a atingir novos patamares.”

"A Eventbrite ajudou a revelar algo profundamente humano: a necessidade de reunir, conectar e formar comunidades em torno das paixões que compartilhamos. O que começou como uma necessidade não atendida, ou seja, capacitar criadores locais e líderes comunitários a reunir pessoas, se transformou em um movimento mundial que moldou milhões de experiências significativas e ajudou os participantes de eventos a encontrarem pessoas com interesses em comum nos momentos mais importantes", disse Julia Hartz, Cofundadora, Diretora Executiva e Presidente executiva da Eventbrite. "Nunca houve um momento mais importante para unir o mundo na vida real. Olhando adiante, estou animada com a velocidade, os recursos e o poder inovador da Bending Spoons para impulsionar a Eventbrite à seguinte etapa."

A Eventbrite seria a mais recente marca mundial de renome a integrar o portfólio da Bending Spoons. No mês passado, a Bending Spoons anunciou um contrato definitivo para adquirir a AOL, sujeito às condições e aprovações usuais de fechamento. A aquisição da Vimeo pela Bending Spoons, no valor de US$ 1,38 bilhão, foi concluída recentemente.

Detalhes da transação proposta

Nos termos do contrato, os acionistas da Eventbrite irão receber US$ 4,50 em dinheiro por cada ação da Eventbrite que possuírem. O preço de compra por ação representa um prêmio de 82% sobre o preço médio ponderado pelo volume de negociação das ações da Eventbrite nos 60 dias anteriores ao fechamento do mercado em 1º de dezembro de 2025.

A transação proposta, que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Administrativo da Eventbrite, deverá ser concluída no primeiro semestre de 2026, sujeita às condições e aprovações usuais de fechamento, incluindo a obtenção das aprovações regulatórias necessárias e a aprovação dos acionistas da Eventbrite. Após concluir a transação proposta, a Eventbrite ira se tornar uma empresa privada e suas ações deixarão de ser negociadas em qualquer bolsa de valores pública.

Consultorias

A Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP está atuando como empresa de consultoria jurídica e a Allen & Company LLC como empresa de consultoria financeira da Eventbrite.

A Simpson Thacher & Bartlett, LLP está atuando como empresa se consultoria jurídica e a J.P. Morgan como empresa de consultoria financeira exclusiva da Bending Spoons.

A Sullivan & Cromwell LLP atuou como empresa de consultoria jurídica de Julia Hartz.

Sobre a Eventbrite

A Eventbrite é um mercado mundial de eventos que atende criadores e participantes de eventos em quase 180 países. Desde sua criação, a Eventbrite tem estado no centro da economia da experiência, transformando o modo como as pessoas organizam e participam de eventos. A empresa foi fundada por Julia Hartz, Kevin Hartz e Renaud Visage, com a visão de criar uma plataforma de autoatendimento que capacite qualquer pessoa a organizar e descobrir experiências ao vivo. Em 2024, a Eventbrite distribuiu mais de 83 milhões de ingressos pagos para mais de 4,7 milhões de eventos, ajudando as pessoas a encontrar novas atividades ou novas formas de aproveitar mais o que amam. A Eventbrite também conquistou reconhecimento no setor como uma das melhores empregadoras, com distinções especiais, incluindo um lugar cobiçado nas prestigiosas listas "As 50 Empresas Mais Inovadoras do Mundo" e "Marcas que Importam" da Fast Company, o prêmio Great Place to Work® nos EUA e a premiação "Empresas Mais Bem Lideradas" da Inc. Saiba mais em www.eventbrite.com.

Sobre a Bending Spoons

A Bending Spoons adquire e transforma negócios digitais. Ela é proprietária da Brightcove, Evernote, komoot, Meetup, Remini, StreamYard, Vimeo, WeTransfer e muitas outras. Os produtos da empresa já atenderam mais de um bilhão de pessoas, com mais de 400 milhões de usuários ativos mensais e 10 milhões de clientes pagantes, incluindo a maioria das empresas da Fortune 500.

A Bending Spoons pretende se manter indefinidamente e nunca vendeu uma empresa adquirida. Após uma aquisição, a empresa normalmente investe em um ambicioso esforço para reformular a tecnologia, redefinir a interface do usuário, acelerar o lançamento de novas funcionalidades, otimizar o marketing e a monetização, bem como reestruturar a organização para um melhor desempenho a longo prazo.

Na essência da empresa está um foco incansável em manter talentos e na excelência do ambiente de trabalho. A Bending Spoons recebeu mais de 700.000 candidaturas de emprego somente em 2025, com uma taxa de oferta de emprego de 0,04%, conquistando diversos primeiros lugares em premiações do Great Place to Work.

Para mais informações, acesse bendingspoons.com.

Logotipos e fotos da Bending Spoons: https://we.tl/t-NXGPsC6Gtn.

Informações adicionais e onde encontrá-las

Em relação à transação proposta entre a Eventbrite, Inc. (a "Empresa") e uma subsidiária integral da Bending Spoons S.p.A. ("Bending Spoons") (a "Transação"), a Empresa irá apresentar à SEC uma Declaração de Procuração, cuja versão definitiva será enviada ou fornecida aos acionistas da Empresa. A Empresa também poderá apresentar outros documentos à SEC referentes à transação proposta. Este documento não substitui a Declaração de Procuração nem qualquer outro documento que a Empresa possa apresentar à SEC. OS INVESTIDORES E DETENTORES DE TÍTULOS SÃO INSTADOS A LER A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES QUE FOREM OU VENHAM A SER APRESENTADOS À SEC, BEM COMO QUAISQUER EMENDAS OU COMPLEMENTOS A ESTES DOCUMENTOS, COM ATENÇÃO E NA ÍNTEGRA, POIS CONTÊM OU IRÃO CONTER INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TRANSAÇÃO PROPOSTA E ASSUNTOS RELACIONADOS. Investidores e detentores de títulos podem obter cópias gratuitas da Declaração de Procuração (quando disponível) e de outros documentos que forem ou vierem a ser apresentados pela Empresa à SEC, através do site mantido pela SEC em www.sec.gov, o site da empresa em https://investor.eventbrite.com ou ao entrar em contato com a equipe de Relações com Investidores da Empresa em:

Eventbrite, Inc.

Attention: Investor Relations

95 Third Street, 2nd Floor

San Francisco, California 94103

Participantes da solicitação

A Empresa e alguns de seus diretores, executivos e outros funcionários podem ser considerados participantes da solicitação de procurações dos acionistas da Empresa quanto à transação proposta. Informações adicionais sobre a identidade dos participantes, incluindo uma descrição de seus interesses diretos ou indiretos, mediante participações acionárias ou de outro modo, serão apresentadas na Declaração de Procuração e em outros materiais a serem apresentados à SEC quanto à transação proposta (se e quando estiverem disponíveis). Informações referentes ao exposto também podem ser encontradas na declaração de procuração da Empresa para sua assembleia geral anual de acionistas de 2025, que foi apresentada à SEC em 24 de abril de 2025 (a "Declaração de Procuração para a Assembleia Geral Anual"). Na medida em que as participações acionárias de potenciais participantes (ou a identidade de tais participantes) tenham mudado desde as informações impressas na Declaração de Procuração para a Assembleia Geral Anual, tais informações foram ou serão refletidas nas Declarações de Alteração de Propriedade da Empresa nos Formulários 3 e 4 apresentados à SEC. Você pode obter cópias gratuitas destes documentos utilizando as fontes indicadas acima.

Declaração de advertência sobre declarações prospectivas

Esta comunicação contém certas declarações prospectivas, conforme definido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, em sua versão modificada, e na Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, em sua versão modificada, que envolvem riscos e incertezas substanciais. Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos podem ser consideradas prospectivas, incluindo, entre outras, declarações relacionadas à Transação, incluindo estimativas e declarações sobre o cronograma, a conclusão e os efeitos esperados da Transação. Estas declarações prospectivas estão baseadas em expectativas, estimativas e projeções atuais da Empresa quanto, entre outras fatores, à data esperada de conclusão da Transação e seus potenciais benefícios, seus negócios e setores, as crenças da administração e certas premissas feitas pela Empresa, todas sujeitas a alterações. Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas por termos como "pode", "irá", "parece", "deverá", "espera", "planeja", "antecipa", "poderia", "pretende", "almeja", "projeta", "contempla", "acredita", "estima", "prevê", "potencial" ou "continua", ou o negativo destas palavras ou outros termos ou expressões semelhantes que se refiram às expectativas, estratégia, planos ou intenções da Empresa. Por sua natureza, as declarações prospectivas abordam assuntos que envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos e dependem de circunstâncias futuras que podem ou não ocorrer, como a consumação da Transação e os benefícios previstos dela. Estas e outras declarações prospectivas não são garantias de resultados futuros e estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos em quaisquer declarações prospectivas. Fatores de risco importantes que podem causar tal diferença incluem, entre outros: (i) a conclusão da Transação nos termos e prazos previstos, incluindo a obtenção das aprovações necessárias dos acionistas e dos órgãos reguladores, e o cumprimento de outras condições para a conclusão da Transação; (ii) qualquer litígio potencial referente à Transação que possa ser instaurado contra a Bending Spoons, a Empresa ou seus respectivos diretores, gerentes ou executivos, incluindo os efeitos de quaisquer resultados relacionados a isso; (iii) o risco de que interrupções decorrentes da Transação prejudiquem os negócios da Empresa, incluindo planos e operações atuais e a retenção de funcionários, bem como a capacidade da Empresa de implementar sua estratégia de negócios; (iv) potenciais reações adversas ou mudanças nos relacionamentos comerciais resultantes do anúncio ou da conclusão da Transação; (v) desenvolvimentos legislativos, regulatórios e econômicos que afetem os negócios da Empresa; (vi) o ambiente macroeconômico e geopolítico geral e os desenvolvimentos e condições de mercado; (vii) potencial incerteza nos negócios, incluindo mudanças nos relacionamentos comerciais existentes, durante a pendência da Transação, que podem afetar o desempenho financeiro da Empresa; (viii) certas restrições durante a pendência da Transação que podem impactar a capacidade da Empresa de buscar determinadas oportunidades de negócios ou transações estratégicas; (ix) a imprevisibilidade e gravidade de eventos catastróficos, incluindo, entre outros, atos de terrorismo, pandemias, surtos de guerra ou hostilidades, bem como a resposta da Empresa a qualquer um dos fatores mencionados; (x) custos de transação significativos associados à Transação; (xi) a possibilidade de que a Transação seja mais cara para ser concluída do que o previsto, inclusive como resultado de fatores ou eventos inesperados; (xii) a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outra circunstância que possa dar origem à rescisão da Transação, inclusive em circunstâncias que exijam que a Empresa pague uma taxa de rescisão e/ou outras despesas; (xiii) a capacidade da Bending Spoons de integrar com sucesso as operações, linhas de produtos e serviços da Empresa; (xiv) riscos e incertezas relacionados aos negócios da Empresa, incluindo aqueles definidos na Parte I, Item 1A do Relatório Anual mais recente da Empresa no Formulário 10-K e na Parte II, Item 1A dos Relatórios Trimestrais subsequentes da Empresa no Formulário 10-Q, conforme estes fatores de risco possam ser alterados, complementados ou substituídos de tempos em tempos por outros relatórios apresentados pela Empresa à SEC; e (xv) riscos e incertezas que serão descritos na Declaração de Procuração disponível nas fontes indicadas abaixo. Estes riscos, bem como outros riscos associados à Transação, serão discutidos em mais detalhes na Declaração de Procuração a ser apresentada à SEC quanto à Transação. Embora a lista de fatores apresentada aqui, e a lista de fatores apresentada na Declaração de Procuração, que também será considerada representativa, nenhuma destas listas deve ser considerada uma declaração completa de todos os riscos e incertezas potenciais. Fatores não relacionados podem apresentar impedimentos adicionais significativos à concretização das declarações prospectivas. As consequências de diferenças materiais nos resultados em comparação àqueles previstos nas declarações prospectivas podem incluir, entre outros fatores, interrupção dos negócios, problemas operacionais, perdas financeiras, responsabilidade legal perante terceiros e riscos semelhantes, qualquer um dos quais poderia ter um impacto material na condição financeira, nos resultados operacionais, na classificação de crédito ou na liquidez da Empresa. Estas declarações prospectivas se referem apenas à data em que foram feitas, sendo que a Empresa não se compromete e expressamente se exime de qualquer obrigação de fornecer publicamente revisões ou atualizações de quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou outros, caso as circunstâncias mudem, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários e outras leis aplicáveis.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.