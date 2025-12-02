Eventbrite firmó un acuerdo definitivo de adquisición por parte de Bending Spoons de aproximadamente $500 millones con el fin de acelerar la siguiente etapa de crecimiento de Eventbrite

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Eventbrite, Inc. (NYSE: EB), la principal empresa en mercado mundial de experiencias compartidas, anunció hoy que ha llegado a un acuerdo final para ser adquirido por Bending Spoons. La transacción se hará totalmente en efectivo y está valuada en aproximadamente $500 millones. La adquisición está sujeta a las condiciones y aprobaciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones reglamentarias y la aprobación de los accionistas de Eventbrite.

“Durante dos décadas, Eventbrite ha estado a la vanguardia del mercado de las experiencias, ayudando a decenas de millones de personas a crear, descubrir y asistir a eventos inolvidables”, señaló Luca Ferrari, director y cofundador de Bending Spoons. “La unión de fuerzas con Bending Spoons acelerará la innovación y reforzará las herramientas y los recursos de Eventbrite para reunir aún a más personas mediante experiencias compartidas en vivo y por muchos años más. Como seguidores desde hace mucho tiempo, identificamos algunas oportunidades que nos interesa explorar con el equipo de Eventbrite tras el cierre de la transacción. Entre ellas se incluyen la creación de una función de mensajería específica, la introducción de la inteligencia artificial para facilitar la creación de eventos, la mejora de la capacidad de búsqueda y la creación de un sistema para el mercado secundario de entradas. Estamos comprometidos con invertir en Eventbrite a largo plazo y esperamos poder ayudar a la empresa a alcanzar nuevas metas”.

“Eventbrite ayudó a impulsar algo profundamente humano: la necesidad de reunirnos, conectarnos y crear una comunidad en torno a las pasiones que compartimos. Lo que comenzó como una necesidad insatisfecha —empoderar a los creadores locales y a los líderes comunitarios para reunir a las personas— se volvió un movimiento global que dio forma a millones de experiencias significativas y permitió que los participantes se encontraran con su gente en momentos muy importantes”, comentó Julia Hartz, cofundadora, directora ejecutiva y presidenta de Eventbrite. “Nunca ha sido tan crucial como ahora juntar a las personas en el mundo real. Mirando hacia adelante, me siento motivada por la velocidad, los recursos y el poder innovador de Bending Spoons para impulsar a Eventbrite hacia su próximo capítulo”.

Eventbrite sería la última marca mundial de renombre en incorporarse a la cartera de Bending Spoons. El mes pasado, Bending Spoons anunció un acuerdo definitivo para adquirir AOL, sujeto a las condiciones y aprobaciones de cierre habituales. La adquisición de Vimeo por parte de Bending Spoons por $1 380 millones se concretó recientemente.

Detalles de la transacción propuesta

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Eventbrite recibirán $4,50 en efectivo por cada acción del capital social de Eventbrite que posean. El precio por acción representa una prima del 82 % sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de Eventbrite en los 60 días anteriores al cierre del mercado el 1 de diciembre de 2025.

Se prevé que la transacción propuesta, aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Eventbrite, se cierre en la primera mitad de 2026, sujeta a las condiciones y aprobaciones de cierre habituales, incluidas la recepción de las aprobaciones reglamentarias requeridas y la aprobación por parte de los accionistas de Eventbrite. Una vez consumada la transacción propuesta, Eventbrite pasará a ser una empresa privada y su capital social dejará de cotizar en las bolsas públicas de valores.

Asesores

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actúa como asesor legal y Allen & Company LLC como asesor financiero de Eventbrite.

Simpson Thacher & Bartlett, LLP actúan como asesor legal y J.P. Morgan como único asesor financiero de Bending Spoons.

Sullivan & Cromwell LLP actuó como asesor legal de Julia Hartz.

Acerca de Eventbrite

Eventbrite es un mercado global de eventos que presta servicios en casi 180 países a organizadores de eventos y a quienes asisten a estos eventos. Desde sus inicios, Eventbrite ha estado en el centro del mercado de las experiencias, transformando la forma en que las personas organizan y asisten a los eventos. La empresa fue fundada por Julia Hartz, Kevin Hartz y Renaud Visage, con la visión de crear una plataforma de autoservicio que permitiera a cualquier persona organizar y descubrir experiencias en vivo. En 2024, Eventbrite distribuyó más de 83 millones de entradas pagadas para más de 4,7 millones de eventos: ayudó a las personas a encontrar cosas nuevas para hacer o formas nuevas de hacer más las cosas que les gusta. Eventbrite también se ha ganado el reconocimiento del sector como uno de los mejores empleadores, con distinciones especiales que incluyen un codiciado puesto en las prestigiosas listas de "Las 50 empresas más innovadoras del mundo" y “Brands That Matter” de Fast Company, el premio Great Place to Work® en Estados Unidos y el reconocimiento de Inc. entre "Las empresas mejor dirigidas". Obtenga más información en www.eventbrite.com.

Acerca de Bending Spoons

Bending Spoons adquiere y transforma empresas digitales. Es dueña de Brightcove, Evernote, komoot, Meetup, Remini, StreamYard, Vimeo, WeTransfer y muchas otras. Los productos de la empresa han prestado servicio a más de mil millones de personas, con más de 400 millones de usuarios activos mensuales y 10 millones de clientes de pago, entre los que se incluyen la mayoría de las empresas de la lista Fortune 500.

El objetivo de Bending Spoons es mantener para siempre las empresas adquiridas y nunca ha vendido ninguna de ellas. Tras una adquisición, la empresa suele invertir en un ambicioso esfuerzo por renovar la tecnología, rediseñar la interfaz de usuario, acelerar el lanzamiento de nuevas funciones, optimizar el marketing y la monetización, y reestructurar la organización para mejorar su desempeño a largo plazo.

El corazón de la empresa es su enfoque en la densidad de los talentos y la excelencia en el lugar de trabajo. Bending Spoons ha recibido más de 700 000 solicitudes de empleo solo en 2025, con una tasa de oferta de empleo del 0.04 %, y ha tenido numerosos primeros puestos en los premios Great Place to Work.

Para obtener más información, visite bendingspoons.com.

Información adicional y dónde encontrarla

En relación con la transacción propuesta entre Eventbrite, Inc. (en adelante, "la compañía") y una filial de propiedad total de Bending Spoons S.p.A. ("Bending Spoons") (en adelante, "la transacción"), la compañía presentará ante la SEC una declaración de poder de representación (proxy statement), cuya versión definitiva se enviará o proporcionará a los accionistas de la compañía. Es posible que la compañía también presente otros documentos ante la SEC en relación con la transacción propuesta. Este documento no reemplaza el poder de representación ni ningún otro documento que la compañía pueda presentar ante la SEC. SE INSTA A INVERSORES Y TENEDORES DE VALORES A QUE LEAN CUIDADOSAMENTE Y EN SU TOTALIDAD EL PODER DE REPRESENTACIÓN Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PERTINENTE QUE SE HAYA PRESENTADO O SE VAYA A PRESENTAR ANTE LA SEC, ASÍ COMO CUALQUIER MODIFICACIÓN O SUPLEMENTO DE ESTOS DOCUMENTOS, YA QUE CONTIENEN O CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA Y ASUNTOS RELACIONADOS. Los inversores y tenedores de valores pueden obtener copias gratuitas del poder de representación (cuando esté disponible) y otros documentos que la compañía haya presentado o vaya a presentar ante la SEC en el sitio web de la SEC, www.sec.gov, el sitio web de la compañía, https://investor.eventbrite.com o poniéndose en contacto con el equipo de relaciones con los inversores de la empresa por correo:

Eventbrite, Inc.

Attention: Investor Relations

95 Third Street, 2nd Floor

San Francisco, California 94103

Participantes en la solicitud

La compañía y algunos de sus directores, ejecutivos y otros empleados se podrían considerar participantes en la solicitud del poder de representación de los accionistas de la compañía en relación con la transacción propuesta. La información adicional relativa a la identidad de los participantes, incluida una descripción de sus intereses directos o indirectos, ya sea por tenencia de valores u otros motivos, se incluirá en el poder de representación y otros materiales que se presentarán ante la SEC en relación con la transacción propuesta (siempre y cuando estén disponibles). La información relacionada con lo anterior también se puede encontrar en el poder de representación de la compañía presentado como declaración en la junta anual de accionistas de 2025, que se presentó ante la SEC el 24 de abril de 2025 (la "Declaración de poder de representación de la junta anual"). En la medida en que las tenencias de valores por parte de posibles participantes (o la identidad de dichos participantes) hayan cambiado desde la información impresa en la Declaración de poder de representación de la junta anual, dicha información se ha reflejado o se reflejará en las Declaraciones de cambio de propiedad de la Compañía en los Formularios 3 y 4 presentados ante la SEC. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos a través de las fuentes indicadas anteriormente.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

La presente comunicación contiene ciertas declaraciones prospectivas en el sentido previsto en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y de la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, en su versión modificada, que implican riesgos e incertidumbres sustanciales. Todas las declaraciones que no se correspondan con hechos históricos pueden considerarse prospectivas, incluidas, entre otras, las declaraciones relacionadas con la transacción, como las estimaciones y declaraciones relativas al cronograma previsto, la finalización y los efectos de la transacción. Estas declaraciones prospectivas se basan en expectativas, estimaciones y proyecciones actuales de la compañía con respecto, entre otras cosas, a la fecha prevista para el cierre de la transacción y los posibles beneficios de la misma, las actividades comerciales y el sector, los supuestos de la dirección y ciertas hipótesis formuladas por la compañía, todo lo cual está sujeto a cambios. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por términos tales como “podría”, “hará”, “parecer”, “podrá”, “debería”, “prever”, “planear”, “anticipar”, “puede”, “intentar”, “tener como objetivo”, “proyectar”, “contemplar”, “creer”, “estimar”, “predecir”, “potencial” o “continuar”, o bien, la forma negativa de estas palabras u otros términos o expresiones similares que conciernen a las expectativas, estrategias, planes, o intenciones de la compañía. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas abordan cuestiones que implican riesgos e incertidumbres, ya que se refieren a acontecimientos y dependen de circunstancias futuras que pueden ocurrir o no, como la consumación de la transacción y los beneficios previstos de la misma. Estas y otras declaraciones prospectivas no son garantías de resultados futuros y están sujetas a riesgos, incertidumbres y supuestos que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados en cualquier declaración prospectiva. Entre los factores de riesgo importantes que pueden causar tal diferencia se incluyen, entre otros, los siguientes: (i) la finalización de la transacción en los términos y plazos previstos, incluida la obtención de las aprobaciones necesarias de los accionistas y las autoridades reguladoras, así como el cumplimiento de otras condiciones para la finalización de la transacción; (ii) cualquier litigio posible relacionado con la transacción que pudiera iniciarse contra Bending Spoons, la compañía o sus respectivos directores, gerentes o funcionarios, incluidos los efectos de cualquier resultado relacionado con el mismo; (iii) el riesgo de que las interrupciones derivadas de la transacción perjudiquen las actividades comerciales de la compañía, incluidos los planes y las operaciones actuales y la retención de empleados, así como la capacidad de la compañía para implementar su estrategia comercial; (iv) posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales como consecuencia del anuncio o la finalización de la transacción; (v) cambios legislativos, normativos y económicos que afecten a la actividad de la compañía; (vi) el entorno macroeconómico y geopolítico general, así como la evolución y las condiciones del mercado; (vii) posibles incertidumbres empresariales, como cambios en las relaciones comerciales existentes durante la tramitación de la transacción que pudieran afectar al desempeño financiero de la compañía; (viii) ciertas restricciones durante la tramitación de la transacción que pudieran afectar la capacidad de la compañía de aprovechar determinadas oportunidades comerciales o de realizar transacciones estratégicas; (ix) la imprevisibilidad y gravedad de catástrofes, incluidos, entre otros, actos de terrorismo, pandemias, estallidos de guerra u hostilidades, así como la respuesta de la compañía a cualquiera de los factores mencionados anteriormente; (x) costos significativos asociados a la transacción; (xi) la posibilidad de que la transacción resulte más costosa de lo previsto, incluso como consecuencia de factores o acontecimientos imprevistos; (xii) la ocurrencia de algún evento, cambio u otras circunstancias que pudieran dar lugar a la rescisión de la transacción, incluidas circunstancias que requieran que la compañía pague una indemnización por rescisión u otros gastos; (xiii) la capacidad de Bending Spoons para integrar con éxito las operaciones, líneas de productos y servicios de la compañía; (xiv) los riesgos e incertidumbres relacionados con la actividad de la compañía, incluidos los descritos en la Parte I, Punto 1A del último Informe Anual de la compañía en el Formulario 10-K y en la Parte II, Punto 1A de los Informes trimestrales posteriores de la compañía en el Formulario 10-Q, ya que dichos factores de riesgo pueden ser modificados, complementados o sustituidos periódicamente por otros informes presentados por la compñía ante la SEC; y (xv) los riesgos e incertidumbres que se describirán en la Declaración de poder de representación disponible en las fuentes indicadas a continuación. Estos y otros riesgos asociados con la transacción se analizarán más detalladamente en la Declaración de poder de representación que se presentará ante la SEC en relación con la transacción. Si bien la lista de factores que se presenta aquí, y la lista de factores que se presentará en la Declaración de poder de representación, se consideran representativas, ninguna de estas listas debe considerarse una declaración completa de todos los posibles riesgos e incertidumbres. Factores que no han sido mencionados podrían suponer obstáculos adicionales significativos para la realización de las declaraciones prospectivas. Entre las consecuencias de las diferencias materiales en los resultados en comparación con los previstos en las declaraciones prospectivas se pueden incluir, entre otros, los siguientes: interrupción de las actividades comerciales, problemas operativos, pérdidas económicas, responsabilidad legal ante terceros y otros riesgos similares, cualquiera de los cuales podría tener un impacto significativo en la situación financiera, los resultados de las operaciones, la calificación crediticia o la liquidez de la compañía. Estas declaraciones prospectivas solo son válidas en la fecha en que se realizan, y la compañía no asume ni acepta obligación alguna de proporcionar públicamente revisiones o actualizaciones de ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos, que provoquen un cambio en las circunstancias, a menos que así lo exijan las leyes sobre valores y otras leyes aplicables.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.