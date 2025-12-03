CorriXR Therapeutics, InhaTarget Therapeutics, e Merxin Ltd annunciano una collaborazione strategica per lo sviluppo di una terapia inalatoria per il carcinoma polmonare

NEWARK, Del.--(BUSINESS WIRE)--CorriXR Therapeutics, un'azienda biofarmaceutica nel settore oncologico, pioniera di una tecnologia innovativa con piattaforma di editing genetico, InhaTarget Therapeutics, una società impegnata nello sviluppo iniziale e nella convalida clinica di trattamenti innovativi di malattie polmonari mediante inalazione, e Merxin Ltd, azienda che progetta e commercia inalatori, hanno stretto una collaborazione strategica per sviluppare una terapia genetica innovativa per inalazione mirata al carcinoma polmonare.

La collaborazione si avvale della piattaforma proprietaria di editing genetico basata su CRISPR mirata a NRF2 di CorriXR, della piattaforma proprietaria di formulazione e della solida esperienza nello sviluppo di farmaci polmonari di InhaTarget, e della tecnologia all'avanguardia degli inalatori di Merxin Ltd.

