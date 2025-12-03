Eventbrite conclut un accord définitif visant son acquisition par Bending Spoons pour environ 500 millions de dollars afin d’accélérer la prochaine phase de croissance d’Eventbrite

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Eventbrite, Inc. (NYSE : EB), la principale plateforme mondiale d'expériences partagées, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord définitif visant son acquisition par Bending Spoons, dans le cadre d'une opération en espèces d'une valeur d'environ 500 millions de dollars. L’acquisition est soumise aux conditions de clôture et aux approbations habituelles, y compris les approbations réglementaires et les approbations des actionnaires d’Eventbrite.

« Depuis deux décennies, Eventbrite est à l’avant-garde de l’économie expérientielle, aidant des dizaines de millions de personnes à créer, découvrir et assister à des événements inoubliables », déclare Luca Ferrari, CEO et cofondateur de Bending Spoons. « Unir nos forces avec Bending Spoons accélérera l’innovation et renforcera les outils et les ressources d’Eventbrite afin de rassembler encore plus de personnes grâce à des expériences en direct partagées pendant de nombreuses années à venir. En tant que fans de longue date, nous avons identifié quelques opportunités que nous sommes enthousiastes à l’idée d’explorer avec l’équipe Eventbrite après la clôture de l'opération. Il s'agit notamment de créer une fonction de messagerie dédiée, d'introduire l'IA pour faciliter la création d'événements, d'améliorer la recherche et de créer un système pour le marché secondaire des billets. Nous sommes déterminés à investir dans Eventbrite sur le long terme et espérons pouvoir les aider à atteindre de nouveaux sommets. »

« Eventbrite a contribué à concrétiser quelque chose de profondément humain : la nécessité de se rassembler, de se connecter et de construire une communauté autour des passions que nous partageons. Ce qui a commencé comme un besoin non satisfait - donner aux créateurs locaux et aux leaders communautaires les moyens de rassembler les gens - est devenu un mouvement mondial qui a façonné des millions d’expériences pertinentes et aidé les participants à des événements à trouver des personnes qui partagent leurs passions dans les moments qui comptent le plus », déclare Julia Hartz, cofondatrice CEO et présidente exécutive d’Eventbrite. « Il n’y a jamais eu de moment plus important pour rassembler le monde dans la vie réelle. Alors que nous sommes tournés vers l’avenir, je suis enthousiasmée par la vitesse, les ressources et la puissance innovante de Bending Spoons qui propulseront Eventbrite dans son prochain chapitre. »

Eventbrite pourrait ainsi devenir la dernière marque mondiale de renom à rejoindre le portefeuille Bending Spoons. Le mois dernier, Bending Spoons a annoncé un accord définitif pour acquérir AOL, sous réserve des conditions de clôture et des approbations habituelles. L'acquisition de 1,38 milliard de dollars de Vimeo par Bending Spoons a récemment été finalisée.

Détails de l'opération proposée

Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'Eventbrite recevront 4,50 $ en espèces pour chaque action du capital social d'Eventbrite qu'ils possèdent. Le prix d’achat par action représente une prime de 82% par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 60 jours d’Eventbrite à la clôture du marché le 1er décembre 2025.

L'opération proposée, qui a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration d’Eventbrite, devrait être clôturée au cours du premier semestre de 2026, sous réserve des conditions de clôture et des approbations habituelles, y compris la réception des approbations réglementaires requises et de l’approbation par les actionnaires d’Eventbrite. Dès la finalisation de l'opération proposée, Eventbrite deviendra une société privée et son capital social ne sera plus coté sur aucune bourse publique.

Conseillers

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agit à titre de conseiller juridique et Allen & Company LLC agit à titre de conseiller financier d'Eventbrite.

Simpson Thacher & Bartlett, LLP agit à titre de conseiller juridique et J.P. Morgan agit à titre de conseiller financier exclusif de Bending Spoons.

Sullivan & Cromwell LLP a agi à titre de conseiller juridique de Julia Hartz.

À propos d'Eventbrite

Eventbrite est un marché mondial d'événements qui est au service des créateurs et des organisateurs d'événements dans près de 180 pays. Depuis sa création, Eventbrite a été au centre de l'économie expérientielle, transformant la façon dont les gens organisent et assistent aux événements. La société a été fondée par Julia Hartz, Kevin Hartz et Renaud Visage, avec la volonté de construire une plateforme en libre-service permettant à chacun d'organiser et de découvrir des expériences en direct. En 2024, Eventbrite a distribué plus de 83 millions de billets payants pour plus de 4,7 millions d'événements, aidant les gens à trouver de nouvelles choses à faire ou de nouvelles façons de les faire. Eventbrite a également obtenu la reconnaissance de l’industrie en tant qu’employeur de premier plan, avec des désignations spéciales qui incluent une place convoitée sur les prestigieuses listes de Fast Company « The World’s 50 Most Innovative Companies » et « Brands That Matter », le prix Great Place to Work® aux États-Unis et la distinction « Best-Led Companies » d’Inc. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.eventbrite.com.

À propos de Bending Spoons

Bending Spoons acquiert et transforme des entreprises numériques. La société possède Brightcove, Evernote, komoot, Meetup, Remini, StreamYard, Vimeo, WeTransfer, et bien d'autres. Les produits de l’entreprise ont servi plus d’un milliard de personnes, avec plus de 400 millions d’utilisateurs actifs mensuels et dix millions de clients payants, dont la plupart des entreprises du Fortune 500.

Bending Spoons ambitionne de conserver ses sociétés pour toujours, et n'a jamais vendu une entreprise acquise. Après une acquisition, la société investit généralement dans un effort ambitieux de révision de la technologie, de refonte de l'interface utilisateur, d'accélération du lancement de nouvelles fonctionnalités, d'optimisation du marketing et de la monétisation et de réorganisation de l'organisation pour optimiser les performances sur le long terme.

Au cœur de l'entreprise, l'accent est mis sans relâche sur la densité des talents et l'excellence du milieu de travail. Bending Spoons a reçu plus de 700 000 demandes d'emploi en 2025, avec un taux d'offre d'emploi de 0,04%, et a obtenu de nombreuses premières places dans les palmarès Great Place to Work.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter bendingspoons.com.

Informations supplémentaires et où les trouver

Dans le cadre de l’opération proposée entre Eventbrite, Inc. (la « société ») et une filiale détenue en exclusivité par Bending Spoons S.p.A. (« Bending Spoons ») (l’« opération »), la société déposera auprès de la SEC une déclaration de procuration, dont la version définitive sera envoyée ou fournie aux actionnaires de la société. La société peut également déposer d'autres documents auprès de la SEC concernant l'opération proposée. Ce document ne remplace pas la déclaration de procuration ni aucun autre document que la société peut déposer auprès de la SEC. LES INVESTISSEURS ET PORTEURS DE TITRES SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ LA DÉCLARATION DE PROCURATION ET TOUT DOCUMENT CONNEXE DÉPOSÉ OU QUI SERA DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC, AINSI QUE LES AMENDEMENTS OU SUPPLÉMENTS À CES DOCUMENTS, ÉTANT DONNÉ QU'ILS CONTIENNENT OU CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L'OPÉRATION PROPOSÉE ET DES QUESTIONS CONNEXES. Les investisseurs et les porteurs de titres peuvent obtenir gratuitement des copies de la déclaration de procuration (une fois disponible) et d’autres documents déposés ou qui seront déposés auprès de la SEC à l'adresse www.sec.gov, sur le site web de la société à l'adresse https://investor.eventbrite.com ou en contactant l'équipe des relations avec les investisseurs de la société à l'adresse :

Eventbrite, Inc.

Attention: Investor Relations

95 Third Street, 2nd Floor

San Francisco, California 94103

Participants à la sollicitation

La société et certains de ses administrateurs, dirigeants et autres employés peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de la société dans le cadre de l'opération proposée. Des informations supplémentaires concernant l'identité des participants, y compris une description de leurs intérêts directs ou indirects, par détention de titres ou autrement, seront énoncées dans la déclaration de procuration et d'autres documents à déposer auprès de la SEC dans le cadre de l'opération proposée (si et quand ils deviennent disponibles). Des informations relatives à ce qui précède figurent également dans la déclaration de procuration de la société pour son assemblée annuelle des actionnaires de 2025, qui a été déposée auprès de la SEC le 24 avril 2025 (la « déclaration de procuration de l’assemblée annuelle »). Dans la mesure où les détentions de titres par des participants potentiels (ou l’identité de ces participants) ont changé depuis les informations imprimées dans la déclaration de procuration de l’assemblée annuelle, ces informations ont été ou seront reflétées dans les déclarations de changement de propriété de la société sur les formulaires 3 et 4 déposés auprès de la SEC. Vous pouvez obtenir des copies gratuites de ces documents via les sources indiquées ci-dessus.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient certains énoncés prospectifs au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, qui comportent des risques et des incertitudes substantiels. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques pourraient être considérées comme prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives à l'opération, y compris les estimations et les déclarations concernant le calendrier, l'achèvement et les effets attendus de l'opération. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, estimations et projections actuelles de la société concernant, entre autres, la date prévue de clôture de l’opération et les avantages potentiels de celle-ci, ses activités et son secteur d’activité, les convictions de la direction et certaines hypothèses formulées par la société, qui sont toutes susceptibles de changer. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes tels que « peut », « sera », « apparaîtra », « doit », « devrait », « s’attend à », « prévoit », « planifie », « pourrait », « a l’intention de », « cible », « projette », « contemple », « croit », « estime », « potentiel » ou « continue », ou par le négatif de ces mots ou d’autres termes ou expressions similaires qui concernent les attentes, la stratégie, les plans ou les intentions de la société. De par leur nature, les énoncés prospectifs traitent de questions qui comportent des risques et des incertitudes parce qu'ils se rapportent à des événements et dépendent de circonstances futures qui peuvent ou non se produire, telles que l'exécution de l'opération et les avantages attendus de celle-ci. Ces énoncés prospectifs et d'autres énoncés prospectifs ne sont pas des garanties des résultats futurs et sont assujettis à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui peuvent causer une telle différence comprennent, mais ne sont pas limités à : (i) l'achèvement de l'opération selon les modalités et le calendrier prévus, y compris l'obtention des approbations requises des actionnaires et des organismes de réglementation, et le respect d'autres conditions à l'achèvement de l'opération ; (ii) tout litige potentiel relatif à l'opération qui pourrait être intenté contre Bending Spoons, la société ou leurs administrateurs, gestionnaires ou dirigeants respectifs, y compris les effets de tout résultat y afférent ; (iii) le risque que les perturbations de l’opération nuisent aux activités de la société, y compris les plans et opérations actuels et la rétention des employés, et la capacité de la société à mettre en œuvre sa stratégie commerciale ; (iv) les éventuelles réactions négatives ou modifications des relations commerciales résultant de l’annonce ou de l’achèvement de l'opération ; (v) les évolutions législatives, réglementaires et économiques affectant les activités de la société ; (vi) l’environnement macroéconomique et géopolitique général ainsi que l’évolution et les conditions du marché ; (vii) l’incertitude commerciale potentielle, y compris les modifications des relations commerciales existantes, pendant la durée de l’opération qui pourraient affecter les performances financières de la société ; (viii) certaines restrictions pendant la durée de l’opération qui peuvent avoir une incidence sur la capacité de la société à poursuivre certaines opportunités commerciales ou transactions stratégiques ; (ix) l’imprévisibilité et la gravité des événements catastrophiques, y compris, mais sans s’y limiter, les actes de terrorisme, les pandémies, les déclenchements de guerre ou les hostilités, ainsi que la réponse de la société à l’un des facteurs susmentionnés ; (x) les coûts importants associés à l'opération ; (xi) la possibilité que l'opération soit plus coûteuse à réaliser que prévu, y compris en raison de facteurs ou d'événements imprévus ; (xii) la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance qui pourrait donner lieu à la résiliation de l'opération, y compris dans des circonstances obligeant la société à payer des frais de résiliation et / ou d'autres dépenses ; (xiii) la capacité de Bending Spoons à intégrer avec succès les opérations, les lignes de produits et les services de la société ; (xiv) les risques et incertitudes relatifs aux activités de la société, y compris ceux énoncés dans la partie I, point 1A, du dernier rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K et dans la partie II, point 1A, des rapports trimestriels ultérieurs de la société sur le formulaire 10-Q, étant donné que ces facteurs de risque peuvent être modifiés, complétés ou remplacés de temps à autre par d’autres rapports déposés par la société auprès de la SEC ; et (xv) les risques et incertitudes qui seront décrits dans la déclaration de procuration disponible auprès des sources indiquées ci-dessous. Ces risques, ainsi que d’autres risques associés à l’opération, seront examinés plus en détail dans la déclaration de procuration à déposer auprès de la SEC dans le cadre de l’opération. Bien que la liste des facteurs présentée ici soit, et que la liste des facteurs présentée dans la déclaration de procuration soit, considérée comme représentative, aucune liste de ce type ne devrait être considérée comme un énoncé complet de tous les risques et incertitudes potentiels. Les facteurs non listés peuvent présenter des obstacles supplémentaires importants à la réalisation des énoncés prospectifs. Les conséquences des différences significatives de résultats par rapport à celles prévues dans les énoncés prospectifs pourraient inclure, entre autres, des perturbations commerciales, des problèmes opérationnels, des pertes financières, une responsabilité juridique envers des tiers et des risques similaires, dont l’un pourrait avoir une incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation, la notation de crédit ou la liquidité de la société. Ces énoncés prospectifs ne s'appliquent qu'à la date à laquelle elles sont faites, et la société ne s'engage pas et décline expressément toute obligation de fournir publiquement des révisions ou des mises à jour des énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement, si les circonstances changent, sauf si les valeurs mobilières et d'autres lois applicables l'exigent autrement.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.