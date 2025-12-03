CorriXR Therapeutics, InhaTarget Therapeutics und Merxin Ltd geben strategische Zusammenarbeit zur Entwicklung einer inhalativen Lungenkrebsbehandlung bekannt

NEWARK, Delaware--(BUSINESS WIRE)--CorriXR Therapeutics, ein auf Onkologie spezialisiertes Biotherapeutika-Unternehmen, das eine bahnbrechende Plattformtechnologie für die Genbearbeitung entwickelt, InhaTarget Therapeutics, ein Unternehmen, das sich der frühen Entwicklung und klinischen Validierung innovativer inhalativer Therapien für Lungenerkrankungen widmet, und Merxin Ltd, ein Entwickler und Anbieter von Inhalationsgeräten, sind eine strategische Zusammenarbeit eingegangen, um eine bahnbrechende inhalative Gentherapie gegen Lungenkrebs zu entwickeln.

Die Partnerschaft stützt sich auf die proprietäre CRISPR-basierte Gen-Editierungsplattform von CorriXR, die auf NRF2 abzielt, die proprietäre Formulierungsplattform und die umfassende Erfahrung von InhaTarget in der Entwicklung von Lungenmedikamenten sowie die fortschrittliche Inhalationsgerätetechnologie von Merxin Ltd. Durch die Bündelung ihres Fachwissens wollen sie eine patientenfreundliche inhalative Therapie entwickeln, die eine gezielte Behandlung direkt an Lungentumoren abgibt, die Wirksamkeit maximiert, systemische Nebenwirkungen minimiert und Patienten, die mit einer der tödlichsten Krebsarten der Welt konfrontiert sind, neue Hoffnung gibt.

Innovativer therapeutischer Ansatz

Die patentierte nicht-virale Gen-Editing-Plattform von CorriXR deaktiviert den Transkriptionsfaktor NRF2, einen Hauptregulator der zellulären Stressreaktionen und bekannten Treiber der Tumorbehandlungsresistenz. Wie in einem kürzlich in Molecular Therapy Oncology veröffentlichten Artikel berichtet, haben präklinische Daten in Lungenkrebsmodellen gezeigt, dass die Deaktivierung von NRF2 die Tumorempfindlichkeit gegenüber Chemotherapie mit minimalen Off-Target-Effekten deutlich erhöhen kann.

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die wirksame Verabreichung des CorriXR-Wirkstoffs über die proprietäre Lipid-Nanopartikel (LNP)-Formulierungsplattform von InhaTarget zu demonstrieren, die die Einkapselung von Wirkstoffen für die Verabreichung durch Inhalation ermöglicht. Merxin Ltd wird seine maßgeschneiderte und patentierte Inhalatortechnologie für die Verabreichung von Medikamenten in die Lunge einbringen. Erste Studien werden in Zellkulturen und in einem Lungenkarzinom-Mausmodell durchgeführt, die Ergebnisse werden für Mitte 2026 erwartet.

Behandlung ungedeckter medizinischer Bedürfnisse

Lungenkrebs ist nach wie vor eine der häufigsten Ursachen für krebsbedingte Todesfälle weltweit. Die Studie konzentriert sich auf die Behandlung des Plattenepithelkarzinoms (LUSC), einer häufigen und aggressiven Form des nicht-kleinzelligen Lungenkrebses (NSCLC), die 25 bis 30 % der weltweiten Fälle ausmacht. Mit über 380.000 neuen LUSC-Fällen, die jedes Jahr weltweit diagnostiziert werden, und einer Fünf-Jahres-Überlebensrate von unter 15 % besteht ein dringender Bedarf an neuen Therapien. Chemotherapie plus Immuntherapie (IO) oder IO allein ist derzeit die Standardtherapie für die Erstbehandlung von LUSC, führt jedoch in der Regel nach 8 Monaten oder weniger zu einer Progression. Viele Patienten entwickeln eine Resistenz gegen die Behandlung, sodass über eine Dosiserhöhung hinaus nur begrenzte Optionen zur Verfügung stehen, die die Toxizität und Unverträglichkeit erhöhen und in der Regel die Lebensqualität verschlechtern.

Perspektiven der Unternehmensleitung

Dr. Eric B. Kmiec, Gründer und CEO von CorriXR Therapeutics, erklärte: „Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt vorwärts in unserer Mission, die Möglichkeiten der CRISPR-basierten Genbearbeitung zum Wohle von Krebspatienten zu nutzen, indem wir das Wachstum solider Tumore verlangsamen und die Wirksamkeit bestehender Behandlungen verbessern. Wir sind begeistert von dem Potenzial dieser Zusammenarbeit, Lungenkrebs mit einem nicht-invasiven inhalativen Verabreichungsansatz zu bekämpfen, der die Lebensqualität der Patienten erheblich verbessern würde.“

Dr. Frédéric De Coninck, Mitbegründer und CEO von InhaTarget Therapeutics, kommentierte: „Die Kombination unserer LNP-Plattform zur pulmonalen Arzneimittelverabreichung mit der bahnbrechenden Wissenschaft von CorriXR und der Gerätetechnologie von Merxin hat das Potenzial, die Landschaft der Lungenkrebsbehandlung neu zu gestalten. Wir sind gespannt darauf, die Arbeit an dieser neuartigen Kombination voranzutreiben.“

Dr. Philippe Rogueda, CBO und Gründer von Merxin Ltd., bemerkte: „Unsere fortschrittliche Inhalatortechnologie wurde entwickelt, um eine nicht-invasive, präzise und konsistente Verabreichung neuartiger Therapeutika zu gewährleisten. Wir freuen uns, zu dieser wichtigen Initiative beitragen zu können und dabei zu helfen, Patienten mit Lungenkrebs innovative Lösungen anzubieten.“

Über die Unternehmen

CorriXR Therapeutics, Inc.

CorriXR entwickelt genetische Medikamente, um die Behandlung von soliden Tumoren zu revolutionieren. Die patentierte nicht-virale Gen-Editierungsplattform des Unternehmens zielt auf NRF2 ab, einen Transkriptionsfaktor, der mehr als 200 Gene steuert, die eine pro-onkogene Tumormikroumgebung formen und die Resistenz gegen Behandlungen fördern. Die Unterbrechung von NRF2 macht Krebszellen wieder empfindlich für Standardtherapien und wird als Monotherapie und in Kombination mit Chemotherapie, Strahlentherapie oder Immuntherapie entwickelt. Die Plattform von CorriXR hat potenzielle Anwendungsmöglichkeiten bei mehr als 30 Arten von Plattenepithelkarzinomen, da sie die Wirksamkeit und Effizienz der Behandlung bei niedrigeren Dosen erhöht, die Eignung der Patienten erweitert und die behandlungslimitierende Toxizität verringert – was letztlich zu besseren Behandlungsergebnissen führt. Weitere Informationen finden Sie unter www.corrixr.com.

InhaTarget Therapeutics, SRL

InhaTarget widmet sich der (Mit-)Entwicklung innovativer und zielgerichteter Formulierungen für die Inhalation, darunter Trockenpulver zur Inhalation (DPI) und flüssige Formen, um die Behandlung schwerer und/oder chronischer Atemwegserkrankungen zu verbessern. Das Unternehmen ist auf die frühe Entwicklung und klinische Validierung spezialisiert, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Lungenkrebs liegt. Weitere Informationen finden Sie unter www.inhatarget.com.

Merxin Ltd.

Merxin Ltd ist ein führender Anbieter von Inhalationsgerätetechnologie und bietet ein umfassendes Portfolio an proprietären und patentierten Produkten für Inhalationstherapien. Die Geräte von Merxin Ltd sind auf Mehrfachdosen-Trockenpulverinhalatoren, Kapsel-Trockenpulverinhalatoren und Soft-Mist-Inhalatoren spezialisiert und für eine Vielzahl von Therapieformen ausgelegt. Das Unternehmen entwickelt und liefert Geräteplattformen von der Evaluierung bis zur kommerziellen Bereitstellung. Weitere Informationen finden Sie unter www.merxin.com.

