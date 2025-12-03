MUSASHI JAPAN lanceert 'Gift Campaign 2025' – een kersttraditie die vakmanschap eert met betekenisvolle cadeaus

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--MUSASHI JAPAN by TAIMATSU kondigt de terugkeer aan van zijn eindejaarsviering, Gift Campaign 2025, een seizoensgebonden traditie die kerstinkopen omtovert tot een ervaring van waardering, vakmanschap en culturele vrijgevigheid.

In plaats van zich te richten op kortingen, omarmt MUSASHI de filosofie dat echte waarde ligt in gereedschap dat lang meegaat en in de gebaren die daarmee gepaard gaan. De campagne van dit jaar nodigt klanten uit om cadeaus te ontdekken die hun kookkunsten verrijken, stuk voor stuk zorgvuldig gekozen om de levensduur en prestaties van elk Musashi-mes te ondersteunen.

Geïnspireerd door het Japanse principe van omotenashi biedt de campagne klanten cadeaus op verschillende niveaus op basis van hun totale aankoopbedrag, zodat elke bijdrage met dankbaarheid en doelgerichtheid wordt beantwoord.

Van 2 tot en met 25 december 2025 krijgen klanten die een aankoop doen in MUSASHI JAPAN-winkels:

Niveau 1: Olie- en roestverwijderaar

Praktische onderhoudsgereedschappen die de messen schoon en beschermd houden voor dagelijks gebruik.

Niveau 2: Musashi slijpsteen

Een hoogwaardige wetsteen die elke snede weer scherp maakt en klanten stimuleert om hun messen goed te onderhouden.

Niveau 3: Musashi Japan snijplank

Een zorgvuldig vervaardigde snijplank, ontworpen om de balans en finesse van Musashi-messen te ondersteunen en als basis te dienen voor een geconcentreerde keukenomgeving.

De campagne is wereldwijd uniform, met voor elke regio aangepaste uitdrukkingen:

* Wereldwijd / VS: Gift Campaign 2025

* Duitsland: Geschenkaktion 2025

* Frankrijk: Campagne Cadeaux 2025

* Spanje: Campaña de Regalos 2025

In alle markten blijft de boodschap hetzelfde. Een Musashi-cadeau geven betekent het schenken van de tools die vaardigheid, zelfvertrouwen en toewijding aan het vak inspireren.

Creatief directeur Stefan Kitanovikj reflecteert op de bedoeling achter het initiatief:

“De keuze voor een mes van MUSASHI JAPAN is een belofte van vakmanschap. Deze campagne-cadeaus eren die reis. Ze moedigen onze klanten aan om met intentie te koken, hun gereedschap te respecteren en hun kookkunsten te verbeteren.”

Ga voor meer informatie naar: www.musashihamono.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.