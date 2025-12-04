Xsolla stärkt globale Gaming-Ausbildung und Innovation durch Zusammenarbeit mit HP

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, ein weltweit führendes Handelsunternehmen für die Videospielbranche, das Entwicklern dabei hilft, ihre Spiele zu veröffentlichen, zu skalieren und zu monetarisieren, hat heute eine strategische Zusammenarbeit mit HP bekannt gegeben, um Bildung, Technologie sowie Unternehmertum in der weltweiten Gamebranche zu verbinden.

Die Zusammenarbeit kombiniert die Lernplattform Gaming Garage von HP mit dem Xsolla-Accelerator und schafft ein durchgängiges Ökosystem, das angehenden Gaming-Creators erlaubt, zu lernen, Projekte zu entwickeln und eigene Studios zu gründen. Die Integration wirkt als Katalysator für globale Innovationschancen und führt neue Modelle für Gaming-Ausbildung, Frühphasenförderung sowie berufliche Weiterentwicklung in großem Maßstab ein.

Das Programm umfasst Pilotinitiativen in Saudi-Arabien, Aserbaidschan sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten mit dem Ziel, weltweit mehr als 100.000 Studierende und junge Creator zu erreichen. Vier zentrale Schwerpunkte sollen weltweit Wachstum und Chancen für Entwickler fördern:

Integrierte Lernrahmen – Kombiniert die fünf Zertifikatskurse der HP Gaming Garage in Game Design, Esports Management, Programmierung, generativer KI sowie Cybersicherheit mit Xsolla-Accelerators praxisorientiertem Mentoring, Unterstützung bei der Veröffentlichung und Schulung für geschäftliche Marktreife.

– Kombiniert die fünf Zertifikatskurse der HP Gaming Garage in Game Design, Esports Management, Programmierung, generativer KI sowie Cybersicherheit mit Xsolla-Accelerators praxisorientiertem Mentoring, Unterstützung bei der Veröffentlichung und Schulung für geschäftliche Marktreife. Wege für Accelerator- und Frühphasenförderprogramme – Bereitstellung eines direkten Zugangs zu Xsollas Accelerator-Ökosystem, einschließlich Mentoring, Finanzierungsmöglichkeiten, Investor-Readiness und nachhaltigem Studioaufbau.

– Bereitstellung eines direkten Zugangs zu Xsollas Accelerator-Ökosystem, einschließlich Mentoring, Finanzierungsmöglichkeiten, Investor-Readiness und nachhaltigem Studioaufbau. Initiativen für Innovation und Zusammenarbeit – Entwicklung globaler Innovationszentren und Bildungsangebote, welche die Zusammenarbeit zwischen Branchenexperten, Lehrkräften sowie angehenden Creators fördern.

– Entwicklung globaler Innovationszentren und Bildungsangebote, welche die Zusammenarbeit zwischen Branchenexperten, Lehrkräften sowie angehenden Creators fördern. Zugang zu den Ressourcen der HP Gaming Garage – Bereitstellung der Lernmodule von HP über Xsollas Bildungsnetzwerke kostenfrei, um die weltweite Entwickler-Community zu unterstützen.

„Gemeinsam mit HP schaffen wir mehr als nur eine Allianz; wir legen das Fundament für die nächste Generation von Entwicklern“, sagte Justin Berenbaum, leitender Bereichsleiter Global Industry Relations & Funding bei Xsolla. „Von Ausbildung über Frühphasenförderung bis hin zu Investitionen verbindet diese Partnerschaft jede Stufe der Entwicklerreise und eröffnet Kreativen weltweit neue Chancen.“

„Die Zusammenarbeit mit Xsolla ermöglicht uns, unser gemeinsames Ziel zu erreichen, das zukünftige Gaming-Ökosystem zu gestalten, indem wir zugängliche und wirkungsvolle Lernangebote bereitstellen“, sagte Mayank Dhingra, Direktor und globaler Leiter Bildungsstrategie und Bildungsprogramme bei HP. „Durch die Verbindung der HP Gaming Garage mit den Accelerator- und Curine-Academy-Programmen von Xsolla schaffen wir einen umfassenden Entwicklungsweg für angehende Entwickler und stellen ihnen wichtige Ressourcen zur Verfügung, damit sie gut vorbereitet sind sowie ihre Ideen in reale Erfolge verwandeln können.“

Indem die Initiative Ausbildung mit Brancheninfrastruktur verknüpft, eröffnet sie neue Wege für Talente, in das Gaming-Ökosystem einzutreten und dort erfolgreich zu sein. Sie schließt die Lücke zwischen Lernen und Veröffentlichung und stellt sicher, dass Kreativität, Innovation sowie Unternehmertum für Entwickler überall erreichbar bleiben.

„Diese Zusammenarbeit mit HP ist ein wichtiger Schritt beim Aufbau einer globalen Infrastruktur, die Gaming-Creator stärkt“, sagte Rytis Joseph Jan, leitender Bereichsleiter für globale strategische Initiativen und Partnerschaften bei Xsolla. „Durch die Verknüpfung von Bildung, Technologie und Investitionen helfen wir dabei, die nächste Generation von Talenten zu fördern sowie die Entwicklung nachhaltiger Studios und innovativer Projekte weltweit zu beschleunigen. Gemeinsam stellen wir sicher, dass großartige Ideen, unabhängig von ihrem Ursprung, die Chance haben, erfolgreich zu sein.“

Weitere Informationen zu den Xsolla-Accelerator-Programmen und der HP-Initiative finden Sie auf: xsolla.pro/HP

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis AAA-Studios arbeiten viele Unternehmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von der Überzeugung, dass Videospiele eine starke Zukunft haben, verfolgt Xsolla konsequent die Mission, Chancen zu bündeln und Gaming-Creator kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com

