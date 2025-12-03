MUSASHI JAPAN presenta la “Gift Campaign 2025” - Una tradizione delle feste che celebra l'artigianato attraverso regali significativi

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--MUSASHI JAPAN by TAIMATSU annuncia il ritorno della sua celebrazione di fine anno, Gift Campaign 2025, una tradizione stagionale che trasforma lo shopping delle feste in un'esperienza di apprezzamento, artigianato e generosità culturale.

Piuttosto che concentrarsi sugli sconti, MUSASHI fa sua la filosofia che il valore autentico sta in utensili che durano nel tempo e nei gesti che li accompagnano. La campagna di quest'anno invita i clienti a scoprire regali che arricchiscono le loro abilità culinarie, dove ogni oggetto è attentamente selezionato per contribuire alla durata e alle prestazioni di ogni lama Musashi.

Ispirato al principio giapponese di omotenashi, la campagna offre ai clienti regali di varie fasce di prezzo secondo il loro budget di spesa, assicurando che ogni contributo venga accolto con gratitudine e finalità.

Dal 2 al 25 dicembre 2025, i clienti che visitano i negozi MUSASHI JAPAN riceveranno:

Livello 1: Olio e rimuovi ruggine

Pratici utensili che aiutano a mantenere le lame pulite e protette per l'utilizzo quotidiano.

Livello 2: Pietra affilalame Musashi

Una pietra per affilare le lame che ripristina la precisione del filo della lama, incoraggiando i clienti a prendersi cura dei coltelli.

Livello 3: Tagliere Musashi Japan

Un tagliere accuratamente realizzato, creato per supportare l'equilibrio e la raffinatezza dei coltelli Musashi e per servire da base per una cucina funzionale.

La campagna è unificata globalmente con espressioni localizzate per ogni regione:

* Campagna globale / Stati Uniti: Gift Campaign 2025

* Germania: Geschenkaktion 2025

* Francia: Campagne Cadeaux 2025

* Spagna: Campaña de Regalos 2025

In tutti i mercati, il messaggio è lo stesso. Donare un regalo firmato Musashi significa offrire gli strumenti che ispirano abilità, sicurezza e impegno nell'arte culinaria.

Il Direttore creativo Stefan Kitanovikj riflette sull'intenzione dietro l'iniziativa:

"Scegliere un coltello MUSASHI JAPAN è un impegno nei confronti dell'abilità e della maestria. I regali di questa campagna celebrano quel percorso. Incoraggiano i nostri clienti a cucinare con intenzione, rispettare i propri utensili e migliorare la loro arte culinaria".

Per maggiori informazioni, visitare: www.musashihamono.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.