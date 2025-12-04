AGC Biologics arbeitet mit ATUM zusammen, um Zeitpläne für die Zelllinienentwicklung zu beschleunigen

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Da Arzneimittelentwickler zunehmend unter Druck stehen, Preise zu senken und die Markteinführungszeit zu verkürzen, erweitert das weltweit tätige biopharmazeutische Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen AGC Biologics sein „Center of Excellence“ für Zelllinienentwicklung durch eine Partnerschaft mit ATUM, um die Leap-In-Transposase®-Expressionsplattform in das Leistungsportfolio zu integrieren. Diese Partnerschaft bietet Arzneimittelentwicklern eine Technologie, die darauf ausgelegt ist, Erträge zu steigern und den Weg zu klinischen Studien deutlich zu verkürzen. Sie geht direkt auf den Bedarf des Marktes nach Geschwindigkeit und Effizienz ein.

Mit der modernen, transposasebasierten Plattform von ATUM, die nun über AGC Biologics verfügbar ist, bietet das CDMO eine Bandbreite an Optionen für die Zelllinienentwicklung, um unterschiedliche Kundenanforderungen zu erfüllen, von komplexen Molekülen, die eine schnelle Entwicklung erfordern, bis hin zu weniger aufwendigen Projekten, bei denen Zeitpläne weniger kritisch sind. Diese Partnerschaft bringt erprobte Expertise im Bereich der Zelltechnik ein, um die nächste Generation Antikörper zu entwickeln, die stark genug sind, um Krebstumore zu zerstören, virale Infektionen zu bekämpfen sowie eine präzise Immunsuppression bei Autoimmunerkrankungen bereitzustellen.

„Wir sind uns der doppelten Herausforderungen unserer Kunden sehr bewusst: nämlich der Notwendigkeit, mit zunehmend komplexen Molekülen Innovationen voranzutreiben, und gleichzeitig schneller sowie kostengünstiger denn je zur klinischen Prüfung zu gelangen“, sagte Kasper Møller, Technikvorstand von AGC Biologics. „Unsere Partnerschaft mit ATUM ist eine direkte Antwort auf diesen Bedarf. Wir fügen nicht einfach eine neue Technologie hinzu, sondern bieten unseren Kunden mehr Optionen und Flexibilität. Unser Plan ist, die miCHO®- und Leap-In-Technologien vollständig zu integrieren sowie weiter zu optimieren, damit wir unsere Partner dabei unterstützen können, ihre Herausforderungen zu bewältigen und erfolgreich zu sein.“

Die Leap-In-Technologie von ATUM ist eine transposasebasierte Plattform, die DNA stabil in das Genom einer Wirtszelle integriert und eine schnelle Entwicklung hochproduktiver sowie genetisch stabiler Zelllinien ermöglicht. Der Einsatz dieser Technologie in der Prozessentwicklung und Herstellung kann die Zeitpläne im Durchschnitt um drei Monate verkürzen. Die hochwertigen stabilen Pools, die durch diese Technologie erzeugt werden, sind sehr aussagekräftig für die späteren klonalen Endtiter. Dadurch kann eine entscheidende Prozessentwicklung sowie die analytische Arbeit früher beginnen, was das Risiko verringert und den Projektzeitplan weiter verkürzt.

„Wir haben die miCHO®-Zelllinie und die Leap-In-Transposase® entwickelt, um die Robustheit der Expression zu verbessern, die Effizienz zu maximieren sowie den Weg zur klinischen Prüfung zu beschleunigen“, sagte Claes Gustafsson, Mitgründer von ATUM. „Die Plattform wurde speziell im Hinblick auf die Herstellung komplexer Biologika entwickelt. Die Kombination unserer Technologie mit der umfassenden Herstellungsexpertise von AGC Biologics wird ein herausragendes Angebot für die Branche schaffen.“

Dieses neue Angebot baut auf der firmeneigenen CHEF1®-Expressionstechnologie von AGC Biologics auf, die bereits zur Entwicklung von fünf kommerziell zugelassenen Produkten beigetragen hat. Die Ergänzung um die ATUM-Plattform schafft ein umfassendes Dienstleistungsportfolio für die Zelllinienentwicklung, das AGC Biologics ermöglicht, individuell zugeschnittene Lösungen anzubieten, die auf das spezifische Molekül, das Budget und die Zeitplanung eines Kunden abgestimmt sind. Diese Dienstleistungen sind im globalen Netzwerk von AGC Biologics in den USA, Europa und Asien verfügbar.

Weitere Informationen zu den Zelllinienentwicklungsdiensten von AGC Biologics finden Sie auf www.agcbio.com/capabilities/process-development/cell-line-development.

Weitere Informationen zur Leap-In-Transposase®-Technologie von ATUM finden Sie auf www.atum.bio/cell-line-development.

Über AGC Biologics

AGC Biologics ist ein weltweit führendes biopharmazeutisches Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit dem Anspruch, den höchsten Servicestandard zu gewährleisten, indem wir eng mit unseren Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um fachkundige sowie zugängliche Dienstleistungen bereitzustellen. Wir bieten eine erstklassige Entwicklung und Herstellung therapeutischer Proteine auf Säugetier- und Mikrobenbasis, Plasmid-DNA (pDNA), Boten-RNA (mRNA), virale Vektoren und gentechnisch veränderte Zellen. Unser globales Netzwerk umfasst die USA, Europa und Asien mit Standorten in Seattle, Washington, in Kopenhagen, Dänemark, in Heidelberg, Deutschland, in Mailand, Italien, sowie in Chiba und Yokohama, Japan. AGC Biologics gehört zur Life-Science-Sparte von AGC Inc. Die Life-Science-Sparte betreibt mehr als zehn Standorte mit den Schwerpunkten Biopharmazeutika, neuartige Therapien, niedermolekulare pharmazeutische Wirkstoffe und Agrochemikalien. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.agcbio.com.

Über ATUM

ATUM ist ein vollständig integriertes Auftragsforschungsunternehmen (CRO), das seine Kunden dabei unterstützt, bessere Biologika zu entwickeln und schneller auf den Markt zu bringen. ATUM verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Einsatz von Machine Learning, fortgeschrittener KI sowie firmeneigenen Algorithmen, um erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen Gensynthese, Proteinexpression, Antikörper-Engineering und Zelllinienentwicklung bereitzustellen sowie in jeder Phase der Entwicklung von Biologika Mehrwert zu schaffen. Unsere branchenführenden Dienstleistungen im Bereich der Zelllinienentwicklung basieren auf der patentierten Leap-In-Transposase®-Plattform, die eine robuste, stabile und hochproduktive Generierung von Zelllinien gewährleistet. Unsere Angebote werden alle an unserem Standort in Newark, Kalifornien, erbracht. Weitere Informationen finden Sie auf www.atum.bio.

