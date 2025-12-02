EDYCEM et Hoffmann Green intensifient leur collaboration commerciale pour accroitre le développement des bétons 0% clinker dans le Grand Ouest

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, intensifie sa collaboration avec EDYCEM, filiale béton du Groupe HERIGE et acteur de référence du Grand Ouest spécialisé dans la production de béton prêt à l’emploi, de produits en béton préfabriqué et de granulats. Le renforcement de la collaboration entre les deux parties se traduira dès 2026 par une hausse des volumes de béton 0 % clinker dans le réseau de centrales EDYCEM, contribuant ainsi aux objectifs fixés par l’entreprise pour réduire l’empreinte carbone de ses bétons dans le cadre de sa démarche Vitaliss®.

Fort de son réseau de 35 centrales, du Finistère au bassin d’Arcachon, EDYCEM est en mesure d’accompagner la transition vers des solutions à faible empreinte carbone pour la construction dans le Grand Ouest. Avec près de 300 collaborateurs, l’entreprise s’engage depuis de nombreuses années dans une démarche active de réduction de son empreinte carbone, d’innovation et d’économie circulaire, portée par l’ambition de donner un nouveau sens à la construction et d’accompagner durablement les évolutions du secteur.

Depuis 2021, Hoffmann Green et EDYCEM collaborent sur de nombreux chantiers emblématiques. En 2025, près de 60 projets ont ainsi été réalisés conjointement, parmi lesquels : les fondations d’une station d’épuration avec Eiffage à la Roche-sur-Yon ; le parc éolien de Bernay Saint-Martin (17) avec Fondeole pour le compte de Volkswind ; et l’Arena – salle de spectacle des Sables-d’Olonne avec GCC. Aujourd’hui, les deux partenaires franchissent une étape supplémentaire en élargissant l’intégration des ciments Hoffmann dans tout le réseau de centrales d’EDYCEM. Cette montée en puissance permettra d’accélérer, dès 2026, la production et la diffusion de bétons à empreinte carbone réduite de plus de 50% sur l’ensemble du Grand Ouest, en réponse à une demande croissante des acteurs de la construction engagés dans une transition environnementale ambitieuse.

Pour Hoffmann Green, cette intensification de l’adoption de ses solutions témoigne de la confiance renouvelée d’un partenaire industriel historique et confirme un potentiel de volumes particulièrement important, tout en renforçant la présence de ses solutions bas-carbone dans l’ensemble du Grand Ouest.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Depuis 2021, EDYCEM est un partenaire stratégique pour la diffusion de nos ciments 0% clinker. L’accélération de notre collaboration au sein de son vaste réseau de centrales dès 2026 renforce notre capacité à générer des volumes industriels significatifs, tout en contribuant profondément à la décarbonation du secteur. »

Olivier COLLIN, Directeur Général de EDYCEM, ajoute : « Plus que jamais, Edycem s’engage à proposer des solutions concrètes pour réduire l’empreinte carbone de la construction au travers des solutions Vitaliss®. Ce partenariat avec Hoffmann Green nous permet d’accélérer le développement des bétons Vitaliss scorés A+ 0% clinker, et d’offrir à nos clients, sur l’ensemble de notre dispositif, des solutions de bétons répondant aux standards environnementaux les plus exigeants. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DE EDYCEM

EDYCEM, filiale béton du Groupe HERIGE, conçoit et produit du béton prêt à l’emploi, des éléments préfabriqués et des granulats pour le Grand Ouest. Avec ses 35 centrales, l’entreprise est solidement implantée sur un large territoire, ce qui lui donne une capacité de production importante et une très forte influence industrielle. Engagée dans l’innovation et la réduction carbone, EDYCEM développe des gammes à empreinte carbone réduite (Vitaliss®) et des démarches d’économie circulaire, et mène une recherche active via sa Chaire avec l’École Centrale de Nantes.

EDYCEM est une filiale du Groupe HERIGE. Fondé en 1907, HERIGE est centré sur l’univers du bâtiment, à travers deux principaux domaines d’activités : l’industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de près de 1 700 salariés et un chiffre d’affaires de 406,1 M€ en 2024, HERIGE Industries est présent en Métropole, Canada et Outre-mer.

HERIGE est coté sur Euronext Growth Eligible PEA/PME Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150 ISIN FR0000066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA