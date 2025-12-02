Daikin exploite la solution OMS+ de DataXstream pour porter l'expérience client vers de nouveaux sommets

WILLIAMSBURG, Virginie--(BUSINESS WIRE)--DataXstream LLC, partenaire de SAP® Endorsed App, développant des solutions intelligentes pour les ventes et la distribution SAP, a annoncé aujourd'hui que Daikin Comfort Technologies North America, Inc. (Daikin), filiale de Daikin Industries Ltd. et fabricant leader de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, a choisi sa plateforme OMS+ pour fournir des capacités de point de vente en temps réel, ainsi qu'une gestion des commandes intuitive et rationalisée qui transformera l'expérience client de Daikin, en magasin et en ligne.

En exploitant des solutions SAP, Daikin et DataXstream améliorent l'interaction des clients avec les magasins et la marque Daikin grâce à des capacités de point de vente inégalées et constantes, ainsi qu'une visibilité en temps réel des commandes et des stocks sur tous les canaux de vente.

« Les clients souhaitent une expérience utilisateur fluide et réactive, quel que soit le canal de commande », explique Tim Yates, CEO de DataXstream. « Toutefois, aucun canal n'est isolé. Pour garantir cette constance, il faut une plateforme capable de visualiser et d'agréger les données en temps réel sur l'ensemble du cycle de vie de la commande. OMS+ permet à des entreprises comme Daikin d'offrir ce niveau d'expérience client grâce à une solution native SAP conçue pour évoluer. »

La plateforme OMS+ de DataXstream étant intégrée à SAP S/4HANA Cloud, elle fonctionne en temps réel avec les données SAP pour faciliter la vente multicanal grâce à l'automatisation des processus et à l'agrégation des données. Ces données s'affichent ensuite sur un tableau de bord client à 360°, intuitif et facile à utiliser, permettant à Daikin de :

Proposer des fonctionnalités CPQ améliorées, notamment pour les scénarios complexes de devis et de commandes.

Fournir des informations en temps réel sur les prix, les stocks, les clients et le statut des commandes.

Proposer des options de paiement flexibles comme le crédit, le débit, les dons, les paiements sur compte, les acomptes, et bien plus encore.

Offrir, sur une seule plateforme, des capacités de gestion des stocks, de livraison et de logistique, aussi bien sur les points de vente que pour la vente en gros.

« Nous nous efforçons de fournir un service client irréprochable sur tous nos canaux », a déclaré Troy Barber, directeur senior des opérations systèmes chez Daikin. « Grâce à OMS+, qui offre une visibilité sur les commandes et les ventes de bout-en-bout, nous disposerons d'informations en temps réel qui simplifieront les tâches de nos employés tout en améliorant l'expérience client. De plus, OMS+ nous permettra d'attirer et fidéliser les talents, et de réduire considérablement le temps consacré à la formation et à l'intégration des nouveaux employés. »

Tout récemment, Daikin a entrepris une transformation numérique avec la mise en œuvre de SAP S/4HANA Cloud Private Edition. Avant cela, Daikin utilisait un ancien système pour ses processus de point de vente et de gestion des commandes, mais le manque de flexibilité et d'évolutivité l'a contraint à développer d'importantes personnalisations afin de répondre à ses besoins.

Cet investissement stratégique dans la mise à niveau de leur infrastructure de base vers les systèmes SAP permettra à Daikin d'exploiter tous les avantages de la technologie Cloud, à savoir l'évolutivité, l'agilité, une plus grande flexibilité et une complexité réduite, tout en protégeant la différenciation unique et les processus métier personnalisés déjà mis en place par l'entreprise.

La plateforme OMS+ de DataXstream étant intégrée à SAP S/4HANA Cloud, celle-ci respecte les normes SAP Clean Core. Cette plateforme unifiée permettra à Daikin de :

Réduire la complexité et la dette technique

Optimiser le traitement des commandes en faisant moins d'erreurs et effectuer une intervention manuelle réduite

Évoluer plus rapidement et plus efficacement au rythme de la croissance de votre entreprise

Simplifier les mises à niveau sans perturber les processus essentiels

Exploiter les informations en temps réel issues des transactions clients et des commandes afin d'améliorer la prise de décision

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant www.dataxstream.com ou retrouvez-nous sur le SAP Store.

À propos de Daikin

Daikin Industries, Ltd. (DIL) est une entreprise du classement Fortune 1000, qui emploie plus de 100 000 personnes dans le monde et a un rôle de leader dans les solutions de confort intérieur. Daikin Comfort Technologies North America, Inc. (DNA), filiale de DIL, commercialise les produits des marques Daikin, Goodman, Amana® et Quietflex. DNA et ses filiales fabriquent des systèmes de chauffage et de climatisation pour les secteurs résidentiel, commercial et industriel, distribués par des installateurs CVC indépendants. Le siège social de DNA Ingénierie et Production, est situé au Daikin Texas Technology Park, près de Houston, au Texas. Pour plus d'informations, consultez le site suivant www.daikincomfort.com.

À propos de DataXstream

DataXstream est un partenaire de SAP® Endorsed App, spécialisé dans la création de solutions basées sur les technologies émergentes afin d'optimiser le RSI de l'infrastructure SAP® de ses clients. En tant que membre de la place de marché SAP®, les produits DataXstream, notamment OMS+ et OMS+ Cloud, sont disponibles sur le SAP® Store. OMS+ révolutionne les ventes et l'expérience d'achat client en offrant aux entreprises des solutions de gestion des commandes intelligentes, flexibles et évolutives.

