Eventbrite签署最终收购协议，将被Bending Spoons以约5亿美元收购，从而加速Eventbrite的下一阶段增长

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的共享体验平台Eventbrite, Inc. (NYSE: EB)今日宣布，已与Bending Spoons签署被后者收购的最终协议，这是一项价值约5亿美元的全现金交易。此次收购尚需满足惯例成交条件和审批要求，包括监管机构批准和Eventbrite股东批准。

Bending Spoons首席执行官兼联合创始人Luca Ferrari表示：“二十年来，Eventbrite一直走在体验经济的前沿，帮助数千万人创建、发现并参与难忘的活动。与Bending Spoons携手将加速创新，强化Eventbrite的工具和资源，在未来多年里通过共享线下体验让更多人相聚。作为长期关注Eventbrite的支持者，我们已发现一些令人振奋的机遇，期待在交易完成后与Eventbrite团队共同探索。这其中包括开发专属消息功能、引入AI以简化活动创建流程、提升搜索便捷性，以及搭建二手票务交易系统。我们承诺对Eventbrite进行长期投资，希望能助力其迈向新的高度。”

Eventbrite联合创始人、首席执行官兼执行董事长Julia Hartz表示：“Eventbrite帮助解锁了人类最本质的需求：围绕共同热爱的事物相聚、联结并构建社区。公司最初的愿景是为本地创作者和社区领袖赋能，帮助他们凝聚人群，这一未被满足的需求如今已发展成为一场全球运动，塑造了数百万次有意义的体验，让活动参与者在最重要的时刻找到志同道合的人。当下，让世界各地的人们在线下相聚比以往任何时候都更为重要。展望未来，Bending Spoons的速度、资源和创新能力让我备受鼓舞，相信将推动Eventbrite开启新的篇章。”

Eventbrite将成为最新一家加入Bending Spoons品牌版图的全球知名企业。上月，Bending Spoons宣布已就收购AOL签署最终协议，尚需满足惯例成交条件并获得相关批准。Bending Spoons以13.8亿美元收购Vimeo的交易已于近期完成。

拟议交易详情

根据协议条款，Eventbrite股东持有的每股Eventbrite普通股将获得4.50美元现金对价。该每股收购价较Eventbrite在2025年12月1日收盘时的60天成交量加权平均股价溢价82%。

此次拟议交易已获得Eventbrite董事会的一致批准，预计将于2026年上半年完成，尚需满足惯例成交条件并获得相关批准，包括获得必要的监管批准和Eventbrite股东的批准。拟议交易完成后，Eventbrite将成为一家私人控股公司，其普通股将不再在任何证券交易所上市交易。

顾问

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP担任Eventbrite的法律顾问，Allen & Company LLC担任其财务顾问。

Simpson Thacher & Bartlett, LLP担任Bending Spoons的法律顾问，J.P. Morgan担任其独家财务顾问。

Sullivan & Cromwell LLP担任Julia Hartz的法律顾问。

关于Eventbrite

Eventbrite是一家全球活动平台，服务于近180个国家的活动创建者和参与者。自成立以来，Eventbrite一直是体验经济的核心，改变了人们组织和参与活动的方式。公司由Julia Hartz、Kevin Hartz和Renaud Visage共同创立，其愿景是打造一个自助式平台，让任何人都能举办和发现线下体验。2024年，Eventbrite向超过470万场活动分发了逾8300万张付费门票，帮助人们探索新鲜事物或以新的方式参与自己热爱的活动。Eventbrite还凭借卓越的雇主形象荣获多项行业殊荣，包括入选《快公司》杂志久负盛名的“全球最具创新力公司50强”和“最具影响力品牌”榜单、获得美国“卓越职场”(Great Place to Work®)大奖以及《公司》杂志的“最佳领导力公司”称号等。如需了解更多信息，请访问www.eventbrite.com。

关于Bending Spoons

Bending Spoons致力于收购并重塑数字化企业，旗下拥有Brightcove、Evernote、komoot、Meetup、Remini、StreamYard、Vimeo、WeTransfer等众多知名品牌。公司产品已服务全球超过10亿用户，月活跃用户逾4亿，付费用户超过1000万，客户群体涵盖大多数《财富》500强企业。

Bending Spoons奉行“长期持有”的战略理念，自成立以来从未出售过任何被收购的企业。在完成收购后，公司通常会大力投入资源，全面升级技术架构、重塑用户界面、加快新功能迭代、优化市场推广与商业化策略，并重构组织体系，以持续提升长期运营表现。

公司的核心竞争力在于对人才密度和卓越工作环境的不懈追求。仅在2025年，Bending Spoons就收到了超过70万份求职申请，录取率仅为0.04%，并多次在“卓越职场”评选中荣登榜首。

如需了解更多信息，请访问bendingspoons.com。

Bending Spoons品牌标识及图片：https://we.tl/t-NXGPsC6Gtn。

补充信息及获取渠道

公司将就Eventbrite, Inc.（简称“公司”）与Bending Spoons S.p.A. (“Bending Spoons”)的全资子公司之间的拟议交易（简称“交易”），向美国证券交易委员会(SEC)提交一份委托投票说明书，其最终版本将发送或提供给公司股东。公司还可能就拟议交易向SEC提交其他文件。本文件不能替代委托投票说明书或公司可能向SEC提交的任何其他文件。我们敦促投资者和证券持有人仔细、完整地阅读委托投票说明书和已向或将向SEC提交的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修正或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可通过多个渠道免费获取委托投票说明书（待发布后）和公司已向或将向SEC提交的其他文件的副本，包括SEC官方网站：www.sec.gov、公司网站：https://investor.eventbrite.com，或者联系公司的投资者关系团队：

Eventbrite, Inc.

收件人：投资者关系部

95 Third Street, 2nd Floor

San Francisco, California 94103

征集活动参与者

公司及其部分董事、高级管理人员和其他员工可能被视为就拟议交易中向公司股东征集委托投票权的参与者。有关参与者身份的补充信息，包括对其通过持有证券或其他方式享有的直接或间接利益的描述，将在委托投票说明书和将就拟议交易向SEC提交的其他材料（待发布后）中详细说明。相关信息也可在公司的2025年年度股东大会委托投票说明书中查阅，该说明书已于2025年4月24日提交给SEC（简称“年度股东大会委托投票说明书”）。如果潜在参与者的证券持有情况（或此类参与者的身份）自年度股东大会委托投票说明书中所载信息发布以来发生变化，则此类信息已在或将会在公司提交给SEC的Form 3和Form 4所有权变更声明中反映。您可以通过上述渠道免费获取这些文件的副本。

前瞻性陈述警示说明

本通讯稿包含某些符合《1933年证券法》（经修订）第27A条和《1934年证券交易法》（经修订）第21E条含义的前瞻性陈述，其中涉及重大风险和不确定性。除历史事实陈述外，所有其他陈述均可能被视为前瞻性陈述，包括但不限于与本次交易相关的陈述，涵盖对交易预期时间、完成情况和影响的估计和说明。这些前瞻性陈述基于公司当前的预期、估计和预测，涉及交易预计完成日期、潜在收益、公司业务和行业状况、管理层信念以及公司做出的某些假设，所有这些均可能发生变化。在某些情况下，前瞻性陈述可通过“可能”、“将”、“似乎”、“应当”、“应该”、“预期”、“计划”、“预计”、“或将”、“意图”、“目标”、“推测”、“设想”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等术语、这些词语的否定形式或者其他类似术语或表述来加以识别，这些术语或表述与公司的预期、战略、计划或意图相关。就其性质而言，前瞻性陈述涉及存在风险和不确定性的事项，因为它们与未来可能发生或可能不发生的事件和情况相关，例如交易的完成及其预期收益。这些及其他前瞻性陈述并非对未来结果的保证，受风险、不确定性和假设的影响，可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中表述的结果大相径庭。可能导致此类差异的重要风险因素包括但不限于：(i)交易能否按预期条款和时间完成，包括获得必要的股东和监管批准，以及满足其他成交条件；(ii)可能针对Bending Spoons、公司或其各自董事、管理人员或高级职员提起的与交易相关的诉讼，包括任何相关结果的影响；(iii)交易带来的干扰可能损害公司业务的风险，包括当前计划和运营、员工留存，以及公司实施业务战略的能力；(iv)交易的宣布或完成可能导致的负面反应或业务关系变化；(v)影响公司业务的立法、监管和经济发展；(vi)总体宏观经济和地缘政治环境以及市场发展和状况；(vii)交易待完成期间可能影响公司财务业绩的业务不确定性，包括现有业务关系的变化；(viii)交易待完成期间的某些限制可能影响公司追求特定业务机会或战略交易的能力；(ix)灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为、疫情、爆发战争或敌对行动，以及公司对上述任何因素的应对；(x)与交易相关的重大交易成本；(xi)完成交易的成本可能高于预期，包括由于意外因素或事件；(xii)发生可能导致交易终止的任何事件、变化或其他情况，包括要求公司支付终止费和/或其他费用的情况；(xiii) Bending Spoons成功整合公司运营、产品线和服务的能力；(xiv)与公司业务相关的风险和不确定性，包括公司最新Form 10-K年度报告第I部分第1A项和后续Form 10-Q季度报告第II部分第1A项中披露的风险和不确定性（此类风险因素可能会通过公司向SEC提交的其他报告不时修订、补充或取代）；以及(xv)将在委托投票说明书（可通过以下渠道获取）中描述的风险和不确定性。这些风险以及与交易相关的其他风险，将在就本次交易向SEC提交的委托投票说明书中更全面地讨论。虽然此处列出的因素以及委托投票说明书中将要列出的因素被认为具有代表性，但不应将任何此类列表视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对前瞻性陈述的实现构成重大额外障碍。实际结果与前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异的后果可能包括业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任及类似风险，其中任何一项都可能对公司的财务状况、经营业绩、信用评级或流动性产生重大影响。这些前瞻性陈述仅代表其发布之日的情况，除非证券法和其他适用法律另有规定，否则公司不承担且明确拒绝任何在情况发生变化时公开修订或更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。