Mozambique LNG : Mise au point de TotalEnergies sur le financement du projet

PARIS--(BUSINESS WIRE)--À la suite des communications faites par les autorités britanniques et néerlandaises concernant la participation de leurs agences de crédit export, UK Export Finance (UKEF) et Atradius, au financement du projet Mozambique LNG, TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) souhaite apporter les clarifications suivantes :

  • En 2020, Mozambique LNG a conclu un accord de financement de projet d’un montant total de 15,4 milliards de dollars avec un pool d’environ 30 prêteurs comprenant des agences de crédit à l’exportation et des banques commerciales.
  • Compte tenu de la période prolongée de Force Majeure, Mozambique LNG a négocié avec les prêteurs un amendement des accords de financement afin d’aligner la documentation sur le nouveau calendrier du projet. A la suite de la levée de la Force Majeure par Mozambique LNG et de la volonté du consortium de redémarrer le projet, les partenaires de Mozambique LNG ont décidé de poursuivre sans la participation de UKEF et Atradius, car ces deux agences de crédit à l’exportation n’avaient pas encore reconfirmé leur engagement.
  • Les partenaires de Mozambique LNG ont décidé à l’unanimité d’apporter des fonds propres supplémentaires pour remplacer les contributions de UKEF et Atradius, représentant au total environ 10% du financement externe.
  • TotalEnergies et ses partenaires tiennent à remercier les prêteurs représentant environ 90% du financement externe qui ont confirmé leur engagement à financer le projet, reconnaissant sa contribution positive au développement du Mozambique.

Par ailleurs, TotalEnergies a pris connaissance des rapports commandés par le ministère néerlandais des Finances à Clingendael et Pangea Risk sur la situation dans le Cabo Delgado, qui ont été publiés le 1er décembre bien qu’Atradius ne participe plus au financement.

TotalEnergies regrette que les auteurs de ces rapports ne se soient pas déplacés au Mozambique et n’aient pas mené d’investigation sur le terrain par eux-mêmes, mais aient produit un rapport fondé principalement sur des informations collectées par des tiers.

S’agissant enfin des allégations de violations des droits humains par des membres des forces de sécurité mozambicaines, TotalEnergies réitère les mises au point apportées par la Compagnie le 20 novembre et invite ses parties prenantes à consulter la page dédiée sur son site internet.

À propos de TotalEnergies
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

Avertissement
Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).

