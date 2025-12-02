Mozambique LNG : Mise au point de TotalEnergies sur le financement du projet

PARIS--(BUSINESS WIRE)--À la suite des communications faites par les autorités britanniques et néerlandaises concernant la participation de leurs agences de crédit export, UK Export Finance (UKEF) et Atradius, au financement du projet Mozambique LNG, TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) souhaite apporter les clarifications suivantes :

En 2020, Mozambique LNG a conclu un accord de financement de projet d’un montant total de 15,4 milliards de dollars avec un pool d’environ 30 prêteurs comprenant des agences de crédit à l’exportation et des banques commerciales.

Compte tenu de la période prolongée de Force Majeure, Mozambique LNG a négocié avec les prêteurs un amendement des accords de financement afin d’aligner la documentation sur le nouveau calendrier du projet. A la suite de la levée de la Force Majeure par Mozambique LNG et de la volonté du consortium de redémarrer le projet, les partenaires de Mozambique LNG ont décidé de poursuivre sans la participation de UKEF et Atradius, car ces deux agences de crédit à l’exportation n’avaient pas encore reconfirmé leur engagement.

Les partenaires de Mozambique LNG ont décidé à l’unanimité d’apporter des fonds propres supplémentaires pour remplacer les contributions de UKEF et Atradius, représentant au total environ 10% du financement externe.

TotalEnergies et ses partenaires tiennent à remercier les prêteurs représentant environ 90% du financement externe qui ont confirmé leur engagement à financer le projet, reconnaissant sa contribution positive au développement du Mozambique.

Par ailleurs, TotalEnergies a pris connaissance des rapports commandés par le ministère néerlandais des Finances à Clingendael et Pangea Risk sur la situation dans le Cabo Delgado, qui ont été publiés le 1er décembre bien qu’Atradius ne participe plus au financement.

TotalEnergies regrette que les auteurs de ces rapports ne se soient pas déplacés au Mozambique et n’aient pas mené d’investigation sur le terrain par eux-mêmes, mais aient produit un rapport fondé principalement sur des informations collectées par des tiers.

S’agissant enfin des allégations de violations des droits humains par des membres des forces de sécurité mozambicaines, TotalEnergies réitère les mises au point apportées par la Compagnie le 20 novembre et invite ses parties prenantes à consulter la page dédiée sur son site internet.

