Xsolla impulsa la innovación y la educación en juegos global en colaboración con HP

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una empresa de comercio de videojuegos global líder que ayuda a los desarrolladores a lanzar, hacer crecer y monetizar sus juegos, anunció hoy una relación estratégica con HP para conectar educación, tecnología y espíritu empresarial en la industria de juegos global.

La colaboración combina la plataforma de aprendizaje Gaming Garage de HP con Accelerator de Xsolla para crear un ecosistema integral que permite a los aspirantes a creadores aprender, diseñar y lanzar sus propios estudios. La integración es un catalizador para oportunidades globales de innovación y presenta nuevos modelos para educación e incubación de juegos, y también para desarrollo profesional a gran escala.

El programa incluye pilotos que comenzarán en Arabia Saudí, Azerbaiyán y Emiratos Árabe Unidos con el objetivo de llegar a más de 100.000 estudiantes y creadores jóvenes a nivel global. Hay cuatro áreas de interés clave diseñadas para impulsar el crecimiento y las oportunidades para desarrolladores en todo el mundo:

Marcos de aprendizaje integrados : combine los cinco cursos certificados de Gaming Garage de HP en diseño de juegos, gestión de deportes electrónicos, programación, IA generativa y ciberseguridad con la formación práctica en mentoría, soporte de publicación y preparación empresarial de Accelerator de Xsolla.

: combine los cinco cursos certificados de Gaming Garage de HP en diseño de juegos, gestión de deportes electrónicos, programación, IA generativa y ciberseguridad con la formación práctica en mentoría, soporte de publicación y preparación empresarial de Accelerator de Xsolla. Trayectorias de Accelerator e Incubator : los desarrolladores emergentes tendrán acceso directo el ecosistema de Accelerator de Xsolla, que ofrece mentoría, oportunidades de financiación, preparación para inversores y formación de estudios sostenibles.

: los desarrolladores emergentes tendrán acceso directo el ecosistema de Accelerator de Xsolla, que ofrece mentoría, oportunidades de financiación, preparación para inversores y formación de estudios sostenibles. Iniciativas de innovación y colaboración : explore centros de innovación global y activaciones educativas que fomentan la colaboración entre expertos, educadores y aspirantes a creadores de la industria.

: explore centros de innovación global y activaciones educativas que fomentan la colaboración entre expertos, educadores y aspirantes a creadores de la industria. Acceso a los recursos de Gaming Garage de HP: ofrezca los módulos educativos de HP en las redes de aprendizaje de Xsolla de manera gratuita para ayudar a la comunidad de desarrolladores global.

“Junto con HP, estamos construyendo más que una alianza: se trata de verdaderos cimientos para la próxima generación de desarrolladores”, señaló Justin Berenbaum, vicepresidente sénior de financiación y relaciones con la industria global de Xsolla. “Desde educación hasta incubación e inversión, esta unión conecta cada etapa en la trayectoria de un desarrollador y permite que creadores en cada parte del mundo accedan a nuevas oportunidades”.

“La alianza con Xsolla nos permite cumplir nuestra meta compartida de modelar el ecosistema de juegos del futuro mediante oportunidades de aprendizaje accesibles y de gran impacto”, afirmó Mayank Dhingra, director y responsable global de estrategia y educación empresarial de HP. “Al integrar la plataforma de aprendizaje Gaming Garage de HP con los programas Accelerator y Curine Academy de Xsolla, ofreceremos una trayectoria completa para aspirantes a desarrolladores y brindaremos recursos esenciales con el objetivo de que puedan estar preparados para el futuro y transformen sus ideas en logros en el mundo real”.

Al alinear la educación con la infraestructura del sector, esta iniciativa conjunta amplía la manera en que los talentos ingresan en el ecosistema de juegos y alcanzan el éxito en él, para salvar la brecha entre aprendizaje y lanzamiento, además de garantizar que la creatividad, la innovación y el espíritu empresarial sigan estando al alcance de los desarrolladores en todo el mundo.

“Esta colaboración con HP representa un importante paso adelante en la construcción de la infraestructura global que brinde herramientas a los creadores de juegos”, indicó Rytis Joseph Jan, vicepresidente sénior de alianzas e iniciativas estratégicas globales de Xsolla. “Al vincular educación, tecnología e inversiones, estamos ayudando a nutrir a la próxima generación de talentos y a acelerar la creación de estudios sostenibles y proyectos innovadores en todo el mundo. Juntos, nos aseguramos de que las ideas excelentes tengan la oportunidad de prosperar, más allá de su lugar de origen”.

Para obtener más información sobre los programas Accelerator de Xsolla y la iniciativa de HP, visite xsolla.pro/HP

