Daikin innalza il livello della customer experience grazie a OMS+ di DataXstream

WILLIAMSBURG, Virginia--(BUSINESS WIRE)--DataXstream LLC, SAP® Endorsed App partner che sviluppa soluzioni intelligenti per la vendita e la distribuzione SAP, oggi ha annunciato che Daikin Comfort Technologies North America, Inc. (Daikin), una controllata di Daikin Industries Ltd. e importante azienda produttrice di sistemi HVAC, ha scelto la sua piattaforma OMS+ per l'offerta di capacità in tempo reale presso i punti vendita, parallelamente a una gestione ordini intuitiva e lineare, in grado di trasformare la customer experience nei negozi Daikin e online.

Utilizzando le soluzioni SAP, Daikin e DataXstream stanno migliorando il modo in cui gli utenti interagiscono con i punti vendita e il brand Daikin grazie a funzionalità omogenee e senza confronti presso i negozi, oltre alla visibilità in tempo reale su ordini e inventario per tutti i canali di vendita.

