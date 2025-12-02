-

Daikin innalza il livello della customer experience grazie a OMS+ di DataXstream

La piattaforma SAP nativa permetterà a Daikin di ridurre la complessità e di migliorare la customer experience presso i punti vendita/online, oltre che di ottimizzare l'accuratezza degli ordini in tutte le sedi

WILLIAMSBURG, Virginia--(BUSINESS WIRE)--DataXstream LLC, SAP® Endorsed App partner che sviluppa soluzioni intelligenti per la vendita e la distribuzione SAP, oggi ha annunciato che Daikin Comfort Technologies North America, Inc. (Daikin), una controllata di Daikin Industries Ltd. e importante azienda produttrice di sistemi HVAC, ha scelto la sua piattaforma OMS+ per l'offerta di capacità in tempo reale presso i punti vendita, parallelamente a una gestione ordini intuitiva e lineare, in grado di trasformare la customer experience nei negozi Daikin e online.

Utilizzando le soluzioni SAP, Daikin e DataXstream stanno migliorando il modo in cui gli utenti interagiscono con i punti vendita e il brand Daikin grazie a funzionalità omogenee e senza confronti presso i negozi, oltre alla visibilità in tempo reale su ordini e inventario per tutti i canali di vendita.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Cailin Yates
Direttore marketing
757.345.3437
cyates@dataxstream.com

Industry:

DataXstream

Release Versions
EnglishSpanishFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Cailin Yates
Direttore marketing
757.345.3437
cyates@dataxstream.com

More News From DataXstream

Riassunto: DataXstream annuncia il lancio di OMS+ 4 per un'esecuzione delle vendite più rapida tramite SAP

WILLIAMSBURG, Virginia--(BUSINESS WIRE)--DataXstream LLC, un'applicazione approvata da SAP® e partner di livello Gold che sviluppa soluzioni innovative per le vendite e la distribuzione SAP, oggi ha annunciato la quarta versione della sua pluripremiata piattaforma OMS+, che accelera notevolmente le capacità di elaborazione dei preventivi e degli ordini negli ambienti SAP S/4 HANA On-Premise e SAP S/4 HANA Private Cloud. Transazioni più rapide di ordini e documenti Integrando la tecnologia OMS+...

Riassunto: DataXstream lancia OMS+ Cloud per SAP S/4HANA Cloud Public Edition

WILLIAMSBURG, Virginia--(BUSINESS WIRE)--DataXstream LLC, un partner SAP® di livello Gold che crea app approvate e sviluppa soluzioni innovative per la commercializzazione e distribuzione di prodotti e servizi SAP, oggi ha lanciato OMS+ Cloud per SAP S/4HANA Cloud Public Edition. Da oltre un decennio OMS+ semplifica i complessi processi di vendita e ordinazione per utenti SAP negli ambienti SAP ECC e S/4HANA Cloud Private Edition. Ma le cifre di recenti previsioni effettuate da Gartner mostrano...

Riassunto: DataXstream si espande nella regione EMEA e annuncia un nuovo presidente

WILLIAMSBURG, Virginia--(BUSINESS WIRE)--DataXstream LLC, un partner di livello Oro che sviluppa un’app appoggiata da SAP® impegnato nello sviluppo di soluzioni relative a tecnologie emergenti per utenti SAP operanti nella distribuzione e vendite, oggi ha annunciato la sua espansione in Europa con l’apertura della sede EMEA a Barcellona, Spagna e la nomina di Jean-Jérôme (JJ) Peytavi al ruolo di Presidente DataXstream EMEA. Un executive multiculturale che comprende profondamente i vari aspetti...
Back to Newsroom