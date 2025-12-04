アンダーセン・コンサルティング、ヒラル・テクノロジーとの協業を通じてプレゼンスを拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、デジタルインフラ、サイバーセキュリティ、AIの分野で能力を強化するために、ヒラル・テクノロジーと提携契約を結びました。

ヒラル・テクノロジーはバーレーン、サウジアラビア、UAE、オマーン、インドで業務を展開しており、クラウドコンピューティング、サイバーセキュリティ、エンタープライズAI、システム統合に及ぶ包括的なデジタルインフラおよびマネージドサービスを提供しています。同社が提供する業務内容には、クラウドサービス、セキュリティ・ネットワーク運用、ERPおよびアプリケーションの導入、生成AI機能の開発が含まれます。250人を超える専門家チームを擁し、金融サービス、石油・ガス、物流、政府機関をはじめとして、幅広い産業を支援しています。

「トランスフォーメーションは、システム以上の話になります。つまり、受け入れ態勢、信頼、継続的な協働のことなのです」とヒラル・テクノロジーのディレクターを務めるロシャン・ジョージは述べています。「アンダーセン・コンサルティングと協業し、地域全体のデジタル進化のスピードに合わせたスケーラブルなソリューションを提供できることを楽しみにしています」

「ヒラル・テクノロジーは、当社のグローバルプラットフォームを補完するソリューションを提供しています」とアンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーサッツは話しています。「同社の多分野にわたる実行重視のアプローチは、お客様の近代化を大規模に進め、成果をあげるスピードを上げつつリスクを最小化するという当社のコミットメントとぴったり一致します」

アンダーセン・コンサルティングは、コーポレート戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションにわたる包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング・プラクティスです。同社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界各地に4万4000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォーム上で、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

