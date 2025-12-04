Saviynt ouvre son siège social à Dubaï afin de renforcer la sécurité des identités alors que l'adoption de l'IA s'accélère au Moyen-Orient

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Saviynt, leader dans le domaine de la sécurité des identités basée sur l'IA, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau siège régional à Dubaï et un partenariat stratégique avec StarLink, l'un des plus grands distributeurs spécialisés dans la cybersécurité au Moyen-Orient et en Afrique. Cette décision intervient alors que les organisations de la région développent rapidement leurs initiatives en matière de cloud et d'IA, transformant ainsi le paysage de l'identité et intensifiant la demande en matière de gouvernance continue des accès.

Les investissements dans le cloud computing au Moyen-Orient continuent de croître, stimulés par les programmes nationaux de transformation numérique, l'innovation réglementée dans le secteur et l'essor des opérations commerciales assistées par l'IA. Cette expansion a permis à des millions de nouvelles identités d'apparaître en ligne, qu'il s'agisse d'employés, de sous-traitants, d'applications, de charges de travail ou d'appareils connectés. Gérer qui a accès à quoi et s'assurer que cet accès reste approprié est devenu un défi majeur pour les responsables de la sécurité.

« Les entreprises du Moyen-Orient ajoutent chaque mois des milliers de nouvelles identités, mais beaucoup d'entre elles continuent de s'appuyer sur des contrôles d'accès manuels et des outils fragmentés », a déclaré Todd Rotger, directeur des recettes chez Saviynt. « C'est précisément cette lacune qui profite aux pirates informatiques. Nos investissements dans la région ont pour but d'aider nos clients à combler cette lacune et à garder le contrôle avant que le risque ne se transforme en violation. »

Dans le cadre de ce lancement, Saviynt hébergera localement sa plateforme convergée Identity Cloud afin d'aider ses clients à respecter les exigences en matière de résidence des données et de renforcer son soutien aux secteurs réglementés, notamment la banque, l'énergie, les administrations publiques et les télécommunications. Le centre de Dubaï se concentrera sur la réussite des clients, la fourniture de solutions et l'accompagnement des partenaires afin d'accélérer la rentabilisation.

« L'identité devenant le premier rempart de la confiance numérique, les entreprises ont besoin d'un contrôle intelligent et unifié sur toutes les identités présentes sur leur réseau », a déclaré Mahmoud Nimer, président de StarLink. « Saviynt offre cette convergence sans ralentir la transformation. Nous sommes fiers de proposer leur innovation à davantage de clients dans toute la région. »

Cette expansion s'appuie sur la croissance de Saviynt dans les régions EMEA et APJ, notamment grâce à l'ouverture de nouveaux bureaux et à la mise en place d'une direction à Singapour, Londres, Amsterdam, en Allemagne, dans la péninsule ibérique et en Pologne, ainsi qu'à la poursuite des investissements dans son centre d'innovation en Inde. Saviynt a récemment été désignée pour la quatrième année consécutive « Choix des clients 2024 Gartner® Peer Insights™ » dans le domaine de la gouvernance et de l'administration des identités.

Pour plus d'informations sur Identity Cloud de Saviynt, veuillez consulter le site web.

À propos de Saviynt

Saviynt permet aux entreprises de sécuriser leur transformation numérique, de protéger leurs actifs critiques et de se conformer aux exigences réglementaires. Animée par la volonté d’offrir un avenir sûr et conforme à toutes les entreprises, Saviynt est reconnue comme un leader du secteur de la sécurité des identités, dont les solutions de pointe protègent les plus grandes marques du monde, les entreprises du Fortune 500 ainsi que des organisations gouvernementales. L’entreprise a récemment lancé Saviynt University afin de réduire le déficit de compétences en cybersécurité et en gestion des identités, en proposant des programmes gratuits de formation et de certification, avec un accent particulier sur les professionnels en Inde.

Pour en savoir davantage, veuillez vous rendre sur www.saviynt.com.

