Kioxia e Google cooperam para impulsionar uso de energia limpa no Japão

YOKKAICHI, Japão--(BUSINESS WIRE)--Como parte de seu compromisso com um futuro mais sustentável, a Kioxia Corporation ("Kioxia") anunciou hoje uma iniciativa de cooperação com o Google LLC ("Google") para impulsionar o uso da energia limpa gerada por um projeto de modernização de uma usina hidrelétrica na região de Chubu, no Japão. Este projeto, pertencente ao grupo Chubu Electric Power, deverá aumentar a geração anual de energia limpa, contribuindo para descarbonizar a rede elétrica e apoiar os esforços de ambas as empresas para alcançar zero emissão líquida.

A Kioxia, líder em soluções de memória, começou a utilizar sua parcela da energia elétrica gerada pelo projeto hidrelétrico, que deverá atingir 160 gigawatts-hora (GWh) por ano (energia suficiente para abastecer cerca de 40.000 residências japonesas). Esta iniciativa apoia diretamente as metas da Kioxia de obter 100% de energia renovável para suas próprias atividades comerciais até o ano fiscal de 2040 e alcançar zero emissão líquida de gases de efeito estufa até o ano fiscal de 2050. O uso da energia hidrelétrica pela Kioxia, que fornece energia limpa de modo ininterrupto, também contribui para reduzir emissões de escopo 3 do Google e apoia sua ambição de alcançar zero emissão líquida em todas as suas operações e cadeia de valor.

A modernização de usinas hidrelétricas, que consiste em atualizar unidades existentes de instalações de geração de energia para aumentar a eficiência e a produção de energia, oferece uma oportunidade significativa para expandir a energia renovável com o mínimo impacto ambiental. Este projeto é estrategicamente importante para a Kioxia no Japão, pois a eletricidade renovável gerada por estas instalações modernizadas irá permitir que a Kioxia melhore sua capacidade de abastecer suas operações de modo sustentável em uma região que enfrenta desafios com a descarbonização.

O projeto foi possível por um esforço liderado pelo Google para levar eletricidade limpa adicional e economicamente viável a fabricantes no Japão.

Ao ter foco em revitalizar a infraestrutura existente, a Kioxia e o Google defendem um enfoque prático e impactante para aumentar a disponibilidade de energia limpa no Japão.

Nota:

O Kioxia Group divulga regularmente seus esforços contínuos para combater as mudanças climáticas através de seu site de sustentabilidade. Para mais informações, acesse:

https://www.kioxia-holdings.com/en-jp/sustainability/environment/climate.html

Sobre a Kioxia

A Kioxia é uma líder mundial em soluções de memória, dedicada ao desenvolvimento, produção e venda de memória flash e unidades de estado sólido (SSDs). Em abril de 2017, sua predecessora Toshiba Memory foi desmembrada da Toshiba Corporation, a empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A Kioxia está comprometida em elevar o mundo com “memória”, oferecendo produtos, serviços e sistemas que criam opções para os clientes e valor baseado em memória para a sociedade. A inovadora tecnologia de memória flash 3D da Kioxia, BiCS FLASH™, está moldando o futuro do armazenamento em aplicações de alta densidade, incluindo smartphones avançados, PCs, sistemas automotivos, data centers e sistemas de IA generativa.

