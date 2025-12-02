TotalEnergies, TES, Osaka Gas, Toho Gas et Itochu s’associent pour développer le projet Live Oak pour la production d’e-gaz au Nebraska

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), TES, et Osaka Gas, Toho Gas et Itochu, ont signé un accord portant sur le développement et l’opération du projet Live Oak, dans lequel les trois entreprises japonaises détiendront ensemble une participation totale de 33,3 %. Lancé par TotalEnergies et TES, ce projet vise à développer une unité de production d’e-gaz ou gaz naturel électrique (« e-NG » en anglais) à échelle industrielle au Nebraska. TotalEnergies et TES conserveront respectivement une participation de 33,35 % dans le projet.

Les partenaires préparent à présent la phase d’études d’ingénierie (FEED), avec des capacités visées d’environ 250 MW pour l’électrolyse et 75 000 tonnes par an pour la méthanation. La production devrait démarrer d’ici 2030 sous réserve de la décision finale d’investissement en 2027. L’e-NG sera principalement enlevé par Osaka Gas et Toho Gas afin d’être exporté vers le Japon. Ce projet contribuera à l’objectif des majors du secteur gazier japonais d’injecter 1 % de gaz neutre en carbone (tel que l’e-gaz) dans le réseau d’ici 2030.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique conclu en 2023 entre TotalEnergies et TES pour étudier et développer la production d’e-gaz à échelle industrielle. Le projet Live Oak exploitera l’abondance de CO 2 biogénique issu des usines de bioéthanol du Nebraska, et la capacité croissante de production d’électricité verte aux États-Unis.

La participation d’Osaka Gas, Toho Gas et Itochu témoigne de leur engagement en faveur de la décarbonation et positionne Live Oak comme un projet leader pour la production de gaz décarboné destiné au marché japonais.

L’e-gaz est un gaz naturel de synthèse, obtenu à partir d’hydrogène renouvelable et de CO 2 . De même molécule que le gaz naturel fossile, l’e-gaz s’intègre facilement à toutes les infrastructures existantes du GNL (liquéfaction, transport, regazéification et distribution), sans aucune modification à apporter aux équipements du consommateur.

***

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s’engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

À propos de TES

TES est une entreprise mondiale spécialisée dans les énergies vertes, qui développe des projets à échelle industrielle afin d’accélérer la transition énergétique. En Europe, ses initiatives renforcent la sécurité énergétique et la diversification des importations, tout en contribuant aux objectifs de décarbonation de l’UE. TES développe un terminal d’énergie verte à Wilhelmshaven (Allemagne), qui servira de plaque tournante majeure pour ces molécules durables. L’unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) déjà opérationnelle sera suivie d’un terminal GNL à terre de grande capacité et d’un terminal d’exportation de CO 2 . Au niveau mondial, TES tire parti des énergies solaire, éolienne et hydraulique ainsi que du CO 2 climatiquement neutre pour produire de l’e-gaz. Plusieurs projets d’e-gaz d’envergure sont en cours aux États-Unis (Live Oak), au Canada (Mauricie), ainsi qu’en Europe et au Moyen-Orient. Ces molécules vertes accompagnent la transition vers la neutralité carbone de tous les secteurs industriels et sont ainsi aux avant-postes de la lutte contre le changement climatique.

À propos d’Osaka Gas

Le groupe Daigas s’engage pour un avenir décarboné à travers sa vision Carbon Neutral et son initiative Energy Transition 2050. Le Groupe vise notamment à injecter 1 % d’e-gaz dans son réseau d’ici à 2030, ouvrant ainsi la voie à une adoption plus large par la société. Pour réaliser cette ambition, le Groupe participe activement à faire avancer les technologies de l’e-gaz, mener des projets de démonstration et bâtir des chaînes d’approvisionnement, au Japon comme à l’étranger, contribuant ainsi à la transition vers la neutralité carbone à l’horizon 2050.

À propos de Toho Gas

Toho Gas vise la neutralité carbone pour l’intégralité de sa chaîne logistique, y compris les sites de ses clients, à l’horizon 2050. Pour ce faire, la société soutient des initiatives contribuant à la transition énergétique et à la décarbonation. Toho Gas s’engage à œuvrer pour une société décarbonée et à poursuivre le développement de la région du Chubu en lui fournissant diverses énergies bas carbone, dont l’e-gaz et le biogaz.

À propos d’Itochu

Itochu est une entreprise active dans le commerce de divers produits et les investissements, au Japon et dans le reste du monde. Avec une mission résumée par la formule sampo-yoshi (« triple bénéfice » : pour le vendeur, pour l’acheteur et pour la société), le Groupe poursuit une politique d’alignement de ses activités avec les objectifs de développement durable, notamment par la promotion de l’e-gaz en tant que membre de la e-NG Coalition.

