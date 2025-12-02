Daikin maakt gebruik van OMS+ van DataXstream om de klantervaring naar een hoger niveau te tillen

WILLIAMSBURG, Va.--(BUSINESS WIRE)--DataXstream LLC, een door SAP® erkende app-partner die intelligente oplossingen voor SAP-verkoop en -distributie ontwikkelt, heeft vandaag bekendgemaakt dat Daikin Comfort Technologies North America, Inc. (Daikin), een dochteronderneming van Daikin Industries Ltd. en toonaangevende fabrikant van HVAC-systemen, heeft gekozen voor het OMS+-platform. Dit platform biedt realtime mogelijkheden voor verkooppunten en een intuïtief, gestroomlijnd orderbeheer om de winkel- en onlineklantervaring van Daikin te transformeren.

Door gebruik te maken van SAP-oplossingen verbeteren Daikin en DataXstream de manier waarop klanten omgaan met de winkels en het merk van Daikin door ongeëvenaarde, consistente mogelijkheden voor verkooppunten te bieden, samen met realtime inzicht in bestellingen en voorraden in alle verkoopkanalen.

