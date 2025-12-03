Cencora optimise ses services logistiques pharmaceutiques et ses capacités en matière de chaîne du froid à l’échelle mondiale

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Cencora, une société mondiale de solutions pharmaceutiques, a annoncé aujourd’hui des investissements visant à renforcer ses capacités de logistique tierce partie (third-party logistics, 3PL) aux États-Unis et en Europe. L’entreprise entend ainsi étendre son réseau mondial et consolider les services logistiques spécialisés qu’elle est en mesure de fournir aux entreprises pharmaceutiques du monde entier.

Alors que de plus en plus de médicaments spécialisés arrivent sur le marché et que la demande en matière de gestion globale de l’approvisionnement en médicaments ne cesse de s’intensifier, Cencora a choisi de renforcer son offre mondiale de services 3PL par les moyens suivants :

Développement des capacités sur certains marchés clés en Europe : Cencora est en train d’élargir ses capacités logistiques paneuropéennes grâce à l’ajout de NextPharma Logistics, un prestataire logistique spécialisé dans le secteur de la santé qui fournit des services en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Cencora ouvrira par ailleurs un centre 3PL en Italie en 2026, s’appuyant sur ses récents investissements visant à augmenter sa capacité de stockage en France, en Espagne et au Royaume-Uni.

Cencora est en train d’élargir ses capacités logistiques paneuropéennes grâce à l’ajout de NextPharma Logistics, un prestataire logistique spécialisé dans le secteur de la santé qui fournit des services en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Cencora ouvrira par ailleurs un centre 3PL en Italie en 2026, s’appuyant sur ses récents investissements visant à augmenter sa capacité de stockage en France, en Espagne et au Royaume-Uni. Augmentation des capacités de stockage et de chaîne du froid aux États-Unis : en 2028, Cencora prévoit d’ouvrir une nouvelle installation 3PL hautement automatisée de 500 000 pieds carrés au Texas.

« Nos clients nous font confiance pour agir comme une extension de leurs activités. Nous poursuivons le renforcement de nos capacités logistiques pharmaceutiques par des investissements dans notre réseau 3PL, afin de leur offrir un soutien amélioré et adapté à leurs besoins », a déclaré Chris Williams, vice-président principal et président d’Alloga Europe & ICS. « Qu’il s’agisse d’un programme mondial à grande échelle ou du soutien au lancement d’un traitement avancé sur un nouveau marché, nous sommes en mesure de fournir à nos clients le soutien intégré dont ils ont besoin pour se frayer un chemin dans la complexité de la chaîne d’approvisionnement, maximiser leur réussite commerciale et garantir un accès efficace et fiable à leurs produits. »

Capacités 3PL paneuropéennes renforcées

La société allemande NextPharma Logistics offre des solutions intégrées pour la chaîne d’approvisionnement, incluant le stockage, la distribution, la sérialisation, l’assurance qualité et la gestion de la conformité. Elle propose des solutions à température contrôlée, notamment de stockage réfrigéré et congelé, dans ses installations conformes aux bonnes pratiques de distribution (BPD) basées en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

L’ajout de NextPharma Logistics et l’ouverture prochaine d’un centre 3PL en Italie vont permettre à Cencora de renforcer ses capacités logistiques sur les principaux marchés européens et d’offrir un soutien paneuropéen plus complet. Cencora poursuit le renforcement de ses capacités logistiques spécialisées en Europe en développant sa chaîne du froid sur l’ensemble de son réseau, notamment grâce à la création d’une unité spécialisée équipée de la technologie cryogénique aux Pays-Bas, ainsi qu’à l’augmentation de ses capacités de stockage réfrigéré et congelé en France.

« Les entreprises pharmaceutiques recherchent de plus en plus des partenaires capables de leur fournir une assistance complète sur de nombreux marchés », a déclaré Alina Chesnokova, vice-présidente de la commercialisation mondiale 3PL chez Cencora. « Grâce à son service 3PL à l’échelle internationale et à sa gamme de solutions de commercialisation, Cencora est idéalement positionnée pour répondre à leurs besoins, en leur offrant un soutien intégré qui leur assure un développement transparent sur de nouveaux marchés, tout en garantissant la livraison des produits dans les délais et dans les meilleures conditions. »

Accroissement des capacités de stockage et de chaîne du froid aux États-Unis

Cencora prévoit d’ouvrir une installation de 500 000 pieds carrés dédiée à la 3PL au Texas, qui devrait être pleinement opérationnelle en 2028. Ce cinquième site de Cencora aux États-Unis augmentera considérablement ses capacités de stockage de produits à température ambiante contrôlée, réfrigérés, congelés, y compris de stockage à très basse température et cryogénique.

Outre ce nouveau site au Texas, Cencora a plus que triplé sa capacité de stockage cryogénique et à très basse température dans l’ensemble de son réseau 3PL aux États-Unis afin de répondre à la demande croissante pour les médicaments spécialisés, notamment les thérapies cellulaires et géniques. Cette capacité de stockage accrue, associée aux capacités logistiques spécialisées mondiales de Cencora, permet à l’entreprise de proposer un soutien logistique complet, des essais cliniques à la commercialisation, y compris une solution de chaîne logistique dédiée aux thérapies cellulaires et géniques.

Pour plus d’informations sur l’ensemble des services 3PL de Cencora, rendez-vous sur : Cencora.com/logistics/3PL

À propos de Cencora

Cencora est une entreprise mondiale de premier plan dans le secteur des solutions pharmaceutiques, dédiée à l’amélioration de la vie des personnes et des animaux à travers le monde. Nous collaborons avec des innovateurs pharmaceutiques tout au long de la chaîne de valeur afin de faciliter et d’optimiser l’accès aux traitements sur le marché. Les prestataires de soins de santé comptent sur nous pour assurer une livraison sécurisée et fiable de produits pharmaceutiques, de produits de santé et de solutions. Avec plus de 51 000 collaborateurs à travers le monde, nous favorisons des résultats positifs en matière de santé en nous appuyant sur la force de notre mission : être unis autour de notre responsabilité pour créer des avenirs plus sains. Classée 10e dans le classement Fortune 500 et 18e dans le classement Global Fortune 500, Cencora réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 300 milliards de dollars.

