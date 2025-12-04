Xsolla携手HP共促全球游戏教育与创新发展

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Xsolla是一家全球领先的视频游戏商业公司，致力于帮助游戏开发者实现产品的发行、增长与盈利变现，该公司今日宣布与HP建立战略合作关系，旨在连接全球游戏产业的教育、科技与创业生态。

此次合作将HP的Gaming Garage学习平台与Xsolla Accelerator计划相结合，构建起一个端到端的生态系统，助力有志创作者完成学习、开发到创立工作室的全流程。该整合方案将成为全球创新机遇的催化剂，大规模推行游戏教育、项目孵化与职业发展的全新模式。

项目试点计划率先在沙特阿拉伯、阿塞拜疆和阿拉伯联合酋长国启动，旨在覆盖全球超过10万名学生及青年创作者。合作聚焦四大核心领域，致力于推动全球开发者的成长与发展：

一体化学习框架 – 整合HP Gaming Garage在游戏设计、电竞管理、程序开发、生成式人工智能及网络安全五大领域的认证课程，与Xsolla Accelerator提供的实践指导、发行支持及商业准备培训。

– 整合HP Gaming Garage在游戏设计、电竞管理、程序开发、生成式人工智能及网络安全五大领域的认证课程，与Xsolla Accelerator提供的实践指导、发行支持及商业准备培训。 加速器与孵化通道 – 为新兴开发者提供直达Xsolla Accelerator生态的路径，涵盖专业指导、融资机会、投资准备及可持续工作室构建支持。

– 为新兴开发者提供直达Xsolla Accelerator生态的路径，涵盖专业指导、融资机会、投资准备及可持续工作室构建支持。 创新协作计划 – 打造全球创新中心与教育实践基地，促进行业专家、教育者与未来创作者之间的深度协作。

– 打造全球创新中心与教育实践基地，促进行业专家、教育者与未来创作者之间的深度协作。 HP Gaming Garage资源开放 – 通过Xsolla学习网络免费提供HP教育课程，赋能全球开发者社群。

Xsolla全球行业关系与融资高级副总裁Justin Berenbaum表示，“我们与HP共建的不仅是一个联盟，更是为下一代开发者奠基。从教育到孵化再到投资，这次合作串联起开发者成长的全链路，为世界各地的创作者开启新机遇。”

HP教育业务与战略全球总监Mayank Dhingra指出，“与Xsolla的合作让我们能够通过提供可及且高效的学习机会，实现共同塑造未来游戏生态的目标。通过融合HP的Gaming Garage学习平台与Xsolla Accelerator和Curine Academy项目，我们将为有志开发者提供完整成长路径，并配备关键资源助其把握未来趋势，将创意转化为现实成就。”

通过教育体系与产业基础设施的深度对接，该联合计划拓宽了人才进入游戏生态并实现成长的通道，弥合了从学习到实践的断层，确保全球开发者都能触及创意、创新与创业的无限可能。

Xsolla全球战略计划与合作伙伴关系高级副总裁Rytis Joseph Jan强调，“与HP的协作标志着我们在构建全球游戏创作者赋能体系上迈出关键一步。通过连接教育、科技与投资，我们正助力培育新一代人才，加速全球可持续工作室及创新项目的诞生。我们共同确保卓越创意无论源自何处，都能获得蓬勃发展的土壤。”

有关Xsolla加速器计划和HP计划的更多信息，请访问： xsolla.pro/HP

关于Xsolla

Xsolla是一家全球性商务公司，提供强大的工具和服务，助力开发者解决视频游戏行业固有的挑战。从独立游戏到AAA级大作，各类公司都与Xsolla合作，借助其资源进行游戏融资、发行、营销和货币化。基于对视频游戏未来的信念，Xsolla坚定致力于汇聚各种机遇，不断为创作者提供新的资源。Xsolla总部位于加州洛杉矶并在此注册成立，作为商户收单机构运营，已帮助超过1500家游戏开发者触达更多玩家，并在全球范围内拓展业务。凭借更多的盈利途径和成功方式，开发者拥有了享受游戏创作过程所需的一切。

要了解更多信息，请访问xsolla.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。