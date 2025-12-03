MUSASHI JAPAN lance sa « Campagne Cadeaux 2025 », une tradition de fêtes honorant l’artisanat grâce à des cadeaux pertinents

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--MUSASHI JAPAN by TAIMATSU annonce le retour de sa célébration de fin d'année, Campagne Cadeaux 2025, une tradition saisonnière qui transforme les achats en une expérience d'appréciation, d'artisanat et de générosité culturelle.

Plutôt que de se concentrer sur les remises, MUSASHI adopte la philosophie selon laquelle la vraie valeur réside dans les outils qui durent et dans les gestes qui les accompagnent. La campagne de cette année invite les clients à découvrir des cadeaux qui enrichissent leur artisanat dans la cuisine, chacun soigneusement choisi pour soutenir la longévité et la performance de chaque couteau Musashi.

Inspirée par le principe japonais de l'omotenashi, la campagne offre aux clients des cadeaux échelonnés en fonction de leur montant total d'achat, en veillant à ce que chaque contribution soit accueillie avec gratitude et objectif.

Du 2 au 25 décembre 2025, les clients faisant leurs achats dans les magasins MUSASHI JAPAN recevront :

Palier 1 : un anti-huile et anti-rouille

Des outils d'entretien pratiques qui gardent les lames propres et protégées pour une utilisation quotidienne.

Palier 2 : une pierre d'affûtage Musashi

une pierre à aiguiser haut de gamme qui restaure la précision et encourage les clients à prendre soin de leurs couteaux.

Palier 3 : une planche à découper Musashi Japan

Une planche à découper soigneusement conçue pour soutenir l'équilibre et la finesse des couteaux Musashi et servir de base à un environnement de cuisine complet.

La campagne est unifiée à l'échelle mondiale avec des expressions localisées pour chaque région :

* International / États-Unis : Gift Campaign 2025

* Allemagne : Geschenkaktion 2025

* France : Campagne Cadeaux 2025

* Espagne : Campaña de Regalos 2025

Sur tous les marchés, le message reste constant. Offrir un cadeau Musashi, c'est fournir les outils qui inspirent la compétence, la confiance et l'engagement en faveur de l'artisanat.

Stefan Kitanovikj, directeur de la création, réfléchit à l'intention qui sous-tend l'initiative :

« Choisir un couteau MUSASHI JAPAN est un engagement en faveur de la maîtrise. Les cadeaux de cette campagne honorent cet état d'esprit. Ils encouragent nos clients à cuisiner avec intention, à respecter leurs outils et à élever leur art culinaire ».

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : www.musashihamono.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.