キオクシア： Googleとのクリーン電力の利用促進に向けた取り組みについて

四日市--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- キオクシア株式会社は、Google LLC（以下、Google）との、中部地方の水力発電所で発電されたクリーン電力の利用を促進する取り組みについて発表しました。この取り組みは、中部電力グループが所有する既存の発電所を活用しており、クリーン電力の発電量を増加させるとともに、脱炭素社会の実現に貢献し、当社及びGoogleの温室効果ガス排出量のネットゼロ化への取り組みに貢献することが見込まれています。

当社は、この取り組みの対象となる水力発電所（以下、本発電所）によって発電されるクリーン電力の購入を開始しています。その電力量は、年間160ギガワット時（GWh）程度を見込んでおり、これは日本の一般家庭約4万軒分に相当します。当社は、2040年度までに再生可能エネルギーの使用比率を100%にし、2050年度までに事業活動による温室効果ガスネットゼロを目標に掲げており、このクリーン電力の利用は、当社の目標達成に貢献する見込みです。また、24時間体制で稼働している本発電所から、当社がクリーン電力を購入し利用することは、GoogleのScope3排出量を削減し、同社の事業活動とバリューチェーン全体における温室効果ガス排出量ネットゼロ化の実現に向けた取り組みも支援するものです。

本取り組みはGoogleの働きかけにより実現したもので、既設水力発電所の発電設備を改修することで、環境への影響を最小限に抑えながら、発電効率と発電量を向上させ、追加的かつコスト効率の高いクリーン電力の供給に貢献しています。

今後も、当社はGoogleとともに、日本における既存インフラの改修によるクリーン電力の利用を高めるための実践的かつ効果的な手法を採用していきます。

・その他記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

・このお知らせは、情報提供のみを目的としたものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。

・本資料に掲載されている情報（製品の仕様、サービスの内容およびお問い合わせ先など）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。