-

キオクシア： Googleとのクリーン電力の利用促進に向けた取り組みについて

中部電力ミライズからクリーン電力を購入

四日市--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- キオクシア株式会社は、Google LLC（以下、Google）との、中部地方の水力発電所で発電されたクリーン電力の利用を促進する取り組みについて発表しました。この取り組みは、中部電力グループが所有する既存の発電所を活用しており、クリーン電力の発電量を増加させるとともに、脱炭素社会の実現に貢献し、当社及びGoogleの温室効果ガス排出量のネットゼロ化への取り組みに貢献することが見込まれています。

当社は、この取り組みの対象となる水力発電所（以下、本発電所）によって発電されるクリーン電力の購入を開始しています。その電力量は、年間160ギガワット時（GWh）程度を見込んでおり、これは日本の一般家庭約4万軒分に相当します。当社は、2040年度までに再生可能エネルギーの使用比率を100%にし、2050年度までに事業活動による温室効果ガスネットゼロを目標に掲げており、このクリーン電力の利用は、当社の目標達成に貢献する見込みです。また、24時間体制で稼働している本発電所から、当社がクリーン電力を購入し利用することは、GoogleのScope3排出量を削減し、同社の事業活動とバリューチェーン全体における温室効果ガス排出量ネットゼロ化の実現に向けた取り組みも支援するものです。

本取り組みはGoogleの働きかけにより実現したもので、既設水力発電所の発電設備を改修することで、環境への影響を最小限に抑えながら、発電効率と発電量を向上させ、追加的かつコスト効率の高いクリーン電力の供給に貢献しています。

今後も、当社はGoogleとともに、日本における既存インフラの改修によるクリーン電力の利用を高めるための実践的かつ効果的な手法を採用していきます。

・その他記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
・このお知らせは、情報提供のみを目的としたものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。
・本資料に掲載されている情報（製品の仕様、サービスの内容およびお問い合わせ先など）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

Contacts

本資料に関するお問い合わせ先：
キオクシア株式会社
コーポレートコミュニケーション部
山路 航太
Tel: 03-6478-2319
kioxia-hd-pr@kioxia.com

Industry:

Kioxia Corporation

Release Versions
EnglishJapanese

Contacts

本資料に関するお問い合わせ先：
キオクシア株式会社
コーポレートコミュニケーション部
山路 航太
Tel: 03-6478-2319
kioxia-hd-pr@kioxia.com

More News From Kioxia Corporation

キオクシア：物流システムの効率化やコスト削減に貢献するAIソリューションを開発

東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- キオクシア株式会社は、株式会社椿本チエインおよびEAGLYS株式会社と共同で、物流工程における商品を自動判別する画像認識システム（以下、システム）」を開発しました。このシステムに、キオクシア独自のAI回答精度向上技術「KIOXIA AiSAQ™（キオクシア アイザック）」注1を初めて提供し、これまで課題となっていた新商品追加時のAI再学習に掛かる作業を不要とし、多品種かつ大量の商品を効率的に仕分けできる仕組みを実現しました。 12月3日から6日まで東京ビッグサイトで開催される「2025国際ロボット展」の椿本チエインブース（E6-23）で共同開発技術の成果である物品判別機のデモ展示を行います。このシステムは、椿本チエインのハードウェア設計開発、EAGLYSのソフトウェアAIアルゴリズム、キオクシアの大容量ストレージを使ったAI技術とソフトウェアによって構築され、商品の種類が増加し多様化する中で求められる拡張性のあるAI導入を実現します。 eコマース拡大に伴い、流通する商品の種類や量は増加しています。また、労働力不足の影...

キオクシア：PCIe®4.0に対応した、エントリーモデルのパーソナル向けSSDの発売について

東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- キオクシア株式会社は「キオクシア（KIOXIA）」ブランドのパーソナル向けSSDの新製品として、「EXCERIA BASIC SSDシリーズ」を12月上旬から順次販売を開始します[注1]。 「EXCERIA BASIC SSDシリーズ」は、SATA/PCIe® 3.0対応のストレージからアップグレードしたいと感じているユーザーにおすすめで、最大シーケンシャルリード速度7,300MB/s [注2]、最大シーケンシャルライト速度6,800MB/sを実現。日常の作業において、お手頃なPCIe® 4.0のパフォーマンスを望む方に向けて開発したエントリーモデルSSDです。最大2TB[注3]の容量で、M.2 2280 片面実装を採用し、デスクトップPCのみならず、スペースが限られる小型PCやノートPCでの活用にも適しています。 新製品「EXCERIA BASIC SSDシリーズ」の詳細は下記製品ページをご覧ください。 https://www.kioxia.com/ja-jp/personal/ssd/exceria-basic....

キオクシア：高画質録画および写真撮影向けmicroSDメモリカード・新モデルの発売について

東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- キオクシア株式会社は、アクションカメラ、スマートフォン[注1]での活用に適したmicroSDメモリカードラインアップに新たに「EXCERIA PLUS G3 microSDメモリカードシリーズ」および「EXCERIA G3 microSDメモリカードシリーズ」を追加し、量販店での販売を10月25日より開始します（1TBのみ2025年12月以降に販売開始予定）。新シリーズは、当社が指定したUGREEN社製のカードリーダー[注2]と組み合わせることで、EXCERIA PLUS G3 microSDメモリカードシリーズでは最大読出速度210MB/sおよび最大書込速度150MB/s[注3] [注4]を実現し、メモリカードからPCへの転送時間を短縮します。この高速動作はメモリカードのバスインターフェーススピードを拡張したもので、指定カードリーダー以外の機器に接続した場合、SDR104モードでの最大読出/書込速度となります。 EXCERIA PLUS G3 microSDメモリカードシリーズおよびEXCERIA G3 micro...
Back to Newsroom