Kioxia et Google s'associent afin de promouvoir l'utilisation des énergies propres au Japon

YOKKAICHI, Japon--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre de son engagement pour un avenir plus durable, Kioxia Corporation (« Kioxia ») a annoncé aujourd'hui une initiative commune avec Google LLC (« Google ») visant à accroître son utilisation d'une électricité propre produite par un projet de modernisation d'une centrale hydroélectrique dans la région de Chubu, au Japon. Ce projet, détenu par le groupe Chubu Electric Power, devrait augmenter la production annuelle d'énergie propre, contribuant ainsi à la décarbonation du réseau et soutenant les efforts des deux entreprises pour atteindre la neutralité carbone.

Kioxia, leader des solutions de mémoire, a commencé à s'approvisionner en électricité auprès du projet hydroélectrique de Google. La production devrait atteindre 160 gigawattheures (GWh) par an (soit l'équivalent de la consommation d'environ 40 000 foyers japonais). Cette démarche contribue directement à l'objectif de Kioxia : s'approvisionner à 100 % en énergie renouvelable pour ses activités d'ici l'exercice 2040 et atteindre la neutralité carbone d'ici l'exercice 2050. L'achat d'électricité par Kioxia, garantissant une alimentation propre 24/7, contribue également à réduire les émissions de scope 3 de Google et soutient son ambition d'atteindre la neutralité carbone dans l'ensemble de ses activités et dans sa chaîne de valeur.

La modernisation des centrales hydroélectriques, qui consiste à améliorer l'efficacité et la production d'électricité des sites existants, offre une excellente occasion de développer les énergies renouvelables tout en ayant un impact environnemental minimal. Ce projet revêt une importance stratégique pour Kioxia au Japon, car l'électricité renouvelable produite par ces installations modernisées permettra à l'entreprise d'améliorer sa capacité à alimenter durablement ses activités dans une région confrontée aux défis de la décarbonation.

Ce projet a pu se concrétiser grâce à une initiative menée par Google visant à fournir aux fabricants japonais une électricité propre supplémentaire et rentable.

En misant sur la rénovation des infrastructures existantes, Kioxia et Google défendent une approche pratique et efficace permettant d'accroître la disponibilité d'énergie propre au Japon.

Remarque :

Le groupe Kioxia fait régulièrement état de ses initiatives continues visant à lutter contre le changement climatique, sur son site Web dédié au développement durable. Pour plus d'informations, veuillez consulter :

https://www.kioxia-holdings.com/en-jp/sustainability/environment/climate.html

