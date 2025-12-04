Kioxia與Google攜手合作，促進日本潔淨能源推廣

日本四日市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為踐行建構更永續未來的承諾，Kioxia Corporation (“Kioxia”)今日宣布與Google LLC (“Google”)展開合作，以提高其對日本中部地區水電站改造專案所產生的潔淨電力的利用率。該專案由Chubu Electric Power集團營運，可望增加年度潔淨能源發電量，為電網脫碳貢獻力量，同時支援兩家公司的淨零排放目標。

身為儲存解決方案領域的領導者，Kioxia已開始購入該水電站專案的部分電力，預計年購電量將達160 GWh，足以滿足約4萬戶日本家庭的用電需求。這一措施直接有助於Kioxia達成兩大目標：2040會計年度前自身業務活動100%使用再生能源，以及2050會計年度前實現溫室氣體淨零排放。Kioxia購入的水力發電可提供「全天候」潔淨能源，同時有助於減少Google的範疇三排放，支援其達成營運和價值鏈淨零排放的宏偉目標。

水電站改造是透過升級現有發電裝置機組來提高效率和發電量，為以最小的環境影響擴大再生能源規模提供了重要契機。該專案對Kioxia在日本的業務布局具有重要的策略意義，因為在這個面臨脫碳挑戰的地區，改造後設施產生的再生電力將提升Kioxia為其業務營運永續供電的能力。

該專案的實施歸功於Google主導的一項措施，旨在為日本製造商提供更多具有成本效益的潔淨電力。

透過聚焦現有基礎設施的升級改造，Kioxia和Google正宣導一種切實有效的方式，以增加日本潔淨能源的供應。

Kioxia Group透過其永續發展網站定期揭露因應氣候變遷的相關措施。

