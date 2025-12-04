-

Kioxia與Google攜手合作，促進日本潔淨能源推廣

日本四日市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為踐行建構更永續未來的承諾，Kioxia Corporation (“Kioxia”)今日宣布與Google LLC (“Google”)展開合作，以提高其對日本中部地區水電站改造專案所產生的潔淨電力的利用率。該專案由Chubu Electric Power集團營運，可望增加年度潔淨能源發電量，為電網脫碳貢獻力量，同時支援兩家公司的淨零排放目標。

身為儲存解決方案領域的領導者，Kioxia已開始購入該水電站專案的部分電力，預計年購電量將達160 GWh，足以滿足約4萬戶日本家庭的用電需求。這一措施直接有助於Kioxia達成兩大目標：2040會計年度前自身業務活動100%使用再生能源，以及2050會計年度前實現溫室氣體淨零排放。Kioxia購入的水力發電可提供「全天候」潔淨能源，同時有助於減少Google的範疇三排放，支援其達成營運和價值鏈淨零排放的宏偉目標。

水電站改造是透過升級現有發電裝置機組來提高效率和發電量，為以最小的環境影響擴大再生能源規模提供了重要契機。該專案對Kioxia在日本的業務布局具有重要的策略意義，因為在這個面臨脫碳挑戰的地區，改造後設施產生的再生電力將提升Kioxia為其業務營運永續供電的能力。

該專案的實施歸功於Google主導的一項措施，旨在為日本製造商提供更多具有成本效益的潔淨電力。

透過聚焦現有基礎設施的升級改造，Kioxia和Google正宣導一種切實有效的方式，以增加日本潔淨能源的供應。

註：
Kioxia Group透過其永續發展網站定期揭露因應氣候變遷的相關措施。如欲瞭解更多資訊，請造訪：
https://www.kioxia-holdings.com/en-jp/sustainability/environment/climate.html

* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能第三方公司的商標。
* 本公告旨在提供有關本公司業務的資訊，並非也不構成出售要約或邀請或者在任何司法管轄區購買、認購或以其他方式收購任何證券的要約邀請，無意導引參與投資活動，也不應構成任何相關合約的基礎或依據。
* 本文件中的資訊（包括產品價格和規格、服務內容和聯絡方式）在公告發表之日是正確的，但如有更改，恕不另行通知。

關於 Kioxia

Kioxia是全球記憶體解決方案領域的領軍企業，致力於快閃記憶體和固態硬碟(SSD)的開發、生產和銷售。其前身是Toshiba Memory，於2017年4月從1987年發明了NAND快閃記憶體的公司Toshiba Corporation脫售而出。Kioxia致力於透過提供產品、服務和系統來為客戶創造選擇，並為社會創造以儲存技術為基礎的價值，從而提升世界的「記憶」。Kioxia創新的3D快閃記憶體技術BiCS FLASH™正在塑造儲存技術在高密度應用領域（包括高階智慧型手機、PC、汽車系統、資料中心和生成式AI系統）的未來。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Kota Yamaji
公共關係
Kioxia Corporation
+81-3-6478-2319
kioxia-hd-pr@kioxia.com

Industry:

Kioxia Corporation

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Kota Yamaji
公共關係
Kioxia Corporation
+81-3-6478-2319
kioxia-hd-pr@kioxia.com

More News From Kioxia Corporation

KIOXIA AiSAQTM和以記憶體為中心的AI創新技術協助物流流程實現以AI為基礎的自動影像辨識

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Kioxia Corporation今日宣布，已與Tsubakimoto Chain Co. (Tsubakimoto Chain)和EAGLYS Inc. (EAGLYS)合作開發出一種AI驅動的影像辨識技術，該技術可自動辨識在物流工作流程中流轉的產品。該系統支援物流領域的先進自動化和效率提升，協助企業快速回應市場需求變化，同時控制成本並維持服務品質。KIOXIA AiSAQ™1和以記憶體為中心的AI2技術是這一成果的核心，解決了隨著產品類型持續擴充和多樣化，AI規模化應用的需求。這項共同開發的技術將在2025年國際機器人展覽會上進行展示。 隨著電子商務交易持續成長，物流網路的輸送量和產品種類都在不斷增加。與此同時，持續的勞動力短缺正推動產業透過AI實現更高營運效率的需求。傳統影像辨識AI系統依賴深度學習模型，每當引進新產品或季節性產品時，都需要進行參數調整和重新訓練。這一過程耗時費力，還會增加功耗和營運成本，尤其是在處理大型產品目錄時。 KIOXIA AiSAQ軟體結合Kioxia以記憶體為中心的AI技術，透過將大量新...

KIOXIA推出全新開放原始碼軟體，提升RocksDB中快閃記憶體儲存的壽命和效能

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Kioxia Corporation今日宣布推出一款功能升級的RocksDB外掛程式，可在多驅動器容錯式獨立磁碟陣列(RAID)環境中提升固態硬碟(SSD)的壽命和效能。公司以早前展示的運行RocksDB且支援彈性資料放置(FDP)的SSD為基礎，將在即將召開的Open Compute Project (OCP)全球高峰會上展示這一技術進展。 在4驅動器RAID 5設定中，Kioxia的這款新外掛程式將寫入放大係數(WAF)降低約46%，輸送量提升至MDRAID效能的8.22倍1。在2驅動器鏡像設定中，WAF降至約三分之一，輸送量則達到MDRAID的1.45倍1。該技術透過整合資料寫入過程，實現資料的順序寫入，從而避免資料碎片化，減少垃圾回收操作，最終實現上述效能提升。 RocksDB廣泛應用于生成式AI和雲端應用場景，針對高效能搜尋和歷史資料的高效管理進行了最佳化。 在2025年OCP全球高峰會期間，這款新外掛程式將與KIOXIA XD8系列SSD一起在Kioxia攤位(A51)進行現場示範。示範將展示相較標準Linux...

Kioxia與Sandisk宣布日本北上工廠Fab2投產，以滿足AI驅動的市場需求

東京和加州米爾皮塔斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Kioxia Holdings Corporation (TOKYO: 285A)的子公司Kioxia Corporation與Sandisk Corporation (NASDAQ: SNDK)今日宣布，位於日本岩手縣北上工廠的先進半導體製造設施Fab2 (K2)正式投產。Fab2具備生產第八代218層3D快閃記憶體的能力，採用兩家公司變革性的CBA（CMOS直接貼合至陣列）技術，以及未來先進的3D快閃記憶體節點，以滿足AI驅動的不斷成長的儲存需求。Fab2的產能將根據市場趨勢逐步提升，可望於2026年上半年開始實現量產。 Fab2設施採用抗震建築結構，其設計使用了先進的節能製造設備。該設施利用人工智慧提升生產效率，並採用節省空間的設施設計，以擴大無塵室中可用於製造設備的空間。根據2024年2月核准的計畫，Fab2的部分投資由日本政府提供補貼。 負責營運北上工廠的Kioxia Iwate Corporation總裁兼執行長Koichiro Shibayama表示：「我們很高興看到北上工廠的新Fab2設施正...
Back to Newsroom