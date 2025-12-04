Andersen Consulting udvider sin tilstedeværelse gennem samarbejde med Hilal Technology

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting indgår en samarbejdsaftale med Hilal Technology for at styrke sine kompetencer inden for digital infrastruktur, cybersikkerhed og AI.

Med tilstedeværelse i Bahrain, Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Oman og Indien leverer Hilal Technology et komplet spektrum af digital infrastruktur og managed services inden for cloudcomputing, cybersikkerhed, enterprise ai og systemintegration. Deres ydelser omfatter cloudtjenester, sikkerheds- og netværksdrift, implementering af ERP og applikationer samt udvikling af generative ai-kapaciteter. Med et team på mere end 250 fagfolk servicerer firmaet en bred vifte af brancher, herunder den finansielle sektor, olie og gas, logistik og den offentlige sektor.

"Transformation er mere end systemer; det handler om parathed, tillid og løbende samarbejde," udtaler Roshan George, direktør for Hilal Technology. "Vi er begejstrede for at samarbejde med Andersen Consulting og levere skalerbare løsninger, der matcher tempoet i den digitale udvikling i hele regionen."

"Hilal Technology leverer løsninger, der komplementerer med vores globale platform," sagde Mark L. Vorsatz, global formand og administrerende direktør for Andersen. "Deres tværfaglige, eksekveringsfokuserede tilgang går i spænd med vores forpligtelse til at hjælpe kunder med at modernisere i stor skala og fremskynde resultater, samtidig med at risikoen minimeres."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en komplet portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og ai-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning via en global platform med over 44.000 professionelle medarbejdere og tilstedeværelse på mere end 600 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulenttjenester gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

