Andersen Consulting coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność dzięki współpracy z firmą Hilal Technology

Firma Hilal Technology, której oddziały mieszczą się w Bahrajnie, Arabii Saudyjskiej, ZEA, Omanie i Indiach, świadczy kompleksowe usługi w zakresie infrastruktury cyfrowej oraz usługi zarządzane w dziedzinie przetwarzania danych w chmurze, cyberbezpieczeństwa, AI dla przedsiębiorstw i integracji systemów. Jej oferta obejmuje usługi w chmurze, zabezpieczenia i obsługę sieci, ERP i wdrażanie aplikacji, a także rozwój zdolności generatywnej sztucznej inteligencji. Zespół firmy liczy ponad 250 specjalistów, a jej usługi wsparcia znajdują zastosowanie w wielu różnych branżach, w tym w sektorze usług finansowych, ropy naftowej i gazu ziemnego, logistyki i administracji rządowej.

– Transformacja to coś więcej niż tylko zapewnienie systemów; wymaga gotowości, zaufania i bieżącej współpracy – powiedział Roshan George, dyrektor Hilal Technology. – Ogromnie cieszymy się ze współpracy z Andersen Consulting i możliwości dostarczania skalowalnych rozwiązań na miarę ewolucji cyfrowej, która ma miejsce w całym regionie.

– Firma Hilal Technology oferuje rozwiązania, które stanowią uzupełnienie naszej globalnej platformy – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Jej multidyscyplinarne podejście ukierunkowane na realizację doskonale wpisuje się w nasze zobowiązanie do niesienia pomocy klientom, aby mogli oni dokonywać modernizacji na dużą skalę i szybciej osiągać oczekiwane wyniki przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 44 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 600 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

