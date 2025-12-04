Kioxia y Google se unen para impulsar el uso de energía limpia en Japón

YOKKAICHI, Japón--(BUSINESS WIRE)--Como parte de su compromiso con un futuro más sostenible, Kioxia Corporation (“Kioxia”) anunció hoy una iniciativa conjunta con Google LLC (“Google”) para aumentar el uso de electricidad limpia generada por un proyecto de modernización hidroeléctrica en la región de Chubu, Japón. Este proyecto, propiedad del grupo Chubu Electric Power, permitirá incrementar la generación anual de energía limpia, contribuyendo a descarbonizar la red y apoyando los esfuerzos de ambas empresas hacia emisiones netas cero.

Kioxia, líder en soluciones de memoria, comenzó a utilizar su parte de la electricidad generada por el proyecto, que se espera produzca 160 gigavatios-hora (GWh) al año, suficiente para abastecer a unos 40 000 hogares japoneses. Con esta iniciativa, la empresa avanza hacia su objetivo de operar completamente con energía renovable para el año fiscal 2040 y alcanzar emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para 2050. La electricidad limpia del proyecto, disponible las 24 horas, también contribuye a reducir las emisiones de alcance 3 de Google y respalda su meta de lograr emisiones netas cero en todas sus operaciones y en su cadena de valor, reforzando el compromiso conjunto de ambas empresas con un futuro más sostenible.

Las modernizaciones hidroeléctricas, que actualizan unidades existentes de generación de energía para aumentar su eficiencia y producción, ofrecen una oportunidad significativa para expandir la energía renovable con un impacto ambiental mínimo. Este proyecto tiene un valor estratégico para Kioxia en Japón, ya que la electricidad generada permitirá operar de manera más sostenible en una región que enfrenta desafíos en materia de descarbonización.

El proyecto fue posible gracias a un esfuerzo liderado por Google para llevar electricidad limpia adicional y costo-eficiente a los fabricantes en Japón.

Al centrarse en revitalizar la infraestructura existente, Kioxia y Google promueven un enfoque práctico e impactante para aumentar la disponibilidad de energía limpia en el país.

El grupo Kioxia informa regularmente sobre sus esfuerzos para enfrentar el cambio climático a través de su sitio web de sostenibilidad. Más información en:

https://www.kioxia-holdings.com/en-jp/sustainability/environment/climate.html

