Eventbrite簽署最終收購協議，將被Bending Spoons以約5億美元收購，從而加快Eventbrite的下一階段成長

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的共享體驗平台Eventbrite, Inc. (NYSE: EB)今日宣布，已與Bending Spoons簽署被後者收購的最終協議，這是一項價值約5億美元的全現金交易。此次收購尚需滿足特別成交條件並獲得相關批准，包括主管機關核准和Eventbrite股東批准。

Bending Spoons執行長兼共同創辦人Luca Ferrari表示：「二十年來，Eventbrite一直走在體驗經濟的尖端，協助數千萬人建立、發現並參與難忘的活動。與Bending Spoons攜手合作將加快創新，強化Eventbrite的工具和資源，在未來多年裡透過共享線下體驗讓更多人相聚。身為長期關注Eventbrite的支持者，我們已發現一些令人振奮的機會，期待在交易完成後與Eventbrite團隊共同探索。這其中包括開發專屬消息功能、引進AI以簡化活動舉辦流程、提升搜尋便捷性，以及搭建二手票務交易系統。我們承諾對Eventbrite進行長期投資，希望能協助其邁向新的高度。」

Eventbrite共同創辦人、執行長兼執行董事長Julia Hartz表示：「Eventbrite協助開啟了人類最本質的需求：圍繞共同熱愛的事物相聚、連結並建構社群。公司最初的願景是為本地創作者和社群領袖賦能，協助他們凝聚人群，這一未被滿足的需求如今已發展成為一場全球運動，塑造了數百萬次有意義的體驗，讓活動參與者在最重要的時刻找到志同道合的人。當下，讓世界各地的人們在線下相聚比以往任何時候都更為重要。展望未來，Bending Spoons的速度、資源和創新能力讓我備受鼓舞，相信將推動Eventbrite開啟新的篇章。」

Eventbrite將成為最新一家加入Bending Spoons品牌版圖的全球知名企業。上月，Bending Spoons宣布已就收購AOL簽署最終協議，尚需滿足特別成交條件並獲得相關批准。Bending Spoons以13.8億美元收購Vimeo的交易已於近期完成。

擬議交易詳情

根據協議條款，Eventbrite股東持有的每股Eventbrite普通股將獲得4.50美元現金對價。該每股收購價較Eventbrite在2025年12月1日收盤時的60天成交量加權平均股價溢價82%。

此次擬議交易已獲得Eventbrite董事會的一致批准，可望於2026年上半年完成，尚需滿足特別成交條件並獲得相關批准，包括獲得必要的監管核准和Eventbrite股東的批准。擬議交易完成後，Eventbrite將成為一家私人控股公司，其普通股將不再在任何證券交易所上市交易。

顧問

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP擔任Eventbrite的法律顧問，Allen & Company LLC擔任其財務顧問。

Simpson Thacher & Bartlett, LLP擔任Bending Spoons的法律顧問，J.P. Morgan擔任其獨家財務顧問。

Sullivan & Cromwell LLP擔任Julia Hartz的法律顧問。

關於Eventbrite

Eventbrite是一家全球活動平台，服務於近180個國家的活動舉辦者和參與者。自成立以來，Eventbrite一直是體驗經濟的核心，改變了人們組織和參與活動的方式。公司由Julia Hartz、Kevin Hartz和Renaud Visage共同創立，其願景是打造一個自助式平台，讓任何人都能舉辦和發現線下體驗。2024年，Eventbrite向超過470萬場活動分發了逾8300萬張付費門票，協助人們探索新鮮事物或以新的方式參與自己熱愛的活動。Eventbrite還憑藉卓越的雇主形象榮獲多項業界殊榮，包括入選《快公司》雜誌久負盛名的「全球50大最具創新力公司」和「最具影響力品牌」排行榜、獲得美國「卓越職場」(Great Place to Work®)大獎以及《公司》雜誌的「最佳領導力公司」稱號等。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.eventbrite.com。

關於Bending Spoons

Bending Spoons致力於收購並重塑數位化企業，旗下擁有Brightcove、Evernote、komoot、Meetup、Remini、StreamYard、Vimeo、WeTransfer等眾多知名品牌。公司產品已服務全球超過10億使用者，月活躍使用者逾4億，付費使用者超過1000萬，客戶群體涵蓋大多數《財星》500大企業。

Bending Spoons奉行「長期持有」的策略構想，自成立以來從未出售過任何被收購的企業。在完成收購後，公司通常會大力投入資源，全面升級技術架構、重塑使用者介面、加快新功能迭代、改善市場推廣與商業化策略，並重構組織體系，以持續提升長期營運表現。

公司的核心競爭力在於對人才密度和卓越工作環境的不懈追求。僅在2025年，Bending Spoons就收到了超過70萬份求職申請，錄取率僅為0.04%，並多次在「卓越職場」評選中榮登榜首。

如欲瞭解更多資訊，請造訪bendingspoons.com。

Bending Spoons品牌標誌及圖片：https://we.tl/t-NXGPsC6Gtn。

補充資訊及查閱方式

公司將就Eventbrite, Inc.（簡稱「公司」）與Bending Spoons S.p.A. (“Bending Spoons”)的獨資子公司之間的擬議交易（簡稱「交易」），向美國證券交易委員會(SEC)遞交一份委託投票說明書，其最終版本將寄送或提供給公司股東。公司還可能就擬議交易向SEC遞交其他文件。本文件不能替代委託投票說明書或公司可能向SEC遞交的任何其他文件。我們敦促投資人和證券持有人仔細、完整地閱讀委託投票說明書和已向或將向SEC遞交的任何其他相關文件，以及這些文件的任何修正或補充，因為它們包含或將包含有關擬議交易和相關事項的重要資訊。投資人和證券持有人可透過多種方式免費取得委託投票說明書（一經可用）和公司已向或將向SEC遞交的其他文件的副本，包括SEC官方網站：www.sec.gov、公司網站：https://investor.eventbrite.com，或者聯絡公司的投資人關係團隊：

Eventbrite, Inc.

收件人：投資人關係部

95 Third Street, 2nd Floor

San Francisco, California 94103

徵集活動參與者

公司及其部分董事、高階管理人員和其他員工可能被視為就擬議交易中向公司股東徵集委託投票權的參與者。有關參與者身分的補充資訊，包括對其透過持有證券或其他方式享有的直接或間接利益的描述，將在委託投票說明書和將就擬議交易向SEC遞交的其他材料（一經可用）中詳細說明。相關資訊也可在公司的2025年年度股東大會委託投票說明書中查閱，該說明書已於2025年4月24日遞交給SEC（簡稱「年度股東大會委託投票說明書」）。如果潛在參與者的證券持有情況（或此類參與者的身分）自年度股東大會委託投票說明書中所載資訊發表以來發生變化，則此類資訊已在或將會在公司遞交給SEC的Form 3和Form 4所有權變更聲明中反映。您可以透過上述方式免費取得這些文件的副本。

前瞻性陳述警示說明

本通訊稿包含某些符合《1933年證券法》（經修訂）第27A條和《1934年證券交易法》（經修訂）第21E條含義的前瞻性陳述，其中涉及重大風險和不確定性。除歷史事實陳述外，所有其他陳述均可能被視為前瞻性陳述，包括但不限於與本次交易相關的陳述，涵蓋對交易預期時間、完成情況和影響的估計和說明。這些前瞻性陳述依據公司目前的預期、估計和預測，涉及交易預計完成日期、潛在收益、公司業務和產業狀況、管理層信念以及公司做出的某些假設，所有這些均可能發生變化。在某些情況下，前瞻性陳述可透過「可能」、「將」、「似乎」、「應當」、「應該」、「預期」、「計畫」、「預計」、「或將」、「意圖」、「目標」、「推測」、「設想」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」、「繼續」等術語、這些字詞的否定形式或者其他類似術語或表述來加以辨識，這些術語或表述與公司的預期、策略、計畫或意圖相關。就其性質而言，前瞻性陳述涉及存在風險和不確定性的事項，因為它們與未來可能發生或可能不發生的事件和情況相關，例如交易的完成及其預期收益。這些及其他前瞻性陳述並非對未來結果的保證，受風險、不確定性和假設的影響，可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中表述的結果大相逕庭。可能導致此類差異的重要風險因素包括但不限於：(i)交易能否按預期條款和時間完成，包括獲得必要的股東和監管核准，以及滿足其他成交條件；(ii)可能針對Bending Spoons、公司或其各自董事、管理人員或高階職員提起的與交易相關的訴訟，包括任何相關結果的影響；(iii)交易帶來的干擾可能損害公司業務的風險，包括目前的計畫和營運、員工留存，以及公司實施業務策略的能力；(iv)交易的宣布或完成可能導致的負面反應或業務關係變化；(v)影響公司業務的立法、監管和經濟發展；(vi)一般總體經濟和地緣政治環境以及市場發展和狀況；(vii)交易待完成期間可能影響公司財務業績的業務不確定性，包括現有業務關係的變化；(viii)交易待完成期間的某些限制可能影響公司追求特定業務機會或策略交易的能力；(ix)災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於恐怖主義行為、疫情、爆發戰爭或敵對行動，以及公司對上述任何因素的因應；(x)與交易相關的重大交易成本；(xi)完成交易的成本可能高於預期，包括由於意外因素或事件；(xii)發生可能導致交易終止的任何事件、變化或其他情況，包括要求公司支付終止費和/或其他費用的情況；(xiii) Bending Spoons成功整合公司營運、產品線和服務的能力；(xiv)與公司業務相關的風險和不確定性，包括公司最新Form 10-K年度報告第I部分第1A項和後續Form 10-Q季度報告第II部分第1A項中揭露的風險和不確定性（此類風險因素可能會透過公司向SEC遞交的其他報告不時修訂、補充或取代）；以及(xv)將在委託投票說明書（可透過以下方式取得）中描述的風險和不確定性。這些風險以及與交易相關的其他風險，將在就本次交易向SEC遞交的委託投票說明書中更全面地討論。雖然此處列出的因素以及委託投票說明書中將要列出的因素被認為具有代表性，但不應將任何此類列表視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會對前瞻性陳述的實現構成重大額外障礙。實際結果與前瞻性陳述中預期的結果存在重大差異的後果可能包括業務中斷、營運問題、財務損失、對第三方的法律責任及類似風險，其中任何一項都可能對公司的財務狀況、經營業績、信用評等或流動性產生重大影響。這些前瞻性陳述僅代表其發表之日的情況，除非證券法和其他適用法律另有規定，否則公司不承擔且明確拒絕任何在情況發生變化時公開修訂或更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新資訊、未來發展還是其他原因。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。