Kioxia e Google collaborano per aumentare l’uso di energia pulita in Giappone

YOKKAICHI, Giappone--(BUSINESS WIRE)--Nell’ambito del suo impegno per un futuro più sostenibile, Kioxia Corporation (“Kioxia”) oggi ha annunciato l’avvio di un’iniziativa collaborativa con Google LLC (“Google”) volta ad aumentare l’utilizzo dell’energia elettrica pulita generata da un progetto di ristrutturazione idroelettrica nella regione giapponese di Chubu. Si prevede che questo progetto, di proprietà del gruppo Chubu Electric Power, aumenterà la produzione annua di energia pulita, contribuendo alla decarbonizzazione della rete elettrica e sostenendo le attività di entrambe le aziende per raggiungere il traguardo delle emissioni nette zero.

Kioxia, una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per memorie, ha iniziato a prelevare la sua quota dell’energia elettrica prodotta dal progetto idroelettrico, che dovrebbe raggiungere 160 gigawattora (GWh) all’anno – sufficiente a fornire energia a circa 40.000 abitazioni giapponesi.

