Xsolla與HP攜手推廣全球遊戲教育和創新

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 協助開發者推出遊戲、改善遊戲並實現遊戲變現的一流全球電玩商務公司Xsolla今天宣布與HP建立戰略性合作關係，將全面串聯全球遊戲產業內的教育、技術與創業機會。

這項合作整合HP的Gaming Garage學習平台與Xsolla的加速器 (Accelerator)，共同打造一個端到端生態系統，幫助有志於電玩創作的創作者學習、組構並成立工作室。這項整合行動將在全球各地催化從事創新的機會，大規模引介最新遊戲教育、孵化與專業開發模式。

這項計畫內含在沙烏地阿拉伯、亞塞拜然和阿拉伯聯合大公國展開的試點計畫，目標是觸及全球各地10萬名以上的學生與年輕創作者。為了促進開發者成長與全球機會，該計畫訂立了以下四大重點工作：

整合學習框架 ——整合HP Gaming Garage的五項認證課程（遊戲設計、電競管理、程式設計、生成式人工智慧、和網路安全）與Xsolla加速器的實務指導、發行支援和商業準備培訓。

——整合HP Gaming Garage的五項認證課程（遊戲設計、電競管理、程式設計、生成式人工智慧、和網路安全）與Xsolla加速器的實務指導、發行支援和商業準備培訓。 開放加速器和孵化器 ——開放新手開發者直接使用Xsolla的加速器生態系統，提供指導、籌資機會、投資者準備與建立永續工作模式。

——開放新手開發者直接使用Xsolla的加速器生態系統，提供指導、籌資機會、投資者準備與建立永續工作模式。 創新與合作倡議 ——探索全球創新中心和教育活動，促進產業專家、教育工作者和有志於此的創造者達成合作。

——探索全球創新中心和教育活動，促進產業專家、教育工作者和有志於此的創造者達成合作。 開放HP Gaming Garage的資源——在Xsolla的學習網中免費全面提供HP的教育模組，以支援全球開發者社群。

「我們與HP不止要建立一個聯盟，更要為下一代開發者打穩根基。」Xsolla全球產業關係與籌資部資深副總裁Justin Berenbaum說，「從教育到孵化再到投資，這場合作連結開發者必經之路上的每個環節，替位於世界任一角落的創作者帶來新的機會。」

「與Xsolla合作，讓我們得以提供方便易得而且成效卓著的學習機會，實現打造未來遊戲生態系統共同目標。」HP總監暨教育業務與戰略部全球主任Mayank Dhingra表示，「整合HP的Gaming Garage學習平台與Xsolla的加速器及Curine學院計畫後，我們為有志成為開發者的學員提供全套發展路徑與必要資源，幫助他們準備好面對未來，將想法轉化為實際成果。」

這項聯合計劃結合教育與產業基礎設施，擴大人才進入遊戲生態系統並取得成功的途徑，縮短從學習到推出產品之間的差距，並確保世界各地的開發者都能獲得創造力、創新和創業機會。

「Xsolla積極打造可助力遊戲創作者的全球基礎設施，與HP的合作讓我們朝著這個目標邁進了一大步。」Xsolla全球戰略倡議與合作資深副總裁Rytis Joseph Jan說，「我們結合教育、技術與投資，培育下一代人才、加速世界各地成立永續工作室和提出創新計畫。我們聯手確保凡是優秀的理念都得以發展，無論它們在哪裡萌芽。」

如欲進一步了解Xsolla加速器計畫與HP倡議，請瀏覽：xsolla.pro/HP

關於Xsolla

Xsolla是一家全球性商務公司，提供強大的工具和服務，協助開發者解決電子遊戲產業固有的挑戰。從獨立遊戲到AAA級大作，各類公司都與Xsolla合作，借助其資源進行遊戲融資、發行、行銷和貨幣化。植基於對電子遊戲未來的信念，Xsolla堅定致力於匯聚各種機會，不斷為創作者提供新的資源。Xsolla總部位於加州洛杉磯並在此註冊成立，以商家收單機構的身分營運，已協助超過1500家遊戲開發者觸達更多玩家，並在全球擴大業務。憑藉更多的盈利途徑和成功方式，開發者擁有了享受遊戲創作過程所需的一切。

如需進一步資訊，請瀏覽：xsolla.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。