Andersen Consulting通过与Hilal Technology合作拓展业务布局

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与Hilal Technology签署合作协议，以强化其在数字基础设施、网络安全和AI领域的服务能力。

Hilal Technology业务遍及巴林、沙特阿拉伯、阿联酋、阿曼和印度，提供涵盖云计算、网络安全、企业AI和系统集成的全方位数字基础设施服务和托管服务。其服务范围包括云服务、安全与网络运营、企业资源规划(ERP)和应用程序实施，以及生成式AI能力开发。该公司拥有超过250名专业人员，为金融服务、石油天然气、物流和政府等多个行业提供支持。

Hilal Technology董事Roshan George表示：“转型不止关乎系统，更关乎准备程度、信任和持续合作。我们很高兴能与Andersen Consulting携手合作，提供可扩展的解决方案，以跟上该地区数字变革的步伐。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Hilal Technology提供的解决方案与我们的全球平台形成互补。其多学科、注重执行的方法与我们助力客户大规模实现现代化、加速成果交付，同时最大限度降低风险的承诺高度契合。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术、AI转型以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过44,000名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

