Andersen Consulting mejora su plataforma con Peers Technology + Consulting

Andersen Consulting incorpora a la firma colaboradora Peers Consulting + Technology, una empresa brasileña reconocida por acelerar procesos de cambio estratégico mediante innovación digital y analítica avanzada.

Fundada en 2012, Peers ofrece servicios de punta a punta que combinan visión estratégica con ejecución digital. Sus soluciones abarcan analítica avanzada e IA generativa, estrategia de TI, experiencia del cliente, finanzas, ciberseguridad, sustentabilidad, cadena de suministro, fusiones y adquisiciones (M&A) y transformación organizacional. Reconocida por su impacto en toda América Latina, Peers ayuda a sus clientes a modernizar operaciones, optimizar la toma de decisiones y promover un desempeño sostenible.

“Creemos que la transformación significativa tiene lugar en la intersección entre datos, tecnología y perspectiva humana”, afirmó Pedro Ribeiro, socio director. “Trabajamos codo a codo con nuestros clientes para convertir desafíos en crecimiento. Colaborar con Andersen Consulting nos permite ampliar ese enfoque a escala global y ayudar a más organizaciones a enfrentarse a la complejidad con claridad y agilidad”.

“Peers ha encontrado la manera de vincular una estrategia audaz con una ejecución pragmática, exactamente lo que nuestros clientes necesitan en mercados de rápida evolución”, señaló Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “Su trayectoria en desempeño digital y transformación impulsada por IA complementa nuestra plataforma global”.

Andersen Consulting es una práctica global de consultoría que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan estrategia corporativa, negocio, tecnología, transformación basada en IA y soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra al modelo de servicios multidimensional de Andersen Global, lo que le permite ofrecer experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, servicios legales, valuación, movilidad global y asesoría, dentro de una plataforma con más de 44.000 profesionales y presencia en más de 600 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que presta soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

