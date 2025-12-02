-

Andersen Consulting mejora su plataforma con Peers Technology + Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting incorpora a la firma colaboradora Peers Consulting + Technology, una empresa brasileña reconocida por acelerar procesos de cambio estratégico mediante innovación digital y analítica avanzada.

Fundada en 2012, Peers ofrece servicios de punta a punta que combinan visión estratégica con ejecución digital. Sus soluciones abarcan analítica avanzada e IA generativa, estrategia de TI, experiencia del cliente, finanzas, ciberseguridad, sustentabilidad, cadena de suministro, fusiones y adquisiciones (M&A) y transformación organizacional. Reconocida por su impacto en toda América Latina, Peers ayuda a sus clientes a modernizar operaciones, optimizar la toma de decisiones y promover un desempeño sostenible.

“Creemos que la transformación significativa tiene lugar en la intersección entre datos, tecnología y perspectiva humana”, afirmó Pedro Ribeiro, socio director. “Trabajamos codo a codo con nuestros clientes para convertir desafíos en crecimiento. Colaborar con Andersen Consulting nos permite ampliar ese enfoque a escala global y ayudar a más organizaciones a enfrentarse a la complejidad con claridad y agilidad”.

“Peers ha encontrado la manera de vincular una estrategia audaz con una ejecución pragmática, exactamente lo que nuestros clientes necesitan en mercados de rápida evolución”, señaló Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “Su trayectoria en desempeño digital y transformación impulsada por IA complementa nuestra plataforma global”.

Andersen Consulting es una práctica global de consultoría que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan estrategia corporativa, negocio, tecnología, transformación basada en IA y soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra al modelo de servicios multidimensional de Andersen Global, lo que le permite ofrecer experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, servicios legales, valuación, movilidad global y asesoría, dentro de una plataforma con más de 44.000 profesionales y presencia en más de 600 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que presta soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting potencia sus capacidades con BMA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplía sus capacidades en sostenibilidad y transformación empresarial mediante un Acuerdo de Colaboración con BMA, una empresa con sede en Sudáfrica que impulsa la competitividad manufacturera y el crecimiento industrial inclusivo. Con más de dos décadas de trayectoria, BMA trabaja en todas las cadenas de valor manufactureras —desde productores hasta clientes— junto con organismos gubernamentales y agencias de desarrollo para promover una comp...

Andersen Consulting incorpora la firma colaboradora Cloud23

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting firma un acuerdo de colaboración con Cloud23, consultora de próxima generación que integra datos e inteligencia artificial con el fin de impulsar la transformación digital. Ubicada en Sudáfrica, Cloud23 brinda soluciones inteligentes basadas en plataformas a clientes de todos los sectores como finanzas, telecomunicaciones, atención médica y producción. La firma ofrece desde consultoría e implementación de Salesforce, servicios gestionados y es...

Andersen Consulting firma un acuerdo de colaboración con Business Meets Culture

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplía su alcance global a través de un acuerdo de colaboración con Business Meets Culture (BMC), una consultora estratégica global con oficinas en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Con una sólida base en inteligencia cultural y comprensión del factor humano, BMC se especializa en estrategia, estrategia de marca, planificación comercial, innovación y transformación. Mediante metodologías propias y equipos multidisciplinarios, BMC ayuda a...
Back to Newsroom