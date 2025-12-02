Andersen Consulting verbetert platform met Peers Technology + Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting voegt het samenwerkende bedrijf Peers Consulting + Technology toe, een Braziliaans bedrijf dat bekend staat om het versnellen van strategische veranderingen door middel van digitale innovatie en geavanceerde analyses.

Peers, opgericht in 2012, levert end-to-end-diensten die strategisch inzicht combineren met digitale uitvoering. Het aanbod omvat geavanceerde analyse en generatieve AI, IT-strategie, klantervaring, financiën, cyberbeveiliging, duurzaamheid, toeleveringsketen, fusies en overnames, en organisatorische transformatie. Peers staat bekend om zijn impact in heel Latijns-Amerika en stelt klanten in staat om hun activiteiten te moderniseren, hun besluitvorming te verbeteren en duurzame prestaties te stimuleren.

"Wij geloven dat betekenisvolle transformatie plaatsvindt op het snijvlak van data, technologie en menselijk inzicht", aldus Managing Partner Pedro Ribeiro. "Wij werken nauw samen met onze klanten om uitdagingen om te zetten in groei. Door samen te werken met Andersen Consulting kunnen wij die aanpak wereldwijd uitbreiden en meer organisaties helpen om met duidelijkheid en snelheid door complexe situaties te navigeren."

"Peers heeft een manier gevonden om een gedurfde strategie te koppelen aan een pragmatische uitvoering, precies wat onze klanten nodig hebben in snel veranderende markten", aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Zijn staat van dienst op het gebied van digitale prestaties en AI-gestuurde transformatie vormt een aanvulling op ons wereldwijde platform."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op gebied van consulting, belastingen, juridische zaken, waarderingen, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 44.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lid- en samenwerkingsfirma's. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lid- en samenwerkingsfirma's overal ter wereld.

