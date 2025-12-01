-

IonQ y CCRM anunciaron una colaboración estratégica en biotecnología cuántica para acelerar el desarrollo de terapias avanzadas

IonQ será el socio estratégico en tecnología cuántica de la red líder mundial de medicina regenerativa del CCRM

COLLEGE PARK, Md.--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), la empresa cuántica líder en el mundo, ha anunciado hoy una asociación de inversión con el Centre for Commercialization of Regenerative Medicine (Centro de comercialización de medicina regenerativa, [CCRM]) para acelerar el desarrollo terapéutico de próxima generación utilizando tecnologías cuánticas híbridas y de IA cuántica. La asociación incluye un compromiso de inversión en las nuevas iniciativas de biotecnología cuántica de CCRM y establece a IonQ como el socio tecnológico principal en toda la red global de centros de terapia avanzada del CCRM.

Con más de 100 000 pies cuadrados de instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación (GMP), una plantilla de más de 300 científicos y una red global de socios académicos e industriales, CCRM es uno de los aceleradores líderes mundiales en terapias avanzadas.

