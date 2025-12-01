Společnost Ares Management představuje značku Marq a dále tak sjednocuje svou globální logistickou platformu v rámci svého realitního podnikání
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Společnost Ares Management Corporation (NYSE: ARES) (dále „Ares“), přední světový správce alternativních investic, dnes oznámila, že konsoliduje své globální logistické realitní platformy pod jedinou značkou Marq Logistics („Marq“). Nově uvedená značka Marq bude zastřešovat vertikálně integrovanou globální platformu logistických nemovitostí společnosti Ares, která spravuje objekty o celkové rozloze přesahující 55 milionů metrů čtverečních napříč Amerikou, Evropou a rovněž Asií a Tichomořím.
Marq spojuje vertikálně integrovanou platformu logistických nemovitostí společnosti Ares v Severní Americe a Evropě, včetně divize Ares Industrial Management, s mezinárodní realitní logistickou platformou GLP působící mimo území Číny. Tento krok navazuje na akvizici mezinárodního podnikání a některých přidružených společností společnosti GLP Capital Partners Limited, kterou společnost Ares uzavřela v březnu 2025.
Prostřednictvím značky Marq společnost Ares propojuje svůj dosah, odborné znalosti a integrované kapacity v oblasti logistických nemovitostí. Cílem je poskytovat konzistentní, špičková řešení svým nájemcům po celém světě jako preferovaný pronajímatel.
„Marq představuje významnou etapu v realitním podnikání společnosti Ares Real Estate, která staví na naší pozici mezi třemi nejvýznamnějšími globálními lídry v jednom z nejperspektivnějších sektorů,“ uvedla Julie Solomon, spoluředitelka divize Ares Real Estate. „Hlavním cílem společnosti Marq je poskytovat našim nájemcům v odvětví logistiky globální dosah a lokální provozní dokonalost prostřednictvím závazku k jednoduché, ale silné misi – být strategickým partnerem v jejich úspěchu.“
Ares Real Estate je jedním z největších a nejrozmanitějších vertikálně integrovaných správců nemovitostí na světě, který k 30. září 2025 spravoval aktiva v hodnotě přibližně 110 miliard dolarů.
O Marq Logistics
Marq je světovým lídrem v oblasti vývoje a provozování moderních logistických zařízení a spravuje portfolio přibližně 2 000 nemovitostí o celkové rozloze více než 55 milionů metrů čtverečních. Jejím posláním je poskytovat nájemcům po celém světě logistická zařízení institucionální kvality a konzistentní zkušenosti, které jsou nejlepší ve své třídě. Její vysoce specializovaný a oddaný tým nabízí spojení globálního dosahu a místních znalostí. Další informace naleznete na stránkách https://eu.glp.com/.
O společnosti Ares Management Corporation
Ares Management Corporation (NYSE: ARES) je přední světový správce alternativních investic, který klientům nabízí doplňková primární a sekundární investiční řešení v oblasti úvěrů, nemovitostí, soukromého kapitálu a infrastruktury. Snažíme se podporovat dlouhodobé cíle našich akcionářů tím, že jim poskytujeme flexibilní kapitál, který podporuje podnikání a vytváří hodnotu pro naše investory i v rámci našich komunit. Prostřednictvím spolupráce napříč našimi investičními skupinami se snažíme generovat konzistentní a atraktivní investiční výnosy v průběhu všech tržních cyklů. Ke 30. září 2025 spravovala celosvětová platforma společnosti Ares Management Corporation aktiva v hodnotě přes 595 miliard dolarů a působila v Severní Americe, Jižní Americe, Evropě, Asii a Tichomoří a na Blízkém východě. Další informace naleznete na stránkách www.aresmgmt.com.