IonQ und CCRM geben strategische Zusammenarbeit im Bereich Quantenbiotechnologie bekannt, um die Entwicklung fortschrittlicher Therapeutika zu beschleunigen

COLLEGE PARK, Md.--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), das weltweit führende Quantenunternehmen, gab heute eine Investitionspartnerschaft mit dem Centre for Commercialization of Regenerative Medicine (CCRM) bekannt, um die Entwicklung von Therapien der nächsten Generation unter Verwendung von hybriden Quanten- und Quanten-KI-Technologien zu beschleunigen. Die Partnerschaft umfasst eine Investitionszusage für die neuen Quanten-Biotech-Initiativen des CCRM und etabliert IonQ als den wichtigsten Technologiepartner im globalen Netzwerk des CCRM für fortschrittliche Therapiezentren.

Mit mehr als 100.000 Quadratmetern an GMP-konformen Produktionsanlagen, über 300 wissenschaftlichen Mitarbeitern und einem globalen Netzwerk aus akademischen und industriellen Partnern ist das CCRM einer der weltweit führenden Beschleuniger für fortschrittliche Therapien. Das CCRM wurde 2011 in Toronto, Kanada, gegründet, um das Versprechen der regenerativen Medizin zu verwirklichen und dauerhafte Behandlungen und sogar Heilungsmöglichkeiten für die weltweit schwersten chronischen Krankheiten zu entwickeln. Das umfangreiche globale Netzwerk des CCRM aus akademischen Forschern, Industriepartnern und Investoren wird eng mit IonQ zusammenarbeiten, um die Medizin zu revolutionieren und seinen Mitgliedern unübertroffene rechnerische Vorteile zu bieten.

„Die Quantentechnologien von IonQ sind bereit, ganze Branchen neu zu gestalten, und das Gesundheitswesen ist einer der spannendsten Bereiche“, erklärt Niccolo de Masi, Vorsitzender und CEO von IonQ. „Gemeinsam mit dem CCRM und seinen globalen Partnern werden wir bahnbrechende Anwendungen identifizieren, testen und einsetzen, die die Entwicklung von Therapien, die biologische Herstellung und die Versorgung von Patienten auf der ganzen Welt verändern werden.“

Diese Zusammenarbeit wird sich zunächst auf Bereiche wie die Optimierung von Bioprozessen, Workflows zur Krankheitsmodellierung und quantenverbesserte Simulationen konzentrieren, um die Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Therapien zu unterstützen. Durch die Bündelung der Expertise von CCRM im Bereich der therapeutischen Innovationen der nächsten Generation und der beispiellosen Führungsrolle von IonQ bei modernsten Quantentechnologien zielt die Partnerschaft darauf ab, einige der drängendsten Herausforderungen im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften anzugehen. Die ersten Projekte werden 2026 in Kanada und Schweden gestartet.

„Durch die Bündelung unserer Stärken“, so Michael May, Präsident und CEO von CCRM, „sind wir in einer einzigartigen Position, um Lösungen zu entwickeln, die bisher unerreichbar waren. So wie sich CCRM vor 15 Jahren auf die biologische Fertigung konzentriert hat, wird diese Zusammenarbeit an der Grenze der Wissenschaft dazu beitragen, die Entdeckung und Anwendung fortschrittlicher Therapien zu beschleunigen, die das Potenzial haben, für Patienten weltweit einen echten Unterschied zu machen. Wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit und die Zusammenarbeit mit IonQ.“

„Wie Kanada hat auch Schweden fortschrittliche Therapien und Quantencomputing als Bereiche mit hoher Priorität für die Entwicklung und Kommerzialisierung identifiziert“, sagt Fredrik Wessberg, CEO von CCRM Nordic. „Diese Partnerschaft wird dazu beitragen, den Wert des CCRM-Netzwerks von Hubs und die Notwendigkeit einer globalen Zusammenarbeit zu demonstrieren, um Patienten weltweit komplexe Gesundheitsversorgungsmodalitäten anbieten zu können.“

Die heutige Ankündigung baut auf der jüngsten Zusammenarbeit von IonQ mit AstraZeneca auf, um ein neues Zentrum für die Entwicklung von Quantenanwendungen in Schweden innerhalb des BioVenture Hub von AstraZeneca zu errichten. Anfang dieses Jahres gab IonQ bekannt, dass es mit der Übernahme von Oxford Ionics seine Forschungs- und Entwicklungs- sowie Quanten-Engineering-Teams in Oxfod erweitern werde. Im April 2025 ging IonQ außerdem eine langfristige Partnerschaft mit Einride in Stockholm, Schweden, ein. 2024 gründete IonQ sein erstes europäisches Innovationszentrum bei QuantumBasel in der Schweiz und schloss die Übernahme des schweizerischen Unternehmens IDQ ab.

Über IonQ

IonQ, Inc. [NYSE: IONQ] ist das weltweit führende Quantenunternehmen, das Lösungen für die komplexesten Probleme der Welt liefert. Die neueste Generation der Quantencomputer von IonQ, IonQ Forte IonQ Forte und IonQ Forte Enterprise, sind die neuesten Modelle einer Reihe von hochmodernen Systemen, die Kunden und Partnern wie Amazon Web Services, AstraZeneca und NVIDIA dabei helfen, eine 20-fache Leistungssteigerung zu erzielen. Das Unternehmen erreichte eine Zwei-Qubit-Gattertreue von 99,99 % und stellte damit 2025 einen Weltrekord in der Quantencomputerleistung auf.

Das Unternehmen treibt seine Technologie-Roadmap immer schneller voran und möchte bis 2030 die weltweit leistungsstärksten Quantencomputer mit 2 Millionen Qubits auf den Markt bringen, um Innovationen in den Bereichen Arzneimittelforschung, Materialwissenschaften, Finanzmodellierung, Logistik, Cybersicherheit und Verteidigung zu beschleunigen. Durch seine Fortschritte im Bereich der Quantennetzwerke nimmt IonQ zudem eine führende Rolle beim Aufbau des Quanteninternets ein.

IonQ unterhält Niederlassungen in Maryland, Washington, Kalifornien, Colorado, Massachusetts, Tennessee, Großbritannien, Toronto, Südkorea, Schweden und der Schweiz. Die innovative Technologie und das rasante Wachstum des Unternehmens wurden in den Listen „Fortune Future 50“, „Newsweek’s 2025 Excellence Index 1000“ und „Forbes’ 2025 Most Successful Mid-Cap Companies“ gewürdigt. IonQ ist über alle großen Cloud-Anbieter verfügbar und macht Quantencomputer zugänglicher und wirkungsvoller als je zuvor. Erfahren Sie mehr unter IonQ.com.

