IonQ en CCRM kondigen een strategische kwantum-biotech samenwerking aan om de ontwikkeling van geavanceerde therapeutica te bevorderen

COLLEGE PARK, Md.--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), ’s werelds toonaangevende kwantumbedrijf, maakte vandaag een investeringspartnerschap bekend met de CCRM (Centre for Commercialization of Regenerative Medicine) om therapeutische ontwikkelingen van de nieuwe generatie te versnellen aan de hand van hybride kwantum- en kwantum-AI-technologieën. Het partnerschap omvat een verbintenis om te investeren in CCRM’s nieuwe kwantum-biotech initiatieven en bevestigt IonQ als kerntechnologiepartner in CCRM’s volledige wereldwijde netwerk van geavanceerde therapiehubs.

Met meer dan 100.000 vierkante voet GMP-faciliteiten (Good Manufacturing Practice), meer dan 300 wetenschappelijke personeelsleden en een wereldwijd netwerk van academische en industriële partners, geldt CCRM in de hele wereld als een van de toonaangevende accelerators voor geavanceerde therapieën.

