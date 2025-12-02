Andersen Consulting携手Peers Technology + Consulting强化平台能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting新增合作公司Peers Consulting + Technology，这家巴西公司以通过数字创新和高级分析加速战略变革而闻名。

Peers成立于2012年，提供端到端服务，将战略洞察与数字执行相结合。其服务范围涵盖高级分析和生成式AI、IT战略、客户体验、财务、网络安全、可持续发展、供应链、并购以及组织转型。Peers在拉丁美洲地区的影响力备受认可，助力客户实现运营现代化、提升决策水平并推动可持续绩效。

管理合伙人Pedro Ribeiro表示：“我们相信，真正意义上的转型发生在数据、技术和人文洞察的交汇点。我们与客户并肩努力，将挑战转化为增长机遇。与Andersen Consulting合作能让我们将这种模式拓展至全球，帮助更多组织清晰、快速地应对复杂局面。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Peers成功将大胆的战略与务实的执行相结合，这正是我们的客户在瞬息万变的市场中所需要的。他们在数字绩效和AI驱动转型方面的业绩记录与我们的全球平台形成了互补。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术、AI转型以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过44,000名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。