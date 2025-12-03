Andersen Consulting forstærker platformen med Peers Technology + Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting tilføjer samarbejdspartneren Peers Consulting + Technology, et brasiliansk firma kendt for at fremme strategiske forandringer gennem digital innovation og avanceret analyse.

Peers blev stiftet i 2012 og leverer helhedsorienterede løsninger, der kombinerer strategisk indsigt med digital eksekvering. Deres ydelser spænder over avanceret analyse og generativ ai, it-strategi, kundeoplevelse, finans, cybersikkerhed, bæredygtighed, forsyningskæde, M&A og organisatorisk transformation. Peers er anerkendt for sin indflydelse i hele Latinamerika og ruster kunder til at modernisere driften, forbedre beslutningstagningen og skabe bæredygtige resultater.

“Vi tror på, at meningsfuld transformation sker i krydsfeltet mellem data, teknologi og menneskelig indsigt,” udtaler administrerende partner Pedro Ribeiro. “Vi arbejder side om side med vores kunder for at omdanne udfordringer til vækst. Samarbejdet med Andersen Consulting giver os mulighed for at udbrede denne tilgang globalt og hjælpe flere organisationer med at navigere i kompleksitet med klarhed og hastighed.”

“Peers har fundet en måde at kombinere en ambitiøs strategi med pragmatisk eksekvering, hvilket er præcis, hvad vores kunder har brug for på markeder i hastig forandring,” sagde Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. “Deres resultater inden for digital performance og ai-drevet transformation styrker vores globale platform.”

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en komplet portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning via en global platform med over 44.000 professionelle medarbejdere og tilstedeværelse på mere end 600 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulenttjenester gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

