-

Andersen Consulting forstærker platformen med Peers Technology + Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting tilføjer samarbejdspartneren Peers Consulting + Technology, et brasiliansk firma kendt for at fremme strategiske forandringer gennem digital innovation og avanceret analyse.

Peers blev stiftet i 2012 og leverer helhedsorienterede løsninger, der kombinerer strategisk indsigt med digital eksekvering. Deres ydelser spænder over avanceret analyse og generativ ai, it-strategi, kundeoplevelse, finans, cybersikkerhed, bæredygtighed, forsyningskæde, M&A og organisatorisk transformation. Peers er anerkendt for sin indflydelse i hele Latinamerika og ruster kunder til at modernisere driften, forbedre beslutningstagningen og skabe bæredygtige resultater.

“Vi tror på, at meningsfuld transformation sker i krydsfeltet mellem data, teknologi og menneskelig indsigt,” udtaler administrerende partner Pedro Ribeiro. “Vi arbejder side om side med vores kunder for at omdanne udfordringer til vækst. Samarbejdet med Andersen Consulting giver os mulighed for at udbrede denne tilgang globalt og hjælpe flere organisationer med at navigere i kompleksitet med klarhed og hastighed.”

“Peers har fundet en måde at kombinere en ambitiøs strategi med pragmatisk eksekvering, hvilket er præcis, hvad vores kunder har brug for på markeder i hastig forandring,” sagde Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. “Deres resultater inden for digital performance og ai-drevet transformation styrker vores globale platform.”

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en komplet portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning via en global platform med over 44.000 professionelle medarbejdere og tilstedeværelse på mere end 600 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulenttjenester gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting styrker sine kompetencer med BMA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sine kompetencer inden for bæredygtighed og virksomhedsforandring gennem en samarbejdsaftale med BMA, der er et sydafrikansk firma, som arbejder for at styrke konkurrenceevnen i fremstillingsindustrien og fremme inkluderende industriel vækst. BMA, der blev etableret for mere end to årtier siden, arbejder på tværs af produktionsværdikæder – fra producenter til deres kunder – sammen med myndigheder og udviklingsagenturer for at fremme bæ...

Andersen Consulting tilføjer samarbejdspartneren Cloud23

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting indgår en samarbejdsaftale med Cloud23, en næstegenerations konsulentvirksomhed, der integrerer data og kunstig intelligens med henblik på at drive digital transformation. Cloud23 er baseret i Sydafrika og leverer intelligente, platformsbaserede løsninger til kunder inden for sektorer som finans, telekommunikation, sundhedsvæsen og produktion. Virksomhedens ydelser spænder over Salesforce-rådgivning og -implementering, managed services og ai-s...

Andersen Consulting indgår samarbejdsaftale med Business Meets Culture

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sin globale rækkevidde gennem en samarbejdsaftale med Business Meets Culture (BMC), der er en global strategikonsulentvirksomhed med lokationer i Latinamerika, Europa og USA. Med afsæt i kulturel intelligens og indsigt i menneskelig adfærd specialiserer BMC sig i strategi, brandstrategi, kommerciel planlægning, innovation og altid transformation. Med deres egne metoder og tværfaglige teams hjælper BMC virksomheder med at knytte strateg...
Back to Newsroom