Andersen Consulting pogłębia swoją platformę, nawiązując współpracę z firmą Peers Technology + Consulting

Założona w 2012 r. firma Peers świadczy kompleksowe usługi łączące strategiczną wiedzę z cyfrową realizacją. Jej oferta obejmuje zaawansowane analizy oraz generatywną AI, opracowywanie strategii w zakresie IT, a także kwestie związane z doświadczeniem klienta, finansami, cyberbezpieczeństwem, zrównoważonym rozwojem, łańcuchem dostaw, fuzjami i przejęciami oraz transformacyjnymi zmianami organizacyjnymi. Firma Peers, która słynie z istotnych osiągnięć w obrębie całej Ameryki Łacińskiej, zapewnia klientom wszystko, co niezbędne, by unowocześnić prowadzoną działalność, poprawić procesy decyzyjne i trwale zwiększyć wydajność.

– Jesteśmy przekonani, że do znaczącej transformacji potrzeba danych, technologii oraz wiedzy człowieka – powiedział wspólnik zarządzający, Pedro Ribeiro. – Współpracujemy z klientami, by zmieniać wyzwania w możliwości rozwoju. Dzięki współpracy z Andersen Consulting będziemy mogli zwiększyć zasięg naszych usług na cały świat i pomóc większej liczbie organizacji w stawieniu czoła złożonościom, zapewniając im przejrzystość i niezbędne tempo działań.

– Peers potrafi skutecznie łączyć odważne strategie z pragmatyczną realizacją, a tego właśnie potrzebują nasi klienci na dynamicznie rozwijających się rynkach – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Firma może się poszczycić wieloma dokonaniami w dziedzinie wydajności w sferze cyfrowej i transformacji z wykorzystaniem AI, a tym samym stanowi znakomite uzupełnienie naszej globalnej platformy.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 44 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 600 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

