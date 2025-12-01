IonQ et CCRM annoncent une collaboration stratégique dans le domaine de la biotechnologie quantique afin d’accélérer le développement de thérapies avancées

COLLEGE PARK, Md.--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE : IONQ), leader mondial de la technologie quantique, a annoncé aujourd’hui un partenariat d’investissement avec le Centre for Commercialization of Regenerative Medicine (CCRM) afin d’accélérer le développement de thérapies de nouvelle génération utilisant des technologies hybrides quantiques et d’intelligence artificielle quantique. Ce partenariat comprend un engagement d’investissement dans les nouvelles initiatives de CCRM en matière de biotechnologie quantique et fait d’IonQ le partenaire technologique principal du réseau mondial de centres de thérapie avancée de CCRM.

Avec plus de 100 000 pieds carrés d’installations conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF), plus de 300 scientifiques et un réseau mondial de partenaires universitaires et industriels, CCRM est l’un des principaux accélérateurs mondiaux dans le domaine des thérapies avancées. Le CCRM a été créé en 2011 à Toronto, au Canada, afin de concrétiser les promesses de la médecine régénérative et de proposer des traitements durables, voire des remèdes, pour les maladies chroniques les plus invalidantes au monde. Le vaste réseau mondial de chercheurs universitaires, de partenaires industriels et d’investisseurs du CCRM travaillera en étroite collaboration avec IonQ afin de révolutionner la médecine et d’offrir à ses membres des avantages informatiques inégalés.

« Les technologies quantiques d’IonQ sont sur le point de transformer les industries, et les soins de santé constituent l’un des domaines les plus prometteurs », déclare Niccolo de Masi, président-directeur général d’IonQ. « En collaboration avec le CCRM et ses partenaires mondiaux, nous identifierons, testerons et déploierons des applications révolutionnaires qui transformeront le développement thérapeutique, la biofabrication et la prestation de soins pour les patients du monde entier. »

Cette collaboration se concentrera dans un premier temps sur des domaines tels que l’optimisation des bioprocédés, les flux de travail de modélisation des maladies et la simulation quantique améliorée afin de soutenir la conception et la fabrication de thérapies avancées. En réunissant l’expertise du CCRM en matière d’innovation thérapeutique de nouvelle génération et le leadership inégalé d’IonQ dans les technologies quantiques de pointe, ce partenariat vise à relever certains des défis les plus urgents dans le domaine des soins de santé et des sciences de la vie. Les premiers projets seront lancés au Canada et en Suède en 2026.

« En combinant nos forces », déclare Michael May, président-directeur général du CCRM, « nous sommes dans une position unique pour trouver des solutions qui étaient auparavant hors de portée. Tout comme le CCRM s’est concentré sur la biofabrication il y a 15 ans, cette collaboration à la pointe de la science contribuera à accélérer la découverte et l’application de thérapies avancées, avec le potentiel de faire une réelle différence pour les patients du monde entier. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de cette opportunité et de cette collaboration avec IonQ. »

« Tout comme le Canada, la Suède a identifié les thérapies avancées et l’informatique quantique comme des domaines hautement prioritaires pour le développement et la commercialisation », déclare Fredrik Wessberg, directeur général de CCRM Nordic. « Ce partenariat contribuera à démontrer la valeur du réseau de centres CCRM et la nécessité d’une collaboration mondiale pour fournir des modalités de soins de santé complexes aux patients du monde entier. »

L’annonce d’aujourd’hui s’appuie sur la récente collaboration entre IonQ et AstraZeneca visant à créer un nouveau centre de développement d’applications quantiques en Suède, au sein du BioVenture Hub d’AstraZeneca. Au début de l’année, IonQ a annoncé qu’avec l’acquisition d’Oxford Ionics, elle allait développer ses équipes de R&D et d’ingénierie quantique à Oxford. IonQ a également établi un partenariat à long terme avec Einride à Stockholm, en Suède, en avril 2025. En 2024, IonQ a créé son premier centre d’innovation européen à QuantumBasel, en Suisse, et la société a finalisé l’acquisition de la société suisse IDQ.

À propos d'IonQ

Déclarations prospectives d’IonQ

