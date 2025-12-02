Andersen Consulting optimise sa plateforme grâce à Peers Technology + Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a ajouté à sa liste de cabinets collaborateurs Peers Consulting + Technology, un cabinet brésilien réputé pour accélérer le changement stratégique grâce à l’innovation numérique et à l’analyse avancée.

Fondé en 2012, Peers fournit des services complets alliant vision stratégique et exécution numérique. Ses offres couvrent l’analyse avancée, l’IA générative, la stratégie informatique, l’expérience client, la finance, la cybersécurité, la durabilité, la chaîne d’approvisionnement, les fusions-acquisitions et la transformation organisationnelle. Reconnu pour son impact dans toute l’Amérique latine, Peers aide ses clients à moderniser leurs opérations, à améliorer leur prise de décision et à atteindre une performance durable.

« Nous pensons qu’une transformation significative se produit à la croisée des données, de la technologie et des connaissances humaines », a déclaré Pedro Ribeiro, associé directeur. « Nous accompagnons nos clients pour qu’ils transforment leurs défis en opportunités de croissance. Grâce à notre collaboration avec Andersen Consulting, nous allons pouvoir étendre cette approche à l’échelle mondiale et aider davantage d’organisations à se frayer un chemin dans la complexité avec clarté et rapidité. »

« Peers a trouvé le moyen de combiner stratégie audacieuse et exécution pragmatique, et c’est précisément ce dont nos clients ont besoin sur des marchés qui évoluent rapidement », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et directeur général d’Andersen. « Leurs résultats en matière de performance numérique et de transformation axée sur l’IA viennent compléter notre plateforme mondiale. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 600 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines de la fiscalité, du droit, de l’estimation, de la mobilité internationale et du conseil, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 44 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

