Andersen Consulting與Peers Technology + Consulting攜手合作以強化平台能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting新增合作公司Peers Consulting + Technology，這家巴西公司以透過數位創新和先進分析加快策略性變革而著稱。

Peers成立於2012年，提供端對端服務，將策略洞察與數位執行相結合。其服務涵蓋先進分析和生成式AI、IT策略、客戶體驗、財務、網路安全、永續發展、供應鏈、購併以及企業轉型。Peers在拉丁美洲地區的影響力備受肯定，協助客戶實現營運現代化、提升決策水準並推動永續績效。

執行合夥人Pedro Ribeiro表示：「我們相信，真正意義上的轉型發生在資料、技術和人文洞察的交匯點。我們與客戶並肩努力，將挑戰轉化為成長機會。與Andersen Consulting合作能讓我們將這種模式擴大至全球，協助更多企業清晰、快速地因應複雜局面。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Peers成功將大膽的策略與務實的執行相結合，這正是我們的客戶在瞬息萬變的市場中所需要的。他們在數位績效和AI驅動轉型方面的業績記錄與我們的全球平台相得益彰。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技、AI轉型以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過44,000名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在600多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

