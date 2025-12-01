ARES MANAGEMENT LANCIA MARQ PER CONSOLIDARE ULTERIORMENTE LA PROPRIA PIATTAFORMA LOGISTICA GLOBALE ALL’INTERNO DEL BUSINESS IMMOBILIARE

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Ares Management Corporation (NYSE: ARES) (“Ares”), gestore di investimenti alternativi leader a livello globale, annuncia oggi il consolidamento delle sue attività immobiliari logistiche globali sotto un unico marchio, Marq Logistics (“Marq”). Il marchio appena lanciato rappresenterà la piattaforma immobiliare logistica globale integrata verticalmente di Ares, che gestirà strutture per un totale di oltre 55 milioni di mq nelle Americhe, in Europa e nella regione Asia-Pacifico.

Marq unisce le attività di logistica immobiliare integrata di Ares in Nord America e in Europa, inclusa Ares Industrial Management, con la piattaforma immobiliare logistica globale di GLP al di fuori della Cina, a seguito dell’acquisizione da parte di Ares del business internazionale e di alcune affiliate di GLP Capital Partners Limited, conclusa a marzo 2025.

Con Marq, Ares combina la sua portata, la sua esperienza e le sue competenze immobiliari logistiche per fornire soluzioni conformi e di prim’ordine ai propri clienti in tutto il mondo, affermandosi come il locatore di riferimento del mercato.

“Marq rappresenta un nuovo entusiasmante capitolo per il business immobiliare di Ares, rafforzando la nostra posizione tra le prime tre realtà a livello globale in uno dei settori in cui crediamo maggiormente”, ha affermato Julie Solomon, Co-responsabile di Ares Real Estate. “Marq punta a fornire un’eccellenza operativa locale e su scala globale ai propri clienti nel settore logistico, attraverso l’impegno verso una missione semplice ma fondamentale: essere un partner strategico per il loro successo.”

Ares Real Estate è uno dei principali gestori immobiliari al mondo, caratterizzato da una vasta scala e diversificazione, con circa 110 miliardi di dollari di asset in gestione al 30 settembre 2025.

Marq Logistics

Marq è leader globale nello sviluppo e nella gestione di moderne strutture logistiche e gestisce un portafoglio di circa 2.000 proprietà per un totale di oltre 55 milioni di metri quadrati. Con la missione di fornire strutture logistiche di alta qualità e un’esperienza conforme e di prim’ordine ai clienti di tutto il mondo, il team dedicato e altamente specializzato di Marq offre un’importante combinazione di scala globale ed esperienza locale. Ulteriori informazioni sono disponibili su https://eu.glp.com/.

Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE: ARES) è un gestore di investimenti alternativi leader a livello globale che offre ai clienti soluzioni complementari di investimento primario e secondario in tutte le asset class creditizie, immobiliari, di private equity e infrastrutturali. Cerchiamo di promuovere gli obiettivi a lungo termine dei nostri stakeholder fornendo capitale flessibile che supporta le aziende e crea valore per i nostri investitori e all’interno delle nostre comunità. Grazie alla collaborazione tra i nostri gruppi di investimento, puntiamo a generare rendimenti di investimento costanti e di interesse durante tutti i cicli di mercato. Al 30 settembre 2025, la piattaforma globale di Ares Management Corporation gestiva asset per oltre 595 miliardi di dollari, con operazioni in Nord America, Sud America, Europa, Asia-Pacifico e Medio Oriente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.aresmgmt.com.