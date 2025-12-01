Ares Management wprowadza na rynek Marq, kontynuując ujednolicanie swojej globalnej platformy nieruchomości logistycznych

New York--(BUSINESS WIRE)--Ares Management Corporation (NYSE: ARES) (“Ares”), wiodący globalny zarządca inwestycji alternatywnych, ogłosił dzisiaj, że konsoliduje swoje globalne platformy nieruchomości logistycznych w jedną marką — Marq Logistics (“Marq”). Nowo utworzona marka będzie reprezentować należącą do Ares zintegrowaną pionowo globalną platformę nieruchomości logistycznych, zarządzającą obiektami, których łączna powierzchnia przekracza 55 milionów metrów kwadratowych w obu Amerykach, Europie oraz regionie Azji i Pacyfiku.

Marq łączy należące do Ares zintegrowane platformy nieruchomości logistycznych w Ameryce Północnej i Europie, w tym Ares Industrial Management, z międzynarodową platformą GLP poza Chinami. Jest to następstwem przeprowadzonego przez Ares przejęcia międzynarodowej działalności oraz niektórych podmiotów powiązanych z GLP Capital Partners Limited, które zostało sfinalizowane w marcu 2025 roku.

Tworząc Marq, Ares łączy skalę swojej działalności, ekspercką wiedzę i zintegrowane możliwości w zakresie nieruchomości logistycznych, aby dostarczać spójne i najlepsze na rynku rozwiązania najemcom na całym świecie, stając się dla nich wynajmującym pierwszego wyboru.

„Marq otwiera kolejny ekscytujący rozdział w działalności Ares Real Estate, bazujący na naszej pozycji w pierwszej trójce światowych liderów w jednym z sektorów, co do których mamy największe przekonanie” — powiedziała Julie Solomon, Co-Head Ares Real Estate. „U podstaw Marq leży dążenie do zapewniania naszym najemcom z sektora logistyki usług łączących globalną skalę i lokalną wiedzę ekspercką poprzez zaangażowanie w realizację prostej, ale potężnej misji — stania się strategicznym partnerem ich sukcesu”.

Ares Real Estate jest jednym z największych i najbardziej zdywersyfikowanych, w pełni zintegrowanych pionowo zarządców nieruchomości na świecie. Nadzień 30 września 2025 r. firma zarządzała aktywami o wartości około 110 miliardów dolarów.

O Marq Logistics

Marq jest światowym liderem w realizacji i zarzadzaniu nowoczesnymi obiektami logistycznymi z portfelem około 2000 nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 55 milionów metrów kwadratowych. Realizując misję dostarczania wysokiej klasy obiektów logistycznych j oraz zapewniania spójnych, najlepszych na rynku doświadczeń najemcom na całym świecie, wyspecjalizowany zespół Marq łączy globalną skalę z lokalnym doświadczeniem. Dowiedz się więcej na stronie https://eu.glp.com/.

O Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE: ARES) jest wiodącym globalnym zarządcą inwestycji pozagiełdowych, oferującym klientom uzupełniające się rozwiązania inwestycyjne na rynku pierwotnym i wtórnym aktywów kredytowych, nieruchomości, private equity oraz infrastruktury. Dążymy do realizacji długoterminowych celów naszych interesariuszy poprzez dostarczanie elastycznego finansowania, które wspiera przedsiębiorstwa i tworzy wartość dla naszych inwestorów oraz społeczności. W ramach naszych grup inwestycyjnych, dążymy do generowania stałych i atrakcyjnych zwrotów z inwestycji w różnych cyklach rynkowych. Na dzień 30 września 2025 r. globalna platforma Ares Management Corporation zarządzała aktywami o wartości ponad 595 miliardów dolarów, prowadząc działalność w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie, regionie Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.aresmgmt.com.